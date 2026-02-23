H Nissan αλλάζει τα πάντα στο δημοφιλές της μοντέλο και υπόσχεται έκδοση «φωτιά»

Η επόμενη γενιά του best seller της Nissan περνά στην ηλεκτρική εποχή και υιοθετεί ριζικά νέο σχεδιασμό, χωρίς να αποχωρεί άμεσα η σημερινή θερμική έκδοση

Το 2026 η Nissan θα παρουσιάσει τη νέα γενιά του Juke, ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της στην Ευρώπη, όπου αποτελεί το δεύτερο σε πωλήσεις αυτοκίνητο της μάρκας μετά το Nissan Qashqai. Η μεγάλη αλλαγή; Το Juke περνά αποκλειστικά στην ηλεκτρική εποχή.

Η σημερινή γενιά, που διατίθεται με βενζινοκινητήρες και full hybrid σύνολα, δεν θα αποσυρθεί άμεσα. Θα παραμείνει στην γκάμα για μερικά ακόμη χρόνια, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το νέο Juke EV σε αγορές όπου η ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Σχεδίαση: Από τις καμπύλες στις αιχμές

Το νέο Juke εγκαταλείπει τις στρογγυλεμένες γραμμές που το χαρακτήριζαν από το ντεμπούτο του και υιοθετεί μια πιο «κοφτή», γεωμετρική αισθητική. Η σχεδιαστική φιλοσοφία αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Nissan Hyper Punk, που παρουσιάστηκε το 2023 στο Tokyo Motor Show.

Οι χαρακτηριστικοί στρογγυλοί προβολείς δίνουν τη θέση τους σε εξαγωνικά φωτιστικά σώματα, με τεχνολογία LED Matrix στις πλουσιότερες εκδόσεις. Η μάσκα V-Motion ενσωματώνεται πιο έντονα στο καπό, μαζί με τη φωτεινή υπογραφή LED. Παραμένουν ωστόσο η κεκλιμένη γραμμή οροφής και η ψηλή γραμμή παραθύρων, που περιορίζει σχετικά την επιφάνεια τους, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες.

Το μήκος αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 10 εκατοστά, φτάνοντας τα 4,3 μέτρα, με το επιπλέον μέγεθος να αξιοποιείται κυρίως για περισσότερους χώρους στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία για τον χώρο αποσκευών, είναι λογικό να αναμένουμε βελτίωση σε σχέση με τα 422 λίτρα της σημερινής έκδοσης.

Εσωτερικό: Ψηφιακή μετάβαση

Οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια καμπίνα που παραπέμπει έντονα στη νέα γενιά του Nissan Leaf. Το ταμπλό θα φιλοξενεί δύο οθόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα: πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη infotainment 14,3 ιντσών.

Κάτω από αυτές, μια μπάρα αφής (soft-touch) θα ενσωματώνει τους χειρισμούς του κλιματισμού, με λιγότερα φυσικά πλήκτρα και περισσότερο ψηφιακό περιβάλλον, παρά την τάση επιστροφής στο αναλογικό.

Πλατφόρμα και κινητήρια σύνολα

Το νέο Juke θα βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα CMF-EV, την ίδια που χρησιμοποιεί και το νέο Leaf. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα μοιράζεται και τα μηχανικά σύνολα.

Στο προσκήνιο βρίσκονται δύο εκδόσεις ισχύος:

177 ίπποι με μπαταρία 52 kWh

218 ίπποι με μπαταρία 75 kWh

Η αυτονομία εκτιμάται περίπου στα 400 χλμ. για τη μικρότερη μπαταρία και έως 600 χλμ. για τη μεγαλύτερη, τιμές που –αν επιβεβαιωθούν– θα τοποθετήσουν το Juke EV στον πυρήνα της κατηγορίας των ηλεκτρικών B-SUV.

Πιθανή έκδοση Nismo

Η Nissan έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να επεκτείνει τη γκάμα των μοντέλων υψηλών επιδόσεων Nismo με επτά νέες προτάσεις τα επόμενα χρόνια. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και μια σπορ εκδοχή του Juke, πιθανότατα με διπλό ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνηση. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Παραγωγή και τιμολόγηση

Το νέο Juke EV θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ενόψει της πλήρους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Στην ίδια μονάδα θα παραχθεί και η επόμενη γενιά του Qashqai, που αναμένεται αποκλειστικά ηλεκτρική από το 2027.

Σε επίπεδο τιμών, η Nissan φέρεται να στοχεύει σε τιμή εκκίνησης κοντά στα 30.000 ευρώ για την έκδοση των 177 ίππων με μπαταρία 52 kWh, επιδιώκοντας να φέρει το ηλεκτρικό Juke όσο το δυνατόν πιο κοντά στις σημερινές υβριδικές εκδόσεις.

Με άλλα λόγια, το Juke ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία του. Και αν κρίνουμε από τη δήλωση στελεχών της εταιρείας ότι θα είναι «είτε το αγαπάς είτε το μισείς», το σίγουρο είναι πως δεν θα περάσει απαρατήρητο.