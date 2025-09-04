H MINI μόλις παρουσίασε τα πιο ακραία John Cooper Works

Στο IAA Mobility 2025 η MINI παρουσίασε δύο μοναδικά JCW πρωτότυπα, σε συνεργασία με τη Deus Ex Machina, που συνδέουν την αγωνιστική κληρονομιά με το surf lifestyle

Δύο νέα JCW πρωτότυπα παρουσιάστηκαν στο Μόναχο.

Ηλεκτρικό concept εμπνευσμένο από το surf και βενζινοκίνητο με αγωνιστικό DNA.

Συνεργασία MINI – Deus Ex Machina με έμφαση στη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα.

The Skeg: το surf μεταφέρεται στον δρόμο

Το πρώτο πρωτότυπο, με την ονομασία “The Skeg”, βασίζεται στην ηλεκτρική εκδοχή του John Cooper Works και αποτυπώνει το ελεύθερο πνεύμα της θάλασσας. Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από την κουλτούρα του surf, με έντονα χρώματα και υλικά που παραπέμπουν στον εξοπλισμό του αθλήματος.

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από fiberglass ημιδιαφανές, υλικό που μειώνει το βάρος κατά περίπου 15% και προσφέρει μια ξεχωριστή αισθητική υφή, καθώς αλλάζει την αίσθηση του φωτός και της σκιάς πάνω στο αμάξι. Η εξωτερική εμφάνιση χαρακτηρίζεται από χρωματικές αντιθέσεις ασημί και κίτρινου, καθώς και στοιχεία που θυμίζουν πτερύγια σανίδας surf.

Στο εσωτερικό, η MINI επέλεξε επενδύσεις που θυμίζουν neoprene, το υλικό που φορούν οι surfers, δημιουργώντας έτσι έναν θεματικό δεσμό ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τη θάλασσα. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί αποθηκευτικοί χώροι για wetsuits και αξεσουάρ, ώστε να καλύπτονται οι πρακτικές ανάγκες μιας εξόρμησης. Το “The Skeg” δεν είναι απλώς ένα concept car αλλά μια κινούμενη surf boutique, που συνδυάζει το lifestyle με τη βιωσιμότητα της ηλεκτροκίνησης.

Με αυτό το project, η MINI δείχνει πώς η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να συνδεθεί με το νεανικό, περιπετειώδες πνεύμα. Το “The Skeg” αποτελεί υπενθύμιση ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να απομακρύνει το αυτοκίνητο από το συναίσθημα, αλλά να το εντάσσει σε νέους τρόπους ζωής.

The Machina: ακατέργαστη αγωνιστική ταυτότητα

Το δεύτερο πρωτότυπο, το “The Machina”, στηρίζεται στη βενζινοκίνητη έκδοση JCW και εκφράζει την πιο αυθεντική αγωνιστική πλευρά της μάρκας. Εξωτερικά, το αμάξωμα διαθέτει φαρδύτερα φτερά, επιθετικά spoilers και εμπρός φωτιστικά σώματα που θυμίζουν αγωνιστικά ράλι. Οι αναλογίες και οι λεπτομέρειες παραπέμπουν κατευθείαν στην πίστα, δίνοντας την αίσθηση ενός αυτοκινήτου φτιαγμένου για δράση.

Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καθαρή λειτουργικότητα. Τοποθετήθηκε roll cage, αγωνιστικές ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων και χειροκίνητο χειρόφρενο για απόλυτο έλεγχο. Οι επιφάνειες είναι απλές και λιτές, χωρίς περιττά διακοσμητικά, τονίζοντας την ομορφιά της ατέλειας και την αίσθηση χειροποίητης δημιουργίας.

Το “The Machina” αναδεικνύει το ισχυρό motorsport DNA της MINI, δείχνοντας ότι, ακόμα και σε μια εποχή εξηλεκτρισμού, η μάρκα παραμένει συνδεδεμένη με την αγωνιστική της κληρονομιά. Το concept αυτό προσφέρει μια διαφορετική, πιο ωμή εκδοχή ενθουσιασμού, σε αντίθεση με τον πιο lifestyle χαρακτήρα του “The Skeg”.

Τι κρατάμε

Δύο πρωτότυπα JCW δημιουργήθηκαν από τη MINI και τη Deus Ex Machina.

Το ηλεκτρικό “The Skeg” εκφράζει το πνεύμα του surf με fiberglass αμάξωμα και neoprene εσωτερικό.

Το βενζινοκίνητο “The Machina” προβάλλει την αγωνιστική αυθεντικότητα με roll cage και racing εμφάνιση.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο είναι το λευκό Χ στην οροφή, σύμβολο της συνεργασίας.

Η συνεργασία συνοδεύεται από capsule συλλογή ρούχων που φέρνει το project στον κόσμο του lifestyle.

