Citroën ELO: Ένα μικρό ηλεκτρικό «σπίτι» σε τροχούς που επαναπροσδιορίζει την αστική καθημερινότητα

Η Citroën παρουσιάζει το ELO, ένα νέο πρωτότυπο που λειτουργεί ως εργαστήριο ιδεών για το μέλλον της αστικής και ψυχαγωγικής μετακίνησης

Το ELO συνδυάζει ηλεκτρική αρχιτεκτονική, έξυπνη εκμετάλλευση χώρων και πολυμορφικότητα, σε ένα όχημα μόλις 4,10 μέτρων που όμως εκπλήσσει με το πόσο «μεγάλο» δείχνει από μέσα. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εν κινήσει, μετακινούνται στην πόλη, ταξιδεύουν, εργάζονται από παντού και αναζητούν ένα όχημα που προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και όχι το αντίστροφο.

Ένα όραμα κινητικότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η Citroën συνεχίζει την πορεία που χάραξε το πειραματικό OLI του 2022, εξερευνώντας λύσεις για το πώς θα ζούμε και θα κινούμαστε στο μέλλον. Προσεγγίζει το αυτοκίνητο ως χώρο διαβίωσης εκμεταλλευόμενη τους όγκους που αλευθερώονονται χάρη στη 100% ηλεκτρική σχεδίασή. Το ELO είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλούς ρόλους: μετακίνηση, ξεκούραση, εργασία, αναψυχή. Σε μια εποχή που ο τρόπος ζωής αλλάζει και εξελίσσεται ραγδαία, η Citroën επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το MPV και το όχημα αναψυχής, κατηγορίες δηλαδή στις οποίες έχει ιστορικό προηγούμενο και παρουσία, εφαρμόζοντας αντισυμβατική και χωρις στεγανά σκέψη.

Μικρό απ’ έξω — τεράστιο από μέσα

Η βασική ιδέα πάμω στην οποία δομήθηκε το ELΟ ήταν «το μικρό που λειτουργεί σαν μεγάλο». Με εξωτερικές διαστάσεις κατάλληλες για πόλη, το ELO προσφέρει πρόσβαση και άνεση σαν οικογενειακό minivan, ευέλικτο εσωτερικό με έως έξι καθίσματα και δυνατότητες διαμόρφωσης του χώρου σαν studio, γραφείο, mini cinema ή και κρεβάτι για δύο

Η κεντρική θέση οδήγησης εξασφαλίζει πανοραμική ορατότητα και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, ενώ τα αναδιπλούμενα και περιστρεφόμενα καθίσματα, μετατρέπουν εύκολα και γρήγορα το όχημα από μέσο μεταφοράς σε χώρο κοινωνικοποίησης.

REST – PLAY – WORK

Το ELO ενσωματώνει την ίδια τη φιλοσοφία του τρεις πτυχές της καθημερινόητας: Ξεκούραση – Παιχνίδι – Εργασία, αποτελώντας έναν ευπορσάρμοστο σύντροφο που οργανώνει το εσωτερικό ανάλογα με τη στιγμή, τις ανάγκες και τη διάθεση. Από μια σβέλτη διαδρομή στην πόλη έως αποδράσεις στη φύση και τηλεργασία στο… πάρκο.

Υλικά και συνεργασίες με νόημα

Για την ανάπτυξη του ELO, η Citroën συνεργάστηκε με δύο εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο πνεύμα καινοτομίας:

Συνεργάτης Συνεισφορά Decathlon Εμπειρία από εξοπλισμό outdoor & sport, νέες ιδέες για πολυχρηστικότητα και ανθεκτικά υλικά Goodyear Νέα «έξυπνα» ελαστικά για πρόσβαση και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη εδάφους

Οι επιλογές υλικών δείχνουν την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα πραγματικό, ανθεκτικό στη χρήση όχημα και όχι απλά άλλο ένα προτώτυπο που θα παραμείνει στο επίπεδο της «ιδεάς»μόνο. Το ELO δεν μένει στην εικόνα ενός concept. αλλά ανιχνεύει την ενσωμάτωση του αυτοκινήτου στην πολυσχιδή πραγματικότητα των νέων -και όχι μόνο. Η τηλεργασία, οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι αποδράσεις, η καλύψη των αναγκών νέων οικογενειών αλλά και οι οικονομικές αστικές μετακινήσεις, είναι τα σενάρια πάνω στα οποία η Citroën έχτισε το όχημα.

Ωστόσο, η προσέγγιση δεν ήταν αποστασιοποιημένη και αυστηρά τεχνοκρατική. Η Citroën βλέπει το ELO ως σύνδεσμο ανθρώπων καο το μέσο για κοινές εμπειρίες. Είναι πολύ περισσότερ ένα εργαλείο ζωής και όχι απλώς ένα απρόσωπο όχημα

Το παγκόσμιο ντεμπούτο του ELO, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Τι κρατάμε

Μήκος 4,10 μ. , αλλά χώρος για έως 6 άτομα

Πολυμορφική καμπίνα που μετατρέπεται σε πεδίο για εργασία, διασκέδαση, παιχνίδι και… ύπνο

100% ηλεκτρική πλατφόρμα που απελευθερώνει εσωτερικούς όγκους

Συνεργασίες με Decathlon και Goodyear για ανθεκτικά υλικά και έξυπνα ελαστικά

Όχημα σχεδιασμένο για ζωή, όχι μόνο για μετακίνηση

