Dacia Sandero: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό best seller ξεκινά από 15.950 ευρώ και προσφέρει επιλογές βενζίνης και εργοστασιακού LPG, πλέον και με αυτόματο κιβώτιο. Τι περιλαμβάνει κάθε έκδοση και πόσο κοστίζει το πιο περιπετειώδες Sandero Stepway;

Σε μια αγορά όπου η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου απαιτεί όλο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, το Dacia Sandero εξακολουθεί να απαντά σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: να προσφέρει όσα χρειάζεται ο οδηγός στην καθημερινότητά του, σε τιμή που μπορεί να δικαιολογήσει. Και οι πωλήσεις δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκει ανταπόκριση.

Το μικρό της Dacia παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της Ευρώπης και το 2026. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, κατέγραψε 162.969 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ πέρυσι πήρε την πρωτιά. Στις πωλήσεις προς ιδιώτες παραμένει πρώτο στην Ευρώπη— μια διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα μοντέλο που στηρίζει την επιτυχία του στη σχέση τιμής και ουσίας.

Στην Ελλάδα, το Sandero έχει φτάσει τις 3.610 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026. Μόνο τον Οκτώβριο προστέθηκαν 407 καινούργια Sandero. Η παρουσία του ανάμεσα στα εμπορικότερα μοντέλα της χώρας δείχνει ότι η συνταγή της Dacia βρίσκει ανταπόκριση και εδώ: προσιτή αγορά, πρακτικότητα και δυνατότητα περιορισμού των εξόδων μετακίνησης με εργοστασιακό LPG.

Το ανανεωμένο Sandero δίνει περισσότερη έμφαση στην εμφάνιση και την τεχνολογία

Η ανανέωση του Sandero διατηρεί τη γνώριμη πρακτική φιλοσοφία του, προσθέτοντας μια πιο σύγχρονη εικόνα. Η ανασχεδιασμένη μάσκα, ο εμπρός προφυλακτήρας και η φωτιστική υπογραφή σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ» αλλάζουν το πρόσωπό του, ενώ επεμβάσεις έχουν γίνει και στα πίσω φωτιστικά σώματα. Στην παλέτα προστίθεται το νέο χρώμα Sandstone.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ανανεωμένες επενδύσεις και στις δυνατότητες συνδεσιμότητας. Η μεγάλη κεντρική οθόνη δίνει στο ταμπλό μια πιο επίκαιρη εικόνα, χωρίς να αλλάζει ο βασικός προσανατολισμός του αυτοκινήτου: εύκολη καθημερινή χρήση και ουσιαστική αξιοποίηση των χρημάτων του αγοραστή. Η πρακτικότητα παραμένει μέρος αυτής της εξίσωσης. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, μάλιστα, φτάνει τα 1.455 λίτρα. Και το πιο σημαντικό; Η εκδόσεις διπλού καυσίμου – σήμα κατατεθέν της μάρκας πλέον – δεν αφαιρούν χώρο από το πορτμπαγκάζ για να φιλοξενήσουν το ντεπόζιτο LPG.

Βενζίνη 100 ίππων ή εργοστασιακό LPG με 120 ίππους

Η αφετηρία της γκάμας είναι ο TCe 100, ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,0 λίτρου με 100 ίππους και 200 Nm ροπής. Απευθύνεται στον αγοραστή που θέλει να κρατήσει χαμηλά το κόστος αγοράς, διατηρώντας έναν κινητήρα κατάλληλο και για μετακινήσεις πέρα από τα όρια της πόλης.

Η εναλλακτική είναι ο Eco-G 120 των 1,2 λίτρων, με εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου. Αποδίδει 120 ίππους με LPG και 115 ίππους με βενζίνη. Και οι δύο κινητήρες προσφέρονται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ ο Eco-G διατίθεται πλέον και με εξατάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC.

Στην πράξη, το σύστημα διπλού καυσίμου δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη διαδικασία από τον οδηγό. Ο κινητήρας εκκινεί με βενζίνη και μεταβαίνει στο LPG όταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας. Εάν αδειάσει το υγραέριο, συνεχίζει αυτόματα με βενζίνη. Η Dacia αναφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.500 χιλιομέτρων με τα δύο ρεζερβουάρ, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες μέτρησης.

Για τον αγοραστή, το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα περιορισμού του κόστους ανά χιλιόμετρο, αφού το κόστος LPG παραμένει σταθερά πολύ φθηνότερο από αυτό της αμόλυβδης βενζίνης. Η προσθήκη του αυτόματου κιβωτίου διευρύνει, παράλληλα, το κοινό του Eco-G: πλέον μπορεί να το επιλέξει και κάποιος που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας στην κίνηση και θέλει να απαλλαγεί από τις συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων.

Essential και Expression: Τι περιλαμβάνει κάθε έκδοση

Η Essential περιλαμβάνει air-condition, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, αισθητήρες φώτων και βροχής, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και cruise control. Διαθέτει επίσης αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού.

Για τα πολυμέσα χρησιμοποιεί το Media Control, με Bluetooth, τέσσερα ηχεία και θύρα USB-C, αξιοποιώντας το smartphone του χρήστη, αφού η κεντρική οθόνη προστίθεται στην ανώτερη έκδοση.

Η Expression, λοιπόν, προσθέτει οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού και τροχούς 16 ιντσών. Στις Eco-G περιλαμβάνεται κάμερα οπισθοπορείας, ενώ η έκδοση με EDC κιβώτιο διαθέτει και ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Η επιλογή έχει επομένως να κάνει με το πόσο συχνά θα χρησιμοποιείς αυτά τα πρόσθετα στοιχεία. Για κάποιον που θέλει κυρίως ένα προσιτό μέσο καθημερινής μετακίνησης, η Essential καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Η Expression έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν το Sandero προορίζεται για το κύριο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα αν η πλοήγηση και οι εφαρμογές του κινητού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε διαδρομής.

Όλες οι τιμές του Dacia Sandero στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του ανανεωμένου Sandero διαμορφώνεται ως εξής:

Έκδοση Καύσιμο Κιβώτιο Τιμή TCe 100 Essential Βενζίνη Χειροκίνητο 15.950 € TCe 100 Expression Βενζίνη Χειροκίνητο 17.300 € Eco-G 120 Expression Βενζίνη/LPG Χειροκίνητο 17.600 € Eco-G 120 EDC Expression Βενζίνη/LPG Αυτόματο 19.300 €

Το σημείο που αξίζει περισσότερο την προσοχή είναι η διαφορά των μόλις 300 ευρώ μεταξύ TCe 100 και Eco-G 120 στην έκδοση Expression. Με τόσο μικρή επιβάρυνση, το εργοστασιακό LPG αξίζει να μπει σοβαρά στη συζήτηση, ιδίως για όσους διανύουν αρκετά χιλιόμετρα.

Από την άλλη, η Essential διατηρεί σαφές πλεονέκτημα για όποιον έχει αυστηρό όριο χρημάτων. Η σωστή σύγκριση ξεκινά από τον εξοπλισμό που πραγματικά χρειάζεσαι και συνεχίζεται με το καύσιμο και το κιβώτιο.

Το Sandero Stepway προσθέτει crossover εμφάνιση και ψηλότερη θέση οδήγησης

Για όσους προτιμούν πιο περιπετειώδη αισθητική, το Sandero Stepway αποτελεί την εναλλακτική μέσα στην ίδια οικογένεια. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά του αμαξώματος και η υπερυψωμένη θέση οδήγησης διαφοροποιούν τον χαρακτήρα του.

Η ανανεωμένη εκδοχή υιοθετεί επίσης τη νέα φωτιστική υπογραφή και προστατευτικά από το υλικό Starkle, το οποίο περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος έχει πρακτικό ενδιαφέρον σε κακοτράχαλους δρόμους και σε μία εκδρομή εκτός πόλης, ενώ η ψηλότερη θέση οδήγησης αποτελεί από μόνη της λόγο επιλογής για αρκετούς αγοραστές.

Στη βενζίνη το Stepway χρησιμοποιεί τον TCe 110, ενώ προσφέρεται και με τον Eco-G 120, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.

Έκδοση Καύσιμο Κιβώτιο Τιμή TCe 110 Essential Βενζίνη Χειροκίνητο 17.350 € TCe 110 Expression Βενζίνη Χειροκίνητο 18.550 € TCe 110 Extreme Βενζίνη Χειροκίνητο 19.750 € Eco-G 120 Expression Βενζίνη/LPG Χειροκίνητο 18.900 € Eco-G 120 Extreme Βενζίνη/LPG Χειροκίνητο 20.400 € Eco-G 120 EDC Expression Βενζίνη/LPG Αυτόματο 20.600 € Eco-G 120 EDC Extreme Βενζίνη/LPG Αυτόματο 22.100 €

Ποια έκδοση έχει περισσότερο νόημα;

Με βάση τις τιμές και τον εξοπλισμό, η Sandero Eco-G 120 Expression είναι η έκδοση από την οποία θα ξεκινούσαμε την αναζήτηση. Συνδυάζει τις καθημερινές ευκολίες της Expression με τη δυνατότητα χρήσης LPG, χωρίς μεγάλη οικονομική απόσταση από την αντίστοιχη βενζινοκίνητη.

Η Essential έχει νόημα όταν προτεραιότητα είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή αγοράς. Η Eco-G EDC απευθύνεται περισσότερο σε όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ το Stepway δικαιολογεί την επιλογή του εφόσον η ψηλότερη θέση και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος αποτελούν πραγματικές ανάγκες.

Για όλα τα Sandero προβλέπεται εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, όποιο συμπληρωθεί πρώτο.