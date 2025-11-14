quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Cupra Leon VZ TCR: Νέα κορυφαία έκδοση με 325 ίππους – Μόνο 499 κομμάτια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.11.2025
Στέλιος Παππάς
cupra-leon-vz-tcr-nea-koryfaia-ekdosi-me-325-ippous-mono-499-kommatia-783100

Η CUPRA αποκαλύπτει τα Leon VZ TCR & Leon VZ με 2.0 TSI 325 PS και 420 Nm. Περιορισμένη διάθεση (1.500 για VZ, 499 για VZ TCR), αγωνιστικό set-up και τετραπλή εξάτμιση.

Η CUPRA παρουσιάζει δύο νέες κορυφαίες εκδόσεις στη γκάμα του Leon, βασισμένες στο ίδιο, ισχυρότερο μέχρι σήμερα για εμπροσθοκίνητο Leon, μηχανικό σύνολο. Ο 2.0 TSI αποδίδει πλέον 325 PS και 420 Nm, συνεργάζεται με 7άρι DSG και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ (VAQ) στον εμπρός άξονα, υπογράφοντας ένα set-up που μεταφέρει αυτούσια την αγωνιστική λογική της μάρκας στο δρόμο. Το Leon VZ θα προηγηθεί χρονικά στις αρχές του 2026 (σε 1.500 αριθμημένες μονάδες), ενώ το πιο σκληροπυρηνικό Leon VZ TCR θα ακολουθήσει στα τέλη του 2026 ως συλλεκτική ειδική έκδοση 499 αυτοκινήτων – μια άμεση γέφυρα με τα Leon που κατακτούν τίτλους στα πρωταθλήματα TCR σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία.

Μηχανικό υπόβαθρο και επιδόσεις

Η καρδιά των δύο εκδόσεων είναι κοινή: ο δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας των 325 PS με 420 Nm, αξιοποιώντας τη γρήγορη κλιμάκωση του DSG 7 σχέσεων. Η παρουσία του ηλεκτρονικού μπλοκέ βελτιώνει την πρόσφυση έξοδο των στροφών, ενώ το Adaptive Chassis Control (DCC) επιτρέπει ακριβή παραμετροποίηση από «comfort» μέχρι «time-attack». Στα φρένα συναντάμε Akebono με 6πίστονες δαγκάνες, ένα hardware που ταιριάζει στο χαρακτήρα του αυτοκινήτου και ταιριάζει με το αντίστοιχα εκρηκτικό 0–100 km/h σε 5,6 sec. Η CUPRA μιλά για «unrestricted top speed»—διατύπωση που υποδηλώνει απουσία ηλεκτρονικού περιοριστή, με την τελική να καθορίζεται πρακτικά από ελαστικά, δρόμο και συνθήκες πίστας.

Σχεδίαση, cockpit και αεροδυναμική

Το design έχει ξεκάθαρα επιθετικό χαρακτήρα. Χαμηλό, τονισμένα φτερά και χαρακτηριστικές χάλκινες λεπτομέρειες. Το Leon VZ διατηρεί την καθημερινή πρακτικότητα, αλλά «φωνάζει» επιδόσεις με τις τέσσερις απολήξεις εξάτμισης σε copper φινίρισμα και αποκλειστικές λεπτομέρειες διακόσμησης. Το Leon VZ TCR πηγαίνει πολλά βήματα πιο πέρα και αποκτά roof spoiler, splitter εμπρός/πίσω, side skirts και diffuser, όλα σχεδιασμένα για ουσιαστική συμβολή στη ροή και την ευστάθεια. Τα carbon καλύμματα καθρεπτών και το dark chrome έμβλημα συμπληρώνουν το σύνολο, ενώ μια διακριτική γραφική υπογραφή (livery) στην πλαϊνή επιφάνεια παραπέμπει ευθέως στα αγωνιστικά Leon.

Στο εσωτερικό του TCR, η λογική είναι «εργαλείο οδήγησης». CUPBucket καθίσματα, αγωνιστικές ζώνες 4 σημείων, αφαιρούμενα πίσω καθίσματα για μείωση βάρους και strut bar με δίχτυ που ξεκαθαρίζουν πως έχουμε να κάνουμε με hot hatch έτοιμο να σταθεί στην πίστα. Κάθε αυτοκίνητο φέρει πλακέτα με το μοναδικό αριθμό του αυτοκίνητου, επιβεβαιώνοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα.

