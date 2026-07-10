DS N°7: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Υβριδικό και ηλεκτρικό

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Το νέο DS N°7 κοστίζει από 43.900 € ως Hybrid και από 46.990 € ως ηλεκτρικό, με αυτονομία που φτάνει τα 740 km.

Η DS Automobiles ανακοίνωσε τις πρώτες ευρωπαϊκές τιμές του νέου DS N°7, του premium SUV που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη γαλλική μάρκα. Το μοντέλο προσφέρεται τόσο με υβριδικό σύστημα κίνησης όσο και σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 740 km κατά WLTP.

Από 43.900 ευρώ το νέο DS N°7

Το νέο DS N°7 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη Γαλλία, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.

Οι τιμές ξεκινούν από 43.900 ευρώ για το υβριδικό μοντέλο και από 46.990 ευρώ για την ηλεκτρική έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Έκδοση Ισχύς Αυτονομία WLTP Τιμή στη Γαλλία DS N°7 Hybrid 145 PS – 43.900 € DS N°7 E-TENSE FWD 230 PS, έως 260 PS με Boost έως 543 km 46.990 € DS N°7 E-TENSE FWD Long Range 245 PS, έως 280 PS με Boost έως 740 km 50.610 € DS N°7 E-TENSE AWD Long Range 350 PS, έως 375 PS με Boost έως 679 km από 71.520 €

Η ηλεκτρική Long Range έκδοση κοστίζει μόλις 3.620 ευρώ περισσότερο από τη βασική E-TENSE, προσθέτοντας μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ και σχεδόν 200 km επιπλέον θεωρητικής αυτονομίας.

Η τετρακίνητη E-TENSE AWD Long Range προσφέρεται μόνο στις πλουσιότερες εκδόσεις Étoile και La Première, με τιμές από 71.520 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές του DS N°7 Hybrid

Το υβριδικό DS N°7 διατίθεται στη Γαλλία σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού.

Έκδοση Hybrid 145 Τιμή DS N°7 Hybrid 43.900 € DS N°7 Hybrid Pallas 47.900 € DS N°7 Hybrid Étoile 52.680 € DS N°7 Hybrid La Première 58.800 €

Η DS προσφέρει επίσης το βασικό Hybrid μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης από 495 ευρώ τον μήνα, χωρίς αρχική καταβολή, για συμβόλαιο 36 μηνών και συνολική χρήση 30.000 km. Η συγκεκριμένη εμπορική πρόταση αφορά τη Γαλλία.

Οι τιμές των ηλεκτρικών DS N°7 E-TENSE

Η ηλεκτρική γκάμα είναι σημαντικά πιο εκτεταμένη. Περιλαμβάνει δύο προσθιοκίνητες επιλογές και μία τετρακίνητη, με δύο διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας.

DS N°7 E-TENSE FWD

Έκδοση Τιμή Βασική 46.990 € Pallas 58.420 € Étoile 64.200 € La Première 70.200 €

DS N°7 E-TENSE FWD Long Range

Έκδοση Τιμή Βασική 50.610 € Pallas 62.040 € Étoile 67.820 € La Première 73.820 €

DS N°7 E-TENSE AWD Long Range

Έκδοση Τιμή Étoile 71.520 € La Première 77.520 €

Ορισμένες γαλλικές τιμές συνδέονται με τοπικά κίνητρα και ειδικά πακέτα εξοπλισμού. Επομένως, δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες στην ελληνική αγορά.

Υβριδικό με 145 PS και κατανάλωση 5,3 lt/100 km

Η υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί τον γνωστό τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 lt του Ομίλου, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 21 kW ή 28 PS. Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται μέσα στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τους 145 PS.

Σύμφωνα με την DS, το N°7 Hybrid μπορεί να κινείται έως και 50% του χρόνου με ηλεκτρική ενέργεια σε αστικές και περιαστικές διαδρομές. Η μπαταρία φορτίζει αυτόματα μέσω ανάκτησης ενέργειας και δεν χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα.

Η μέση κατανάλωση ξεκινά από 5,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ από 120 g/km. Πρόκειται για τιμές που τοποθετούν το υβριδικό σύνολο ανάμεσα στις πιο αποδοτικές επιλογές της κατηγορίας του, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία.

Τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις έως 375 PS

Το DS N°7 E-TENSE διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις ισχύος.

Η βασική προσθιοκίνητη έκδοση αποδίδει 230 PS, ενώ μέσω της λειτουργίας Boost μπορεί προσωρινά να φτάσει τους 260 PS. Η Long Range εκδοχή ανεβαίνει στους 245 PS και στους 280 PS με Boost.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη E-TENSE AWD Long Range, με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστική απόδοση 350 PS και μέγιστη ισχύ 375 PS όταν ενεργοποιείται το Boost.

Ηλεκτρική έκδοση Κανονική ισχύς Ισχύς με Boost Κίνηση E-TENSE FWD 230 PS 260 PS Εμπρός E-TENSE FWD Long Range 245 PS 280 PS Εμπρός E-TENSE AWD Long Range 350 PS 375 PS Τετρακίνηση

Η DS αναφέρει ότι έδωσε έμφαση στην προοδευτική απόδοση της ισχύος και όχι σε απότομες αντιδράσεις. Στόχος είναι η ηλεκτρική επιτάχυνση να υπηρετεί την άνεση και την ηρεμία των επιβατών.

Δύο μπαταρίες και αυτονομία έως 740 km

Η βασική ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 73,7 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 543 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

Οι εκδόσεις Long Range χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μπαταρία 97,2 kWh, η οποία κατασκευάζεται στη Γαλλία. Στην προσθιοκίνητη έκδοση, η αυτονομία φτάνει έως τα 740 km. Η τετρακίνητη εκδοχή προσφέρει έως 679 km.

Έκδοση Ωφέλιμη μπαταρία Αυτονομία WLTP E-TENSE FWD 73,7 kWh έως 543 km E-TENSE FWD Long Range 97,2 kWh έως 740 km E-TENSE AWD Long Range 97,2 kWh έως 679 km

Η αυτονομία των 740 km αποτελεί μία από τις κορυφαίες τιμές στην κατηγορία. Για να την πετύχει, η DS συνδύασε τη μεγάλη μπαταρία με προσεγμένη αεροδυναμική, αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα και περιορισμό της κατανάλωσης των επιμέρους ηλεκτρικών συστημάτων. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι Cd 0,26, τιμή ιδιαίτερα χαμηλή για SUV αυτού του μεγέθους.

Φόρτιση 200 km σε 10 λεπτά

Η έκδοση Long Range μπορεί να φορτίσει από 20% έως 80% σε 27 λεπτά. Η ισχύς φόρτισης διατηρείται έως τα 160 kW μεταξύ 20% και 55%, επιτρέποντας την ανάκτηση έως 200 km αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Η μικρότερη μπαταρία των 73,7 kWh χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για φόρτιση από 20% έως 80%.

Μπαταρία Φόρτιση 20-80% 73,7 kWh περίπου 30 λεπτά 97,2 kWh περίπου 27 λεπτά

Σε όλες τις ηλεκτρικές εκδόσεις υπάρχει σύστημα προθέρμανσης της μπαταρίας, ώστε το αυτοκίνητο να φτάνει στον ταχυφορτιστή με την κατάλληλη θερμοκρασία. Η DS αναφέρει επίσης ότι η αντλία θερμότητας περιλαμβάνεται στις E-TENSE εκδόσεις.

Το σύστημα πλοήγησης με EV Routing υπολογίζει αυτόματα τις απαραίτητες στάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο φόρτισης, την κίνηση, το ανάγλυφο της διαδρομής και το επιθυμητό ποσοστό μπαταρίας κατά την άφιξη.

Μεγάλο SUV με μήκος 4,66 m

Το DS N°7 έχει μήκος 4,66 m, πλάτος 1,90 m και ύψος 1,63 m. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων premium SUV.

Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 560 lt, ανάλογα με τον κινητήρα και το επιλεγμένο ηχοσύστημα. Το σχήμα του είναι κανονικό, ενώ το δάπεδο μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο επίπεδα.

Όταν αναδιπλωθούν οι πίσω πλάτες, δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις υπάρχει ξεχωριστός χώρος κάτω από το δάπεδο για τα καλώδια φόρτισης.

