Γιατί το νέο Ford Ranger σου «λύνει τα χέρια» αν έχεις σκάφος: Το νέο σύστημα υποβοήθησης ρυμούλκησης

Το αναβαθμισμένο Trailer Backup Assist της Ford, αλλάζει τα δεδομένα για επαγγελματίες και λάτρεις της περιπέτειας

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid, το μοναδικό pick-up που «μπαίνει στην πρίζα» τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, φέρνει στην κατηγορία ένα σύνολο προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης που υπόσχονται να κάνουν την καθημερινότητα των οδηγών πιο εύκολη, ασφαλή και αποδοτική από ποτέ. Ξεχωρίζει το καινοτόμο Trailer Backup Assist, ένα σύστημα που απλοποιεί πλήρως τη διαδικασία της όπισθεν με τρέιλερ, καταργώντας την ανάγκη συνεχών διορθώσεων στο τιμόνι.

Έξυπνη υποβοήθηση στην όπισθεν

Σύμφωνα με τη Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Με το Trailer Backup Assist, ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να στρίβει το τιμόνι για να ευθυγραμμίσει το τρέιλερ. Μέσω ενός περιστροφικού επιλογέα στην κεντρική κονσόλα, κατευθύνει εύκολα το ρυμουλκούμενο προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ενώ η οθόνη αφής 12 ιντσών δείχνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του. Το σύστημα, αξιοποιώντας κάμερες και αισθητήρες, αναλαμβάνει αυτόματα τους ελιγμούς με ακρίβεια, ακόμα και σε στενούς χώρους ή συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Χωρίς συμβιβασμούς στη δύναμη και τη χρηστικότητα

Παρά τον εξηλεκτρισμό του, το νέο Ranger Plug-In Hybrid δεν χάνει τίποτα από τις δυνατότητες των συμβατικών εκδόσεων. Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 3.500 kg, ενώ το σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση και σταθερότητα σε κάθε έδαφος. Με ισχύ 281 PS και ροπή 697 Nm, το νέο σύστημα συνδυάζει τον γνωστό βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας επιδόσεις αντάξιες – και σε ορισμένες περιπτώσεις ανώτερες – του Ranger Raptor.

Υβριδική αποδοτικότητα και ηλεκτρική αυτονομία

Με μέση κατανάλωση 3,4 lt/100 km (WLTP), το Ranger Plug-In Hybrid προσφέρει σημαντική οικονομία καυσίμου, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης του επιτρέπει έως 50 km ηλεκτρικής αυτονομίας, ιδανική για καθημερινές διαδρομές με μηδενική κατανάλωση βενζίνης. Η φόρτιση μπορεί να γίνει ακόμα και σε απλή πρίζα σούκο, ενώ διαθέτει και δύο πρίζες 230V/10A στην καρότσα για τροφοδοσία εργαλείων ή εξοπλισμού. Προαιρετικά, προσφέρονται πρίζες 16A με ισχύ έως 6,9 kW για πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.

Προσαρμοσμένο σε κάθε περίσταση

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επτά προγράμματα οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery, Mud, Sand, Tow/Haul), καθώς και τρεις λειτουργίες κίνησης: αμιγώς ηλεκτρική, βενζινοκίνητη ή συνδυασμένη. Έτσι, το νέο Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να κινηθεί με άνεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον – από την πόλη έως τις πιο απαιτητικές off-road διαδρομές.

Τι κρατάμε

Το πρώτο plug-in pick-up στην Ελλάδα και την Ευρώπη

στην Ελλάδα και την Ευρώπη Νέο Trailer Backup Assist που διευκολύνει την όπισθεν με τρέιλερ

που διευκολύνει την όπισθεν με τρέιλερ 3.500 kg ικανότητα ρυμούλκησης , χωρίς απώλεια επιδόσεων

, χωρίς απώλεια επιδόσεων Υβριδικό σύνολο 281 PS και 697 Nm ροπής με κατανάλωση 3,4 lt/100 km

με κατανάλωση 3,4 lt/100 km Έως 50 km ηλεκτρικής αυτονομίας και πρίζες 230V για επαγγελματική χρήση

