Fiat 500 Hybrid: Αναλυτικά οι εκδόσεις του στην Ελλάδα – Τιμές

Το Fiat 500 Hybrid είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Μικρό σε διαστάσεις, άμεσα αναγνωρίσιμο και βαθιά συνδεδεμένο με την ιταλική σχολή σχεδίασης, συνεχίζει να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης.

Δεν είναι απλώς ένα μοντέλο για καθημερινές μετακινήσεις, αλλά μια πρόταση με έντονη προσωπικότητα, που συνδυάζει την αστική ευελιξία με το χαρακτηριστικό στιλ του Fiat 500. Στην ελληνική αγορά, το Fiat 500 Hybrid διατίθεται με τον ήπια υβριδικό κινητήρα 1.0 GSE 65 ίππων, σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, Pop, Icon και La Prima, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρεται τόσο ως Hatchback, όσο και ως Cabrio. Η τιμή του ξεκινά από 19.213 ευρώ, μετά την προωθητική ενέργεια των 500 ευρώ, η οποία αφορά όλες τις εκδόσεις του μοντέλου.

Κάτω από το καπό του Fiat 500 Hybrid βρίσκεται ο γνωστός FireFly 1.0 Hybrid 12V, ένα τρικύλινδρο ήπια υβριδικό σύνολο που αποδίδει 65 ίππους και συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο. Η φιλοσοφία του δεν είναι οι επιδόσεις, αλλά η οικονομία, η ευκολία και η ομαλή λειτουργία στην πόλη. Το mild hybrid σύστημα βοηθά κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες και στην καθημερινή χρήση, προσφέροντας πιο πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Σύμφωνα με τον ελληνικό τιμοκατάλογο, οι εκπομπές κυμαίνονται από 117 έως 123 g/km, ανάλογα με την έκδοση και το αμάξωμα. Οι Hatchback εκδόσεις έχουν μηδενικά εκτιμώμενα τέλη κυκλοφορίας, ενώ η κορυφαία La Prima Cabrio εμφανίζεται με εκτιμώμενα τέλη 78,72 ευρώ.

Το Fiat 500 Hybrid δεν προσπαθεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που πάντα ήταν. Παραμένει ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, με ρετρό αισθητική, compact διαστάσεις και έντονο lifestyle χαρακτήρα. Η σχεδίασή του εξακολουθεί να είναι το πιο δυνατό του χαρτί, με τους γνώριμους στρογγυλούς προβολείς, τις καθαρές επιφάνειες και τη χαριτωμένη, αλλά όχι παιδική, εικόνα που το έκανε τόσο δημοφιλές. Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει προβολείς LED, ζάντες ελαφρού κράματος έως 17 ιντσών, ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος, premium επενδύσεις, ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύγχρονο σύστημα infotainment. Το σημαντικό είναι ότι ακόμη και στις πιο απλές εκδόσεις, το 500 κρατά την εικόνα και τον χαρακτήρα του, ενώ στις πλουσιότερες γίνεται αισθητά πιο premium.

Pop: Η βασική έκδοση από 19.213 ευρώ

Η γκάμα ξεκινά από το Fiat 500 Hybrid Pop Hatchback, με προτεινόμενη τελική λιανική τιμή 19.713 ευρώ και τελική τιμή 19.213 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια των 500 ευρώ. Είναι η πιο προσιτή επιλογή της σειράς και έχει εκπομπές CO2 117 g/km, με μηδενικά εκτιμώμενα τέλη κυκλοφορίας. Η Pop είναι η έκδοση για εκείνον που θέλει την εικόνα και την ευκολία του 500, χωρίς να ανέβει πολύ σε κόστος αγοράς. Διαθέτει ζάντες 15 ιντσών από ατσάλι, προβολείς αλογόνου με LED φώτα ημέρας, μαύρα γυαλιστερά καλύμματα καθρεπτών, νέα υφασμάτινα καθίσματα, ρύθμιση καθίσματος 4 κατευθύνσεων, βάση για smartphone, 4 ηχεία, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και Keyless Go. Δεν είναι η πιο πλούσια έκδοση, αλλά έχει νόημα για όποιον ψάχνει ένα κομψό, οικονομικό και εύκολο αυτοκίνητο πόλης, με την πιο χαμηλή τιμή εισόδου στη γκάμα του 500 Hybrid.

Icon: Η πιο ισορροπημένη επιλογή

Η έκδοση Icon είναι η πιο ενδιαφέρουσα αγοραστικά, γιατί προσθέτει τα στοιχεία που κάνουν το 500 αισθητά πιο σύγχρονο στην καθημερινότητα. Στο αμάξωμα Hatchback, η τιμή της είναι 21.213 ευρώ, ή 20.713 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια των 500 ευρώ. Η έκδοση Icon Cabrio κοστίζει 23.213 ευρώ, ή 22.713 ευρώ με την ίδια προωθητική ενέργεια. Οι εκπομπές CO2 είναι 119 g/km για το Hatchback και 122 g/km για το Cabrio. Σε σχέση με την Pop, η Icon ανεβάζει αρκετά το επίπεδο εξοπλισμού. Προσθέτει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος, τιμόνι με premium soft-touch επένδυση, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, δέκτη DAB, 4 ηχεία, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, connected services και θύρες USB A και C. Εδώ το 500 αποκτά την τεχνολογική εικόνα που περιμένεις από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης. Η μεγάλη οθόνη, η ασύρματη συνδεσιμότητα και ο αυτόματος κλιματισμός κάνουν αισθητή διαφορά στην καθημερινή χρήση, γι’ αυτό και η Icon δείχνει ως η πιο λογική επιλογή για τον περισσότερο κόσμο.

La Prima: Η πιο premium εκδοχή του Fiat 500 Hybrid

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η La Prima, η οποία απευθύνεται σε όσους θέλουν το 500 στην πιο προσεγμένη και στιλάτη μορφή του. Η La Prima Hatchback κοστίζει 23.713 ευρώ, ή 23.213 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια των 500 ευρώ, ενώ η La Prima Cabrio φτάνει τα 25.713 ευρώ, ή 25.213 ευρώ με την προωθητική ενέργεια. Οι εκπομπές CO2 είναι 120 g/km για το Hatchback και 123 g/km για το Cabrio. Η La Prima είναι η έκδοση που δίνει στο 500 τον πιο έντονο premium χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fiat, διαθέτει πιο προσεγμένο εσωτερικό, premium καθίσματα Fiat Cannelloni piombo με ρύθμιση 6 κατευθύνσεων, περλέ ταμπλό και δίχρωμο τιμόνι. Στην Cabrio έκδοση, η υφασμάτινη οροφή με το μονόγραμμα της Fiat προσθέτει ακόμη περισσότερο χαρακτήρα και κάνει το μικρό 500 να δείχνει ακόμη πιο κοντά στη λογική της ιταλικής dolce vita. Η La Prima δεν είναι η έκδοση που θα επιλέξει κάποιος με αποκλειστικό κριτήριο το value for money. Είναι όμως αυτή που ταιριάζει περισσότερο σε όσους βλέπουν το Fiat 500 ως κάτι παραπάνω από ένα μικρό υβριδικό αυτοκίνητο πόλης.

Hatchback ή Cabrio;

Το Hatchback είναι η πιο πρακτική και λογική επιλογή για τον περισσότερο κόσμο. Είναι πιο προσιτό, πιο απλό στην καθημερινότητα και διατηρεί όλα τα στοιχεία που κάνουν το 500 ξεχωριστό, χωρίς να ανεβάζει πολύ το τελικό κόστος αγοράς. Το Cabrio (+2.000€), από την άλλη, έχει διαφορετική λογική. Δεν το επιλέγεις επειδή είναι πιο συμφέρον, αλλά επειδή θέλεις μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία. Η υφασμάτινη οροφή αλλάζει την αίσθηση του αυτοκινήτου και ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του 500, ειδικά για κάποιον που κινείται συχνά σε παραθαλάσσιες διαδρομές, νησί ή απλώς θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο με πολύ πιο ξεχωριστή προσωπικότητα.

Με βάση τις τιμές και τον εξοπλισμό, η έκδοση που δείχνει να έχει το περισσότερο νόημα είναι η Icon Hatchback. Κοστίζει 20.713 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια και προσφέρει την ουσιαστική αναβάθμιση που χρειάζεται το 500 για να δείχνει πραγματικά σύγχρονο. Η οθόνη των 10,25 ιντσών, το ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ο αυτόματος κλιματισμός και οι ζάντες αλουμινίου το κάνουν πιο ολοκληρωμένο, χωρίς να φτάνει στην τιμή της La Prima. Η Pop παραμένει η πιο προσιτή λύση, ενώ η La Prima είναι η πιο premium και συναισθηματική επιλογή. Αν όμως μιλάμε καθαρά αγοραστικά, η Icon είναι εκείνη που ισορροπεί καλύτερα ανάμεσα στην τιμή, τον εξοπλισμό και την καθημερινή εμπειρία.

Τι κρατάμε;