CUPRA Raval: Αναλυτικά οι εκδόσεις στην Ελλάδα

Η CUPRA βλέπει το νέο Cupra Raval σαν ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της νέας εποχής της.

Η ηλεκτροκίνηση αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά χαρακτήρα. Γιατί όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο φαίνεται πως δεν αρκεί απλώς μια μεγάλη οθόνη, μια καλή αυτονομία και χαμηλό κόστος χρήσης για να ξεχωρίσει ένα νέο EV. Χρειάζεται προσωπικότητα. Και το νέο Cupra Raval είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας φιλοσοφίας. Η CUPRA δεν δημιούργησε απλώς ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό πόλης. Δημιούργησε ένα μοντέλο που θέλει να μοιάζει περισσότερο με μικρό concept παραγωγής, με έντονο χαρακτήρα, sport αισθητική και αρκετή τεχνολογία, σε ένα αμάξωμα μήκους περίπου 4 μέτρων. Παράλληλα, το νέο Cupra Raval έχει και ιδιαίτερη σημασία για τη μάρκα, καθώς αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Martorell στην Ισπανία, πάνω στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group.

Το πιο “ανήσυχο” μικρό EV της CUPRA

Από τις πρώτες εικόνες γίνεται ξεκάθαρο ότι το Cupra Raval δεν προσπαθεί να είναι διακριτικό. Η σχεδίασή του είναι έντονα επιθετική, με πολύ χαμηλή γραμμή οροφής, αιχμηρές επιφάνειες, φωτιζόμενα λογότυπα και Matrix LED φωτιστικά σώματα που δίνουν ιδιαίτερη εικόνα τη νύχτα. Η CUPRA μιλά για σιλουέτα εμπνευσμένη από κράνος, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο compact hot hatch του μέλλοντος παρά παραδοσιακό supermini. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην εξατομίκευση. Το νέο Cupra Raval θα προσφέρεται σε αρκετές αποχρώσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το Plasma, αλλά και ματ χρώματα όπως το Manganese Matt. Παράλληλα, οι τροχοί φτάνουν έως και τις 19 ίντσες, κάτι αρκετά σπάνιο για ηλεκτρικό μοντέλο αυτής της κατηγορίας.

Η εικόνα μέσα στην καμπίνα δείχνει πως η CUPRA θέλει να ανεβάσει επίπεδο και στο εσωτερικό. Το ταμπλό είναι πλήρως ψηφιακό, με νέο infotainment βασισμένο σε Android OS, ενώ υπάρχουν ambient φωτισμός, bucket καθίσματα CUP και αρκετές λεπτομέρειες που θυμίζουν μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα της μάρκας. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στα βιώσιμα υλικά, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υφάσματα και πλαστικά στο εσωτερικό. Ακόμη όμως και έτσι, το περιβάλλον παραμένει έντονα sport, με χαμηλή θέση οδήγησης και αρκετά “driver-oriented” φιλοσοφία. Εντυπωσιακό είναι και το πορτμπαγκάζ των 441 λίτρων, νούμερο που τοποθετεί το νέο Cupra Raval αρκετά ψηλά σε επίπεδο πρακτικότητας για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Δύο επιλογές μπαταρίας

Η γκάμα του νέου Cupra Raval θα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, με δύο διαθέσιμες μπαταρίες και ισχύ που ξεκινά από τους 116 ίππους και φτάνει έως τους 226 ίππους. Η βασική έκδοση αποδίδει 116 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία 37 kWh τεχνολογίας LFP, με αυτονομία περίπου 300 χιλιομέτρων. Πάνω από αυτή βρίσκεται η έκδοση Raval Plus, με ισχύ 135 ίππων, η οποία χρησιμοποιεί επίσης την ίδια μπαταρία αλλά προσφέρει καλύτερες επιδόσεις και πιο σβέλτη απόκριση. Και στις δύο περιπτώσεις, η φόρτιση DC υποστηρίζει έως 110 kW, ενώ η CUPRA αναφέρει χρόνο φόρτισης 10-80% περίπου 23 λεπτών για την ισχυρότερη έκδοση με τη μικρή μπαταρία.

Endurance: Η έκδοση που μάλλον θα διαλέξουν οι περισσότεροι

Η έκδοση που δείχνει να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι η Endurance. Εδώ το νέο Cupra Raval αποκτά μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh, τεχνολογίας NMC, ενώ η ισχύς ανεβαίνει στους 155 ίππους. Το σημαντικότερο όμως είναι η αυτονομία, η οποία φτάνει έως και τα 446 χιλιόμετρα, μετατρέποντας το μικρό CUPRA σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο άνετα ακόμη και εκτός πόλης. Παράλληλα, η φόρτιση DC ανεβαίνει στα 165 kW, με αποτέλεσμα ο χρόνος φόρτισης 10-80% να περιορίζεται περίπου στα 24 λεπτά. Η CUPRA υπόσχεται επίσης πλουσιότερο εξοπλισμό, Matrix LED φωτιστικά σώματα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, bucket καθίσματα και ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων, κάτι αρκετά εντυπωσιακό για compact ηλεκτρικό πόλης.

VZ 226 PS: Το ηλεκτρικό hot hatch της νέας εποχής

Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται το Cupra Raval VZ, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί σαν η sport έκδοση του μοντέλου. Η ισχύς φτάνει τους 226 ίππους, η ροπή τα 290 Nm, ενώ το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 6,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 175 km/h, όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι οι επιδόσεις στην ευθεία, αλλά ο τρόπος που η CUPRA έχει εξελίξει το στήσιμο του αυτοκινήτου. Το VZ αποκτά ηλεκτρονικό διαφορικό e-LSD, διαφορετική ρύθμιση ανάρτησης, DCC Sport, πιο άμεσο τιμόνι και ειδικές λειτουργίες ESC. Παράλληλα, χρησιμοποιεί 19άρες ζάντες με φαρδύτερα ελαστικά 235 mm, ώστε να προσφέρει πιο “δεμένη” αίσθηση στο δρόμο. Η CUPRA θέλει ξεκάθαρα το κορυφαίο Cupra Raval VZ να θυμίζει περισσότερο μικρό ηλεκτρικό hot hatch παρά απλό EV πόλης.

Το νέο Cupra Raval φέρνει και αρκετή νέα τεχνολογία στην καθημερινότητα. Το infotainment βασίζεται σε νέο λειτουργικό Android, υποστηρίζει native εφαρμογές, cloud υπηρεσίες και πλήρη ενσωμάτωση smartphone, ενώ μέσω του νέου Mobile Device Key ο οδηγός θα μπορεί να ξεκλειδώνει και να εκκινεί το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό του. Παράλληλα, θα υπάρχουν λειτουργίες όπως Remote Park Assist, 360° κάμερα, head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η παραγωγή του νέου Cupra Raval θα ξεκινήσει μέσα στο 2026, με την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη να ακολουθεί λίγο αργότερα. Η ίδια η CUPRA έχει ήδη αναφέρει ότι η τιμή εκκίνησης αναμένεται κοντά στις 26.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτοκίνητα όπως το Renault 5 E-Tech και το MINI Cooper SE.

Τι κρατάμε;