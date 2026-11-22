Η Ferrari θυμήθηκε το DNA της, «ξήλωσε» τις μπαταρίες και έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά: να φτιάχνει «καθαρόαιμα» αγωνιστικά δρόμου

Για σχεδόν μια δεκαετία, ο άγραφος νόμος στο Maranello ήταν απλός… κάθε νέο μοντέλο έπρεπε να είναι ισχυρότερο, ταχύτερο στην ευθεία και τεχνολογικά πιο περίπλοκο από τον προκάτοχό του. Από τη LaFerrari μέχρι την SF90 και την 296 GTB, το εισιτήριο για εξωπραγματικές επιδόσεις ήταν ο ο εξηλεκτρισμός. Μέχρι σήμερα.

Με τη νέα 296 Challenge Stradale, η Ferrari ρίχνει πόρτα στις «ιεροσυλίες»και κάνει κάτι που μοιάζει εντελώς ασύμβατο για τα σύγχρονα δεδομένα: παίρνει ένα plug-in υβριδικό supercar, πετάει έξω ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα, αποδέχεται ότι θα χάσει 160 ίππους στο χαρτί και αποδεικνύει στην πράξη, ότι το βάρος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ταχύτητας.

Το όνομα Challenge Stradale δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία. Η τελευταία φορά που το είδαμε ήταν το 2003, πάνω στην 360, ένα αυτοκίνητο που καθόρισε τη σύγχρονη σχολή των σκληροπυρηνικών, ελαφρών Ferrari δρόμου, πριν επικρατήσουν τα ακρωνύμια Scuderia, Speciale και Pista.

Εικοσιτρία χρόνια αργότερα, η συνταγή επιστρέφει αυτούσια. Η νέα 296 Challenge Stradale εξελίχθηκε χέρι-χέρι με το αγωνιστικό 296 Challenge Evo (που θα τρέξει στα ενιαία πρωταθλήματα το 2027) και είναι, χωρίς περιστροφές, ό,τι πιο κοντινό σε καθαρόαιμο αγωνιστικό GT μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στον δρόμο.

Χωρίς μπαταρία υψηλής τάσης, χωρίς ηλεκτροκινητήρα ανάμεσα στον κινητήρα και το κιβώτιο, ο τρίλιτρος twin-turbo V6 των 120 μοιρών μένει μόνος του να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αποδίδοντας 670 ίππους και στροφάροντας μέχρι τις 8.500 σ.α.λ.

Σε έναν κόσμο όπου τα οικογενειακά ηλεκτρικά SUV ξεπερνούν τους 600 ίππους, το νούμερο αυτό δεν εντυπωσιάζει, τουλάχιστον όχι αυτούς που κρίνουν μόνο από πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών Στην πίστα όμως, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Η αφαίρεση του υβριδικού κυκλώματος, σε συνδυασμό με τη «δίαιτα» ανθρακονημάτων σε αμάξωμα και καμπίνα, έριξε το ξηρό βάρος στα 1.330 κιλά.

Αυτό το νούμερο κρύβει όλη την ουσία. Είναι 140 κιλά ελαφρύτερη από τη στάνταρ 296 GTB. Είναι 80 κιλά ελαφρύτερη ακόμη και από την πανάκριβη 296 Speciale των 880 ίππων. Και κάπου εδώ έρχεται το παράδοξο. Στην ιδιόκτητη πίστα του Fiorano, η «αδύναμη» 296 Challenge Stradale σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:18.5. Όχι μόνο διέλυσε τον χρόνο της GTB κατά 2,5 δευτερόλεπτα, αλλά άφησε πίσω της κατά μισό δευτερόλεπτο τόσο την 296 Speciale όσο και το θηρίο των 1.000 ίππων, την SF90 Stradale. Για να γράψεις τέτοιους χρόνους με 670 ίππους, χρειάζεσαι κράτημα που αψηφά τη φυσική.

Η σιλουέτα της 296 έχει μεταμορφωθεί και οι καμπύλες της έχουν καλυφθεί από αεροδυναμικά βοηθήματα που παράγουν 617 κιλά κάθετης δύναμης στα 250 χλμ./ώρα, μια αύξηση 72% που φέρνει τη Ferrari ευθέως απέναντι στην Porsche 911 GT3 RS.

Στο πίσω μέρος δεσπόζει μια σταθερή αεροτομή που φέρνει στο μυαλό τη θρυλική F40, παράγοντας μόνη της σχεδόν το μισό αεροδυναμικό φορτίο του αυτοκινήτου. Μπροστά, ένα τεράστιο splitter, πλευρικά πτερύγια και αγωνιστικοί αεραγωγοί στο καπό κολλάνε το ρύγχος στην άσφαλτο, ενώ στο εσωτερικό έχουν επιβιώσει μόνο τα απολύτως απαραίτητα: γυμνό ανθρακόνημα στις πόρτες, αγωνιστικά καθίσματα και —ευτυχώς— το σύστημα κλιματισμού, το οποίο πλέον κινείται από συμβατικό ιμάντα, αφού δεν υπάρχει πια υβριδικό δίκτυο υψηλής τάσης.

Το πιο γοητευτικό στοιχείο, όμως, δεν φαίνεται στις φωτογραφίες. Στις σύγχρονες υβριδικές Ferrari, ο ηλεκτροκινητήρας γεμίζει στιγμιαία τα κενά ισχύος μέχρι να «φουσκώσουν» οι τουρμπίνες, κάνοντας την απόκριση να μοιάζει με ατμοσφαιρικό μοτέρ. Στην 296 Challenge Stradale, αυτό το δίχτυ ασφαλείας δεν υπάρχει.

Ο οδηγός καλείται ξανά να διαχειριστεί το κλασικό ξεδίπλωμα της ροπής ενός καθαρόαιμου υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα, με το 8άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη να αλλάζει σχέσεις σε 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου και έναν ειδικό ακουστικό αγωγό (hot tube) να φέρνει τον ωμό ήχο του V6 κατευθείαν μέσα στην καμπίνα, πριν προλάβουν να τον φιμώσουν τα φίλτρα καυσαερίων. Όσοι είχαν πέσει σε κατάθλιψη, ειδικά μετά την Luce, μάλλον βρήκαν έναν λόγο (πολλούς λόγους για την ακρίβεια) να χαμογελάσει το χειλάκι τους…

Χωρίς το πανάκριβο υβριδικό hardware, η Ferrari κατάφερε να φτιάξει ένα φθηνότερο, ελαφρύτερο, πιο συμμετοχικό και τελικά ταχύτερο αυτοκίνητο πίστας. Επιστροφή στις ρίζες και μια νέα φιλοσοφία που κυρίαρχη τάση της δεν είναι το τι προσθέτεις, αλλά το τι αφαιρείς.