Αγωνιστικό DNA με αποδείξεις

Το όνομα TCR δεν είναι σλόγκαν μάρκετινγκ. Το Leon VZ TCR της CUPRA Racing έχει ήδη τίτλους σε TCR Europe, TCR UK, TCR Mexico, TCR France, νίκες στην Κίνα (Zhuzhou) και επιτυχίες στις ΗΠΑ (IMSA Michelin Pilot Challenge σε Indianapolis και Road Atlanta). Η ειδική έκδοση 499 μονάδων είναι πρακτικά φόρος τιμής στα 499 αγωνιστικά Leon που έχουν κατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Με το Leon VZ των 1.500 αντιτύπων να προηγείται χρονικά, η μάρκα προσφέρει σε περισσότερους οδηγούς μια γεύση από το κορυφαίο set-up πριν έρθει το ακραίο VZ TCR.

Διαθεσιμότητα και παραγωγή

Το Leon VZ αναμένεται στο 1ο τρίμηνο του 2026 (1.500 μονάδες), ενώ το Leon VZ TCR θα λανσαριστεί προς τα τέλη του 2026 (499 μονάδες). Και τα δύο σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και θα παραχθούν στη Βαρκελώνη, στο εργοστάσιο της μάρκας στη Martorell. Τιμές και αναλυτικές προδιαγραφές εξοπλισμού θα ανακοινωθούν πιο κοντά στο λανσάρισμα ανά αγορά.

Τι κρατάμε;

  • 325 PS & 420 Nm σε εμπροσθοκίνητη διάταξη με DSG 7 και VAQ: το πιο ισχυρό FWD Leon παραγωγής.

  • DCC, Akebono 6πίστονα, 245άρια ελαστικά: hardware που «γράφει» χρόνο, όχι απλώς προδιαγραφές.

  • Δύο εκδόσεις – δύο ρόλοι: Leon VZ για καθημερινή απόλαυση, Leon VZ TCR για καθαρόαιμη track-day αίσθηση.

  • Περιορισμένη διάθεση: 1.500 (VZ) και 499 (TCR), με συλλεκτική αξία.

  • Martorell-built και αγωνιστική τεκμηρίωση από τα πρωταθλήματα TCR.

Όλες οι ειδήσεις

Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Τα 11 μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

Τετρακίνητο B-SUV με 163 ίππους και τιμή 20.400 ευρώ – Ποιο είναι;

Το supermini με το αγωνιστικό DNA που μπορείς να αποκτήσεις σε προσιτή τιμή

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#CUPRA#Cupra Leon#CUPRA Leon VZ TCR
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

nees-ekdoseis-black-edition-gia-ti-gkama-tis-cupra-763751

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

20.06.2025

Νέες εκδόσεις Black Edition για τη γκάμα της CUPRA
apokalypsi-gia-to-neo-toyota-hilux-pote-erchetai-ellada-782392

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

10.11.2025

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;
apostoli-sto-parisi-neo-renault-twingo-mikro-kai-praktiko-me-kato-apo-20-000-e-782110

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

06.11.2025

Αποστολή στο Παρίσι: Νέο Renault Twingo – Μικρό και πρακτικό με κάτω από 20.000 €
varethikate-na-akoute-gia-ilektrika-eiste-etoimoi-gia-to-kalytero-tzip-tou-kosmou-780382

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

23.10.2025

Βαρεθήκατε να ακούτε για ηλεκτρικά; Είστε έτοιμοι για το καλύτερο «τζιπ» του κόσμου;
stin-ellada-ta-nea-tesla-model-s-kai-x-des-ti-timi-echoun-780177

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

22.10.2025

Στην Ελλάδα τα νέα Tesla Model S και X – Δες τι τιμή έχουν
apostoli-sti-kina-omoda-4-ultra-to-crossover-pou-ftiachtike-gia-gamers-780138

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

21.10.2025

Αποστολή στη Κίνα: OMODA 4 ULTRA – Το crossover που φτιάχτηκε για gamers

Πρόσφατες Ειδήσεις