Έμφαση στην άνεση τύπου First Class

Η DS χαρακτηρίζει την εμπειρία του N°7 ως ταξίδι «First Class». Τα εμπρός καθίσματα έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα, αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας και ρυθμιζόμενα πλευρικά στηρίγματα.

Ανάλογα με την έκδοση, μπορούν να διαθέτουν:

θέρμανση,

αερισμό,

λειτουργία μασάζ,

σύστημα θέρμανσης αυχένα DS Neck Warmer,

επενδύσεις Alcantara ή φυσικά κατεργασμένο δέρμα Nappa.

Στο πίσω μέρος, οι μεγαλύτερες πόρτες και η διαφορετική θέση της πίσω κολόνας βελτιώνουν την πρόσβαση και την αίσθηση ευρυχωρίας. Το διαθέσιμο ύψος για το κεφάλι έχει αυξηθεί έως και κατά 25 mm.

Η πανοραμική γυάλινη οροφή διαθέτει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και ειδική επίστρωση για καλύτερη θερμική μόνωση τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.

DS Active Scan Suspension για τους ελληνικούς δρόμους

Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα του DS N°7 είναι η ανάρτηση DS Active Scan Suspension.

Μια κάμερα σαρώνει συνεχώς την επιφάνεια του δρόμου και εντοπίζει λακκούβες, ανωμαλίες και αλλαγές στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, το σύστημα προσαρμόζει ηλεκτρονικά την απόσβεση σε κάθε τροχό ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δρόμους με μέτρια ή κακή ποιότητα ασφάλτου, καθώς δεν αντιδρά απλώς όταν ο τροχός συναντήσει την ανωμαλία. Προσπαθεί να την προβλέψει πριν φτάσει σε αυτή.

Η ανάρτηση προσφέρει διαφορετικά προγράμματα, από ρυθμίσεις που εστιάζουν στη μέγιστη άνεση έως λειτουργία Sport με πιο άμεση απόκριση.

Νυχτερινή όραση έως 300 μέτρα

Το νέο SUV συγκεντρώνει ορισμένες από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της DS. Το DS Night Vision χρησιμοποιεί κάμερα υπερύθρων και μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς ή ζώα έως 300 m μπροστά από το αυτοκίνητο.

Το DS PixelVision προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινή δέσμη ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες, με εμβέλεια έως 520 m. Παράλληλα, επιτρέπει τη διατήρηση της μεγάλης σκάλας χωρίς να ενοχλεί τους οδηγούς των άλλων οχημάτων.

Στον διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

DS Drive Assist 2.0 με ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας,

προσαρμοζόμενο cruise control με πρόβλεψη,

σύστημα διατήρησης λωρίδας,

DS Extended Head-Up Display,

ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης,

κάμερα 360 μοιρών,

DS Iris System 2.0 με φωνητικές εντολές και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οθόνη 16 ιντσών από τη βασική έκδοση

Ο βασικός εξοπλισμός του DS N°7 είναι πλούσιος και περιλαμβάνει κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Από τη βασική έκδοση υπάρχουν επίσης:

ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών,

είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί,

κάμερα οπισθοπορείας,

πίσω αισθητήρες στάθμευσης,

adaptive cruise control με Stop & Go,

LED προβολείς με αυτόματη μεγάλη σκάλα,

τιμόνι νέας σχεδίασης σε σχήμα X.

Η έκδοση Pallas προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρική πίσω πόρτα, ασύρματη φόρτιση smartphone, μπροστινούς και πλευρικούς αισθητήρες, συνδεδεμένη πλοήγηση και ηχομονωτικά εμπρός τζάμια.

Η Étoile φέρνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα Comfort, DS Neck Warmer, DS PixelVision, DS Drive Assist 2.0, Active Scan Suspension σε επιλεγμένες E-TENSE εκδόσεις, κάμερα 360 μοιρών και φωτιζόμενη μάσκα DS Luminascreen.

Στην κορυφαία La Première προστίθενται ζάντες 21 ιντσών, ηχοσύστημα Focal με 14 ηχεία, καθίσματα Nappa, DS Night Vision, θερμαινόμενο παρμπρίζ και θερμαινόμενο τιμόνι.

Τι κρατάμε;