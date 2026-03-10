Dacia Striker: Αποκάλυψη για το νέο οικογενειακό SUV με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Dacia Striker, νέο crossover C segment μήκους 4,62 m με hybrid, Hybrid 4×4 και LPG. Πλήρης αποκάλυψη τον Ιούνιο, τιμή κάτω από 25.000 €.

Η Dacia ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο της βήμα στο C segment, με ένα νέο οικογενειακό crossover που έχει στόχο να ανοίξει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση σε εξηλεκτρισμένα σύνολα σε προσιτό επίπεδο τιμής. Ονομάζεται Striker, έχει μήκος 4,62 μέτρα και έρχεται ως συμπληρωματικό μοντέλο δίπλα στο Bigster, με διαφορετική φιλοσοφία αλλά κοινό DNA σε πρακτικότητα, αντοχή και αξία.

Η πλήρης αποκάλυψη έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο.

Τι είναι το Striker και πού τοποθετείται

Το Striker τοποθετείται στο C segment ως crossover πολλαπλής ενέργειας, με στόχο να συνδυάζει τρία διαφορετικά στοιχεία σε μία σιλουέτα. Δυναμισμό τύπου station wagon, πρακτικότητα ευρύχωρου hatchback και απόσταση από το έδαφος που παραπέμπει σε SUV.

Δίπλα στο Bigster, δημιουργεί ένα δίδυμο που “χτυπά” στο ίδιο segment, αλλά με δύο διαφορετικές προσωπικότητες.

Σχεδίαση με έμφαση σε αεροδυναμική και στιβαρότητα

Η εικόνα του Striker περιγράφεται ως στιβαρή και “σίγουρη”, με δυναμικές γραμμές και αεροδυναμική σιλουέτα. Το μπροστινό μέρος είναι πιο κάθετο, ενώ υπάρχει νέα φωτεινή υπογραφή ημέρας.

Στα σχεδιαστικά στοιχεία ξεχωρίζουν μια χαρακτηριστική “κίνηση” στην εμπρός πόρτα και μια γυαλιστερή μαύρη σύνδεση πίσω ανάμεσα στα φωτιστικά σώματα, με τεχνική υφή που στοχεύει να ενισχύσει τον “ανθεκτικό” χαρακτήρα.

Τρεις εκδόσεις κίνησης, hybrid, Hybrid 4×4 και LPG

Η γκάμα του Striker θα περιλαμβάνει:

hybrid έκδοση

Hybrid 4×4

LPG έκδοση

Το πλαίσιο “multi energy” ταιριάζει με τη γενικότερη στρατηγική της Dacia να κρατά ανοιχτές διαφορετικές λύσεις για τις ανάγκες της αγοράς.

Τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Το Striker ξεκινά με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, με στόχο να ανοίξει την πρόσβαση σε εξηλεκτρισμένη κινητικότητα στο C segment τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες.

Η μεγάλη εικόνα, τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι το 2030

Το Striker εντάσσεται σε έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2030, που περιλαμβάνει λανσάρισμα τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Η εκκίνηση αυτής της πορείας γίνεται μέσα στο 2026 με νέο A segment EV, κατασκευασμένο στην Ευρώπη, με τιμή εκκίνησης κάτω από 18.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;