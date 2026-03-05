quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο SUV της value for money μάρκας

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
dacia-striker-afto-einai-to-neo-suv-tis-value-for-money-markas-794907

Η ρουμανική εταιρεία δημοσίευσε τα πρώτα teaser του Striker, μιας νέας crossover πρότασης που θα αποκαλυφθεί στις 10 Μαρτίου και θα σηματοδοτήσει την επόμενη σχεδιαστική κατεύθυνση της Dacia

Η Dacia έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες–teaser ενός νέου μοντέλου που θα ονομάζεται Striker και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 10 Μαρτίου. Η αποκάλυψη θα γίνει στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου στρατηγικού πλάνου futuREady του ομίλου Renault, μαζί με το concept Bridger, που προαναγγέλλει ένα νέο αστικό SUV της Renault.

Οι πληροφορίες για το μοντέλο παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες, όμως τα λίγα στοιχεία που έχουν δοθεί δείχνουν ότι το Striker θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική και στρατηγική προσθήκη στη γκάμα της ρουμανικής φίρμας.

Ένα νέο μοντέλο με πολλές πιθανές ερμηνείες

Η ίδια η Dacia περιγράφει το νέο μοντέλο ως «ένα ευέλικτο αυτοκίνητο, τον ιδανικό σύντροφο ταξιδιού». Πρόκειται για μια γενική περιγραφή που αφήνει ανοιχτές πολλές ερμηνείες για το ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μία πιθανότητα είναι το Striker να αποτελέσει την  υλοποίηση ενός μελλοντικού μοντέλου που θα βασίζεται στο concept Bridger της Renault. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο μοντέλα.

Μια άλλη εκδοχή θέλει το Striker να είναι ένα μεγάλο SUV επτά θέσεων, κατηγορία που απουσιάζει σήμερα από τη γκάμα της μάρκας. Σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο θα στοχεύει κυρίως σε οικογένειες και θα μπορούσε να προσφέρεται με υβριδικά συστήματα κίνησης, ενδεχομένως και σε εκδόσεις LPG, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλα μοντέλα της Dacia.

 Αυτό που θεωρείται μάλλον απίθανο, είναι να πρόκειται για μοντέλο των κατηγοριών B ή C, καθώς αυτές καλύπτονται ήδη από τα Duster και Bigster.

Ένα όνομα με… αέρα δεκαετίας του ’80

Η ονομασία Striker επιλέχθηκε για τον έντονο και δυναμικό χαρακτήρα της. Σύμφωνα με τη Dacia, το όνομα είναι «εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’80» και παραπέμπει στην ακρίβεια και τη δύναμη ενός χτυπήματος, όπως όταν πέφτουν οι κορίνες στο μπόουλινγκ.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία θέλει το νέο μοντέλο να εκπέμπει μια πιο δυναμική εικόνα, καθώς η Dacia τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να αναβαθμίσει τη σχεδιαστική και τεχνολογική της ταυτότητα.

Στοιχεία που δείχνουν την επόμενη σχεδιαστική γλώσσα

Παρότι το teaser υλικό δεν είναι πλούσιο, αποκαλύπτει ορισμένες λεπτομέρειες που ίσως δείχνουν το μέλλον της αισθητικής των Dacia.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

  • Τα πίσω φωτιστικά σώματα με τρία LED στοιχεία που σχηματίζουν το χαρακτηριστικό «Τ».

  • Τα προστατευτικά από το υλικό Starkle, ένα ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλα μοντέλα της μάρκας.

  • Ένα εντελώς νέο εμπρός μέρος, όπου το όνομα DACIA εμφανίζεται γραμμένο ολόκληρο μέσα σε μια σκοτεινή οριζόντια λωρίδα.

Η τελευταία λεπτομέρεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να προαναγγέλλει μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα για τα επόμενα μοντέλα της εταιρείας.

Τι κρατάμε

  • Το Dacia Striker θα παρουσιαστεί επίσημα στις 10 Μαρτίου.

  • Η αποκάλυψη θα γίνει μαζί με το νέο στρατηγικό πλάνο futuREady της Renault.

  • Υπάρχουν σενάρια για μεγάλο SUV επτά θέσεων με υβριδικά ή LPG συστήματα.

  • Τα teaser δείχνουν στοιχεία μιας νέας σχεδιαστικής γλώσσας για τη μάρκα.

  • Το όνομα Striker είναι εμπνευσμένο από τη δυναμική αισθητική της δεκαετίας του ’80.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Dacia Striker#SUV
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

dacia-bigster-nea-yvridiki-ekdosi-me-aftonomia-1-450-km-kai-timi-kato-apo-25-000-evro-analytika-ta-paketa-778357

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

08.10.2025

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα
neo-dacia-spring-to-prosito-ilektriko-tora-me-ekdosi-eos-102-ippous-protes-times-778113

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

06.10.2025

Νέο Dacia Spring: Το προσιτό ηλεκτρικό τώρα με έκδοση έως 102 ίππους – Πρώτες τιμές
neo-dacia-sandero-me-neous-kinitires-kai-aftonomia-eos-1-590-km-ola-osa-prepei-na-xereis-777999

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

06.10.2025

Νέο Dacia Sandero: Με νέους κινητήρες και αυτονομία έως 1.590 km – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
i-renault-vgazei-to-diko-tis-bigster-tha-einai-to-idio-fthino-767301

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

11.07.2025

Η Renault βγάζει το δικό της Bigster – Θα είναι το ίδιο φθηνό;
to-dacia-pou-xepoulaei-kai-echei-1-500-km-aftonomia-mono-me-16-000-evro-718711

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

24.06.2025

Το Dacia που ξεπουλάει και έχει 1.500 km αυτονομία – Μόνο με 16.000 ευρώ
h-nissan-allazei-ta-panta-sto-dimofiles-tis-montelo-kai-yposchetai-ekdosi-fotia-793905

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

23.02.2026

H Nissan αλλάζει τα πάντα στο δημοφιλές της μοντέλο και υπόσχεται έκδοση «φωτιά»

Πρόσφατες Ειδήσεις