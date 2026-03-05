quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H Renault ετοιμάζει το δικό της Jimny, αλλά δεν θα πωλείται στη Γαλλία

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
h-renault-etoimazei-to-diko-tis-jimny-alla-den-tha-poleitai-sti-gallia-794939

Η Renault ετοιμάζει ένα νέο μικρό off-road SUV που θυμίζει έντονα το Suzuki Jimny, όμως –τουλάχιστον προς το παρόν– οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν

Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε σε μορφή teaser με την ονομασία Bridger Concept και θα αποκαλυφθεί πλήρως στο πλαίσιο της επόμενης στρατηγικής παρουσίασης της εταιρείας.

Από τις πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Renault, το Bridger φαίνεται να είναι ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα «σκληροτράχηλο» SUV, με έντονα τετραγωνισμένη σχεδίαση και ξεκάθαρες off-road αναφορές. Παρά τις περιορισμένες διαστάσεις του, η γαλλική εταιρεία υπόσχεται ότι θα προσφέρει πρακτικότητα και επαρκείς χώρους για καθημερινή χρήση.

Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε χαρακτήρα

Η Renault αναφέρει ότι το Bridger θα έχει μήκος μικρότερο από 4 μέτρα, κάτι που το καθιστά πραγματικά compact για τα δεδομένα της κατηγορίας αλλά η εταιρεία υποστηρίζει ότι το εσωτερικό θα παραμείνει λειτουργικό και αρκετά ευρύχωρο για το μέγεθός του.

Η αισθητική του δείχνει ξεκάθαρα ότι η Renault θέλει να δώσει στο μοντέλο έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Οι teaser εικόνες αποκαλύπτουν «τετραγωνισμένη» σχεδίαση, έντονους θόλους τροχών και εξωτερική ρεζέρβα στο πίσω μέρος, στοιχεία που θυμίζουν άμεσα αυτοκίνητα όπως το Suzuki Jimny.

Το κατά πόσο το νέο μοντέλο θα μπορεί να κινηθεί πραγματικά σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές μένει να αποδειχθεί, όμως τουλάχιστον σε επίπεδο εμφάνισης το Bridger υιοθετεί ξεκάθαρα την αισθητική ενός αυθεντικού off-road SUV.

Σχεδιασμένο για… άλλες αγορές

Η Renault επιβεβαιώνει ότι το concept προαναγγέλλει ένα μοντέλο παραγωγής που θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της διεθνούς στρατηγικής της εταιρείας.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να σχεδιαστεί και να εξελιχθεί στην Ινδία, πιθανότατα στο εργοστάσιο της Renault στο Τσενάι. Ωστόσο, δεν προβλέπεται να διατεθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το νέο SUV θα απευθύνεται κυρίως σε αγορές όπως Ινδία, Αφρική, Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για περιοχές όπου η ζήτηση για μικρά, ανθεκτικά SUV με θερμικούς κινητήρες παραμένει υψηλή και η  ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη διεισδύσει στην αγορά, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών φόρτισης.


Κινητήρες βενζίνης και υβριδικά σύνολα

Έτσι θα μπορούσε να μοιάζει το Renault Bridger. Η φωτογραφία αποτελεί προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας

Η Renault δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα συστήματα κίνησης του Bridger, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το μοντέλο παραγωγής είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα, παρόμοια με εκείνα που συναντάμε στη νεότερη γενιά του Duster που πωλείται ως Renault στην Ινδία.

Συγκεκριμένα, στη γκάμα του ινδικού Duster περιλαμβάνονται:

  • 1.0 turbo τρικύλινδρος κινητήρας με ισχύ περίπου 100 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων

  • 1.3 turbo τετρακύλινδρος κινητήρας με περίπου 160 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη

  • 1.8 υβριδικό σύστημα με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ περίπου 160 ίππων

Είναι πολύ πιθανό ότι παρόμοια μηχανικά σύνολα θα χρησιμοποιηθούν και στο Bridger, ώστε να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό και η τεχνολογία οικεία για τις αγορές στις οποίες θα απευθύνεται.

Η Renault αναμένεται να παρουσιάσει πλήρως το Bridger Concept κατά τη διάρκεια της στρατηγικής παρουσίασης της εταιρείας την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι τότε, οι teaser εικόνες αφήνουν να διαφανεί ότι πρόκειται για ένα μικρό SUV με έντονο χαρακτήρα και ξεκάθαρο off-road στυλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για πολλούς οδηγούς