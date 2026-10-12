Geely Monjaro EM-i: Στην Ευρώπη με 334 ίππους και έως 116 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Με έως 334 ίππους, τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία έως 116 χλμ., η νέα plug-in υβριδική ναυαρχίδα της Geely έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι.

Η Geely Monjaro EM-i αποτελεί το επόμενο βήμα της κινεζικής μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, με ένα μεγάλο SUV που συνδυάζει plug-in υβριδική τεχνολογία, δυνατότητα τετρακίνησης και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης. Η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, αποκαλύπτοντας μια πρόταση με μήκος 4,8 μέτρων, τέσσερις εκδόσεις και δύο επιλογές μπαταρίας. Για τη Geely, το ζητούμενο είναι να διεκδικήσει θέση ανάμεσα στις καθιερωμένες οικογενειακές προτάσεις, προσφέροντας ένα πακέτο που καλύπτει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις με ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα μεγάλα ταξίδια. Οι αριθμοί δίνουν μια πρώτη εικόνα: έως 116 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας κατά WLTP, συνολική αυτονομία έως 922 χλμ. και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα για τις τετρακίνητες εκδόσεις.

Με 273 ή 334 ίππους

Στη βάση του συστήματος EM-i Super Hybrid βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ειδικά σχεδιασμένος για υβριδική λειτουργία. Συνδυάζεται με ηλεκτρική κίνηση και σύστημα διαχείρισης ενέργειας που ελέγχει τη συνεργασία των επιμέρους μονάδων, τη φόρτιση της μπαταρίας και την ανάκτηση ενέργειας. Οι προσθιοκίνητες εκδόσεις Pro και Max αποδίδουν συνδυαστικά 273 ίππους, ολοκληρώνουν το 0–100 χλμ./ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα και φτάνουν σε τελική ταχύτητα τα 200 χλμ./ώρα. Πιο ψηλά τοποθετούνται οι τετρακίνητες Pro+ και Ultra, με 334 ίππους και 667 Nm ροπής. Σε αυτές, η επιτάχυνση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα απαιτεί 5,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα διαμορφώνεται στα 190 χλμ./ώρα. Το σύστημα e-AWD προσαρμόζει την κατανομή της ισχύος στις συνθήκες οδήγησης. Σύμφωνα με τη Geely, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διατήρηση της απόδοσης σε απαιτητικές συνθήκες, όπως οι παρατεταμένες ανηφόρες και οι επιταχύνσεις στον αυτοκινητόδρομο, μέσα από τον συντονισμό της θερμικής διαχείρισης και του επιπέδου φόρτισης.

Δύο μπαταρίες και ταχεία φόρτιση έως 78 kW

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο μπαταρίες τεχνολογίας LFP. Οι προσθιοκίνητες Pro και Max χρησιμοποιούν συστοιχία 18,4 kWh, ενώ οι τετρακίνητες Pro+ και Ultra διαθέτουν τη μεγαλύτερη των 29,8 kWh. Η μέγιστη ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 116 χλμ. κατά WLTP, χωρίς να δίνεται ακόμη αναλυτική κατανομή ανά έκδοση. Αντίστοιχα, η συνολική αυτονομία με καύσιμο και ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται έως τα 922 χλμ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποστήριξη ταχείας φόρτισης DC σε όλες τις εκδόσεις. Στις Pro και Max η ισχύς φτάνει τα 38 kW, ενώ στις Pro+ και Ultra ανεβαίνει στα 78 kW. Για την Ultra, η Geely αναφέρει περίπου 15 λεπτά για φόρτιση από το 30% στο 80%. Στις δυνατότητες του μοντέλου περιλαμβάνεται και η λειτουργία V2L ισχύος 6,6 kW, για τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Έκδοση Κίνηση Συνδυαστική ισχύς Μπαταρία Φόρτιση DC Pro Εμπρός 273 ίπποι 18,4 kWh 38 kW Max Εμπρός 273 ίπποι 18,4 kWh 38 kW Pro+ Τετρακίνηση 334 ίπποι 29,8 kWh 78 kW Ultra Τετρακίνηση 334 ίπποι 29,8 kWh 78 kW

Ευρωπαϊκή ρύθμιση και ελεγχόμενη απόσβεση

Το Monjaro EM-i βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA Evo, η οποία υποστηρίζει αποσύζευξη του εμπρός και του πίσω άξονα, καθώς και ενεργή κατανομή ροπής. Η μάρκα αναφέρει ότι το πλαίσιο έχει δεχθεί ευρωπαϊκή ρύθμιση, με στόχο τον συνδυασμό άνεσης και ελεγχόμενων αντιδράσεων. Στην τεχνολογική του φαρέτρα περιλαμβάνεται σύστημα συνεχούς ελέγχου απόσβεσης CCD, με χρόνο απόκρισης 20 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Προβλέπονται τρεις ρυθμίσεις ανάρτησης, Comfort, Standard και Sport, καθώς και έξι προγράμματα οδήγησης. Πρόκειται, βέβαια, για τις προδιαγραφές και τους στόχους της εξέλιξης. Η ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, τον έλεγχο του αμαξώματος και την αίσθηση στο τιμόνι θα κριθεί στην πρώτη οδηγική επαφή.

Πορτμπαγκάζ 633 λίτρων και καθίσματα με μασάζ

Με μήκος 4.800 χλστ., πλάτος 1.895 χλστ. και ύψος 1.700 χλστ., το νέο SUV έχει διαστάσεις που του επιτρέπουν να δώσει έμφαση στους οικογενειακούς χώρους. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.845 χλστ., ενώ ο χώρος αποσκευών προσφέρει 633 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 2.183 λίτρα. Η πρακτικότητα συμπληρώνεται από 34 αποθηκευτικούς χώρους και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλών. Το βάρος σε τάξη πορείας κυμαίνεται από 1.900 έως 2.080 κιλά, ανάλογα με την έκδοση. Στον εξοπλισμό άνεσης ξεχωρίζουν τα καθίσματα SPA, με δομή 11 στρώσεων και λειτουργία μασάζ οκτώ σημείων, έξι προγραμμάτων και τριών επιπέδων έντασης. Προβλέπονται επίσης θέρμανση και αερισμός των εμπρός καθισμάτων, καθώς και ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή. Για την ηχομόνωση χρησιμοποιούνται εμπρός πλαϊνά παράθυρα από πολυστρωματικό γυαλί διπλής στρώσης και εκτεταμένη κάλυψη της καμπίνας με ηχομονωτικά υλικά.

Ψηφιακό εσωτερικό με Flyme Auto

Το ταμπλό φιλοξενεί κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ το σύνολο συμπληρώνεται από Head-Up Display 25,6 ιντσών. Το σύστημα πολυμέσων Flyme Auto υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, το ηχοσύστημα Flyme Sound διαθέτει 16 ηχεία, ενισχυτή 1.000 Watt και πολυκάναλο ήχο surround 7.1.2. Η φωνητική αναγνώριση υποστηρίζει 18 γλώσσες και τέσσερις ζώνες αλληλεπίδρασης, με δυνατότητα ελέγχου έως 600 λειτουργιών. Η Geely αναφέρει επίσης ενσωμάτωση του γλωσσικού μοντέλου Xingrui, χωρίς να διευκρινίζει στην ανακοίνωση ποιες λειτουργίες και γλώσσες θα είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.

Ασφάλεια, εγγύηση και τιμές

Το Monjaro EM-i διαθέτει επτά αερόσακους, 13 λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθηση οδήγησης επιπέδου 2. Το σύστημα περιμετρικής απεικόνισης 540°, με λειτουργία «διαφανούς πλαισίου», βοηθά τον οδηγό να ελέγχει τον χώρο γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο. Η Geely έχει εξελίξει το μοντέλο με στόχο τα πέντε αστέρια του Euro NCAP, χωρίς αυτό να αποτελεί ήδη ανακοινωμένο αποτέλεσμα δοκιμής. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει το αυτοκίνητο για 6 χρόνια ή 150.000 χλμ., με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις για αναλώσιμα και φυσιολογική φθορά. Για την μπαταρία υψηλής τάσης, τον ηλεκτροκινητήρα και τις σχετικές μονάδες διαχείρισης, η κάλυψη φτάνει τα 8 χρόνια ή 150.000 χλμ., με εγγυημένη ελάχιστη υγεία μπαταρίας 70%. Παρέχεται επίσης εξαετής οδική βοήθεια στην Ευρώπη. Τιμές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διάθεσης στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Αυτά θα καθορίσουν και την εμπορική θέση του Monjaro EM-i, το οποίο ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία με δύο επίπεδα ισχύος, μεγάλους χώρους και δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε ολόκληρη την γκάμα.