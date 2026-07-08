Dacia Striker: Μεγάλο crossover με κάτω από 25.000 ευρώ – Οι κινητήρες του

Το νέο Dacia Striker είναι ένα μεγάλο C-segment crossover με τιμή κάτω από 25.000 €, πορτμπαγκάζ έως 600 lt και υβριδικούς κινητήρες.

Η Dacia ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία C με το ολοκαίνουργιο Striker, ένα μεγάλο crossover που έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στα κλασικά SUV, τα station wagon και τα οικογενειακά μοντέλα χαμηλότερου ύψους. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο η σχεδίαση ή οι χώροι του. Είναι ότι η Dacia ανακοινώνει τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ, σε μια εποχή όπου τα οικογενειακά αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει σημαντικά.

Το νέο Striker δεν αντικαθιστά το Bigster. Αντίθετα, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη γκάμα της Dacia, ως μια πιο αεροδυναμική, πιο χαμηλή και πιο αποδοτική εναλλακτική στην κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών crossover. Με μήκος 4,62 m, απόσταση από το έδαφος έως 20 cm, πορτμπαγκάζ έως 600 lt και εξηλεκτρισμένους κινητήρες, το νέο μοντέλο στοχεύει σε όσους θέλουν χώρους και πρακτικότητα, χωρίς να πληρώσουν τιμές premium SUV.

Η Dacia περιγράφει το Striker ως ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει «τα καλύτερα στοιχεία τριών κόσμων»: την ψηλή θέση οδήγησης και την outdoor λογική ενός SUV, την πρακτικότητα ενός station wagon και την αποδοτικότητα ενός saloon.

Ένα νέο crossover για την κατηγορία C

Η Dacia έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία C έως το 2030. Στόχος της είναι το μερίδιο των C-segment μοντέλων στις συνολικές της πωλήσεις να αυξηθεί από 20% σε 33% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το Striker υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Είναι ένα μοντέλο που απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες, με έμφαση στο χαμηλό κόστος χρήσης, στους χώρους και στην πρακτικότητα.

Η λογική του δεν είναι να γίνει ακόμη ένα SUV. Η Dacia το παρουσιάζει ως μια διαφορετική πρόταση, πιο κοντά σε crossover που ισορροπεί ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες. Θέλει να προσφέρει την αίσθηση ελευθερίας ενός SUV, αλλά με καλύτερη αεροδυναμική, χαμηλότερο βάρος και πιο λογική κατανάλωση.

Διαστάσεις: Μεγάλο όσο χρειάζεται, πιο χαμηλό από SUV

Το Dacia Striker έχει μήκος 4,62 m, τιμή που το φέρνει κοντά σε οικογενειακά station wagon της κατηγορίας C. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 20 cm στις τετρακίνητες εκδόσεις και τα 19 cm στις προσθιοκίνητες.

Το ύψος, όμως, μένει στο 1,53 m, αρκετά χαμηλότερα από τα περισσότερα C-SUV, που συχνά ξεπερνούν τα 1,60 m. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία. Βοηθά στην αεροδυναμική, στην κατανάλωση και στη συμπεριφορά στον δρόμο.

Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29, το Striker τοποθετείται ευνοϊκά απέναντι σε SUV και station wagon της κατηγορίας. Παράλληλα, το βάρος περίπου 1.400 kg, ανάλογα με την έκδοση και τον κινητήρα, δείχνει ότι η Dacia προσπάθησε να κρατήσει το αυτοκίνητο πιο ελαφρύ από τα περισσότερα C-SUV.

Σχεδίαση με λογική SUV και station wagon

Η σχεδίαση του Striker βασίζεται σε μια έντονη γραμμή που ενώνει τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα. Πάνω από αυτή, το αμάξωμα έχει πιο ρευστές και αεροδυναμικές επιφάνειες, με κεκλιμένο παρμπρίζ, μακρόστενη οροφή και πίσω μέρος που παραπέμπει περισσότερο σε station wagon.

Κάτω από τη γραμμή, το αυτοκίνητο γίνεται πιο στιβαρό. Οι κάθετες επιφάνειες, τα προστατευτικά τμήματα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και οι πιο έντονες αναλογίες δίνουν την εικόνα ενός SUV.

Το Striker είναι επίσης το πρώτο μοντέλο της Dacia που φέρει τη νέα φωτεινή υπογραφή LED σε σχήμα T, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Μπροστά, τα φώτα ενσωματώνονται σε γυαλιστερή μαύρη μάσκα με το σήμα Dacia Link στο κέντρο. Πίσω, η φωτεινή υπογραφή συνδυάζεται με μαύρη λωρίδα και ανάγλυφη επιγραφή Dacia.

Πρακτικότητα με πορτμπαγκάζ έως 600 lt

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του νέου Striker είναι ο χώρος αποσκευών. Η Dacia ανακοινώνει πορτμπαγκάζ έως 600 lt, τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας.

Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ διαθέτει άκαμπτο κάλυμμα δύο τμημάτων, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από το δάπεδο. Στις εκδόσεις extreme και journey υπάρχει επίσης νέο δάπεδο τριών τμημάτων, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο επίπεδα.

Το επάνω επίπεδο δημιουργεί κρυφό αποθηκευτικό χώρο και επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης όταν πέσουν τα πίσω καθίσματα. Το κάτω επίπεδο μεγιστοποιεί τον όγκο. Τα τρία τμήματα είναι αναστρέψιμα, με μοκέτα στη μία πλευρά και πιο ανθεκτικό, εύκολο στο καθάρισμα υλικό στην άλλη.

Παράλληλα, υπάρχει σύστημα Easy Fold, που επιτρέπει την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων 60/40 από τον χώρο αποσκευών.

Πιο ποιοτικό και λειτουργικό εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η Dacia ακολουθεί πιο οριζόντια σχεδίαση στο ταμπλό, ώστε να δημιουργήσει αίσθηση πλάτους. Η διάταξη χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο εστιάζει στην άνεση και στα υλικά, το δεύτερο φιλοξενεί τους φυσικούς διακόπτες για τις συχνότερες λειτουργίες και το τρίτο περιλαμβάνει τις οθόνες και τα ψηφιακά στοιχεία.

Στάνταρ σε όλη τη γκάμα υπάρχει κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Ανάλογα με την έκδοση, συνδυάζεται με σύστημα Media Display ή Media Nav Live, το οποίο περιλαμβάνει συνδεδεμένη πλοήγηση, πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και ενημερώσεις χαρτών για οκτώ χρόνια.

Νέο στοιχείο είναι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων LightVisio των 7 ιντσών, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αντανάκλασης, προβάλλοντας τις βασικές πληροφορίες σαν τρισδιάστατη αιωρούμενη εικόνα.

Η Dacia διατηρεί και τη δική της πρακτική φιλοσοφία. Υπάρχει θήκη 6,7 lt κάτω από το υποβραχιόνιο, αφαιρούμενες ποτηροθήκες και έως 9 σημεία YouClip για αξεσουάρ στην καμπίνα.

Οι κινητήρες του Dacia Striker

Το νέο Striker διαθέτει ηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, με στόχο χαμηλή κατανάλωση, χαμηλές εκπομπές και περιορισμένο κόστος χρήσης. Η Dacia ανακοινώνει ότι το μοντέλο θα διατίθεται με πολυενεργειακές υβριδικές επιλογές, με LPG, full hybrid και τετρακίνηση.

Τα βασικά σύνολα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

Έκδοση Τεχνολογία Ισχύς Μετάδοση Striker mild hybrid-G 140 Βενζίνη/LPG με mild hybrid 48V 140 hp Χειροκίνητο ή αυτόματο 6 σχέσεων Striker Hybrid 155 Full hybrid 155 hp Αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο Striker Hybrid 150 4×4 Mild hybrid + ηλεκτρικός πίσω άξονας 150 hp Αυτόματο διπλού συμπλέκτη + 4×4

Striker mild hybrid-G 140: LPG και 48V υβριδική υποβοήθηση

Η πρώτη επιλογή είναι το Striker mild hybrid-G 140, που συνδυάζει τη διπλή τροφοδοσία βενζίνης/LPG με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.

Ο κινητήρας είναι τρικύλινδρος turbo 1,2 lt και υποστηρίζεται από mild hybrid σύστημα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση. Η μικρή μπαταρία 0,8 kWh φορτίζει μέσω ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον οδηγό.

Η Dacia, ως ο μεγαλύτερος παίκτης της Ευρώπης στα LPG μοντέλα, διατηρεί και εδώ τη γνωστή της συνταγή. Το Striker μπορεί να κινείται είτε με βενζίνη είτε με υγραέριο, με την εναλλαγή να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα από διακόπτη στο ταμπλό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όταν κινείται με LPG, το Striker mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με αντίστοιχο μη υβριδικό βενζινοκινητήρα. Το ρεζερβουάρ LPG βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητα.

Striker Hybrid 155: Full hybrid για πόλη και χαμηλές εκπομπές

Η δεύτερη επιλογή είναι το Striker Hybrid 155, το full hybrid σύνολο της γκάμας. Αποτελείται από βενζινοκινητήρα 1,8 lt με απόδοση 109 hp, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο.

Το κιβώτιο διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για την ηλεκτρική λειτουργία, χωρίς συμπλέκτη. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ξεκινά πάντα ηλεκτρικά, ενώ μέσα στην πόλη μπορεί να κινείται σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία έως και 80% του χρόνου.

Η Dacia αναφέρει εκπομπές CO₂ κάτω από 100 g/km για το Hybrid 155, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για το συνολικό κόστος χρήσης, αλλά και για εταιρικούς στόλους.

Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε όσους κάνουν πολλά αστικά χιλιόμετρα, θέλουν αυτόματο κιβώτιο και χαμηλή κατανάλωση, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα.

Striker Hybrid 150 4×4: Η τετρακίνητη έκδοση

Η πιο ενδιαφέρουσα τεχνικά έκδοση είναι το Striker Hybrid 150 4×4. Εδώ η Dacia συνδυάζει εμπρός έναν ήπια υβριδικό κινητήρα 1,2 lt 48V με απόδοση 140 hp και ροπή 230 Nm, μαζί με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Στον πίσω άξονα υπάρχει ηλεκτροκινητήρας με μέγιστη ισχύ 31 hp και ροπή 87 Nm, ο οποίος διαθέτει δικό του αυτόματο κιβώτιο δύο σχέσεων. Το σύστημα μπορεί να αποσυνδέεται, ώστε το αυτοκίνητο να λειτουργεί ως 4×2 όταν δεν χρειάζεται η τετρακίνηση.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μέγιστη συνδυαστική ισχύς 150 hp, με δυνατότητα τετρακίνησης όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Η Dacia αναφέρει ότι το σύστημα 4×4 παραμένει σε αναμονή στα προγράμματα Auto, Eco και Snow και ενεργοποιείται όταν χρειάζεται, σε ταχύτητες έως 140 km/h.

Υπάρχουν πέντε προγράμματα οδήγησης:

Πρόγραμμα Χρήση Auto Αυτόματη εναλλαγή 4×2 και 4×4 Eco Μέγιστη οικονομία, με 4×4 όταν υπάρχει χαμηλή πρόσφυση Snow Για δρόμους με χαμηλή πρόσφυση Mud/Sand Για χαλαρά εδάφη Off-Road Για εκτός δρόμου οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες

Στην έκδοση extreme προσφέρεται στάνταρ και Hill Descent Control, που κρατά σταθερή ταχύτητα από 3 έως 30 km/h σε ολισθηρές κατηφόρες.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Η γκάμα του Dacia Striker ακολουθεί την απλή λογική της μάρκας, με τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: essential, expression, extreme και journey.

Η βασική έκδοση essential περιλαμβάνει ήδη ζάντες 17 ιντσών, μπάρες οροφής, οθόνη 10,1 ιντσών, smartphone mirroring, ψηφιακό πίνακα LightVisio 7 ιντσών, χειροκίνητο κλιματισμό, πίσω αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας.

Η expression προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, υψηλή κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο, αναδιπλούμενους ηλεκτρικούς καθρέφτες, αεραγωγούς και δύο θύρες USB για τους πίσω επιβάτες.

Η extreme έχει πιο outdoor χαρακτήρα, με ζάντες 18 ιντσών, πανοραμική γυάλινη οροφή, hands-free κάρτα, washable Microcloud TEP επενδύσεις, λαστιχένια πατάκια, ψηφιακό πίνακα 10 ιντσών, Media Nav Live, ηχοσύστημα Arkamys 3D και Hill Descent Control.

Η journey δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, με ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ασύρματη φόρτιση smartphone και το Media Nav Live.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Το Striker συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο GSR2 και διαθέτει στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις μια πλήρη λίστα συστημάτων ασφαλείας.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης για αστική και περιαστική οδήγηση,

αναγνώριση οχημάτων, πεζών, ποδηλατών και μοτοσυκλετών,

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και προειδοποίηση ταχύτητας,

πίσω αισθητήρες στάθμευσης,

emergency stop signal,

προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας,

σύστημα διατήρησης λωρίδας,

προηγμένο σύστημα παρακολούθησης προσοχής οδηγού,

eCall.

Επιπλέον, το Striker θα διαθέτει στάνταρ adaptive cruise control, ενώ προαιρετικά θα υπάρχει πακέτο ADAS με blind spot warning, αυτόματο φρενάρισμα κατά την όπισθεν, occupant safe exit alert, intersection automatic emergency braking, rear cross-traffic alert και κάμερα πολλαπλής προβολής.

Η Dacia ενσωματώνει και τη λειτουργία My Safety, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να αποθηκεύει προσωπικές ρυθμίσεις για επιμέρους ADAS, ώστε να μην επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία σε κάθε εκκίνηση.

Πιο βιώσιμα υλικά και λιγότερη πολυτέλεια για την εικόνα

Η Dacia συνεχίζει την προσέγγιση Eco-Smart, δίνοντας έμφαση σε ανακυκλωμένα υλικά και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Striker περιλαμβάνει πάνω από 32% υλικά από την κυκλική οικονομία και 47 kg ανακυκλωμένων πλαστικών στην έκδοση extreme.

Το υλικό Starkle®, που περιέχει 15-20% ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο, χρησιμοποιείται σε εξωτερικά μέρη όπως προφυλακτήρες, θόλοι και πλαϊνά προστατευτικά. Για πρώτη φορά, η Dacia το φέρνει και στο εσωτερικό, σε τμήματα των θυρών και του ταμπλό.

Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τη στρατηγική χωρίς δέρμα και χωρίς χρώμιο στα μοντέλα της, περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση χαρτιού. Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης θα είναι ψηφιακό, μέσω της εφαρμογής My Dacia και της ιστοσελίδας της μάρκας.

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