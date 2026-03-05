Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο SUV της value for money μάρκας

Η ρουμανική εταιρεία δημοσίευσε τα πρώτα teaser του Striker, μιας νέας crossover πρότασης που θα αποκαλυφθεί στις 10 Μαρτίου και θα σηματοδοτήσει την επόμενη σχεδιαστική κατεύθυνση της Dacia

Η Dacia έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες–teaser ενός νέου μοντέλου που θα ονομάζεται Striker και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 10 Μαρτίου. Η αποκάλυψη θα γίνει στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου στρατηγικού πλάνου futuREady του ομίλου Renault, μαζί με το concept Bridger, που προαναγγέλλει ένα νέο αστικό SUV της Renault.

Οι πληροφορίες για το μοντέλο παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες, όμως τα λίγα στοιχεία που έχουν δοθεί δείχνουν ότι το Striker θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική και στρατηγική προσθήκη στη γκάμα της ρουμανικής φίρμας.

Ένα νέο μοντέλο με πολλές πιθανές ερμηνείες

Η ίδια η Dacia περιγράφει το νέο μοντέλο ως «ένα ευέλικτο αυτοκίνητο, τον ιδανικό σύντροφο ταξιδιού». Πρόκειται για μια γενική περιγραφή που αφήνει ανοιχτές πολλές ερμηνείες για το ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας.

Μία πιθανότητα είναι το Striker να αποτελέσει την υλοποίηση ενός μελλοντικού μοντέλου που θα βασίζεται στο concept Bridger της Renault. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο μοντέλα.

Μια άλλη εκδοχή θέλει το Striker να είναι ένα μεγάλο SUV επτά θέσεων, κατηγορία που απουσιάζει σήμερα από τη γκάμα της μάρκας. Σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο θα στοχεύει κυρίως σε οικογένειες και θα μπορούσε να προσφέρεται με υβριδικά συστήματα κίνησης, ενδεχομένως και σε εκδόσεις LPG, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλα μοντέλα της Dacia.

Αυτό που θεωρείται μάλλον απίθανο, είναι να πρόκειται για μοντέλο των κατηγοριών B ή C, καθώς αυτές καλύπτονται ήδη από τα Duster και Bigster.

Ένα όνομα με… αέρα δεκαετίας του ’80

Η ονομασία Striker επιλέχθηκε για τον έντονο και δυναμικό χαρακτήρα της. Σύμφωνα με τη Dacia, το όνομα είναι «εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’80» και παραπέμπει στην ακρίβεια και τη δύναμη ενός χτυπήματος, όπως όταν πέφτουν οι κορίνες στο μπόουλινγκ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία θέλει το νέο μοντέλο να εκπέμπει μια πιο δυναμική εικόνα, καθώς η Dacia τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να αναβαθμίσει τη σχεδιαστική και τεχνολογική της ταυτότητα.

Στοιχεία που δείχνουν την επόμενη σχεδιαστική γλώσσα

Παρότι το teaser υλικό δεν είναι πλούσιο, αποκαλύπτει ορισμένες λεπτομέρειες που ίσως δείχνουν το μέλλον της αισθητικής των Dacia.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

Τα πίσω φωτιστικά σώματα με τρία LED στοιχεία που σχηματίζουν το χαρακτηριστικό «Τ» .

Τα προστατευτικά από το υλικό Starkle , ένα ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλα μοντέλα της μάρκας.

Ένα εντελώς νέο εμπρός μέρος, όπου το όνομα DACIA εμφανίζεται γραμμένο ολόκληρο μέσα σε μια σκοτεινή οριζόντια λωρίδα.

Η τελευταία λεπτομέρεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να προαναγγέλλει μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα για τα επόμενα μοντέλα της εταιρείας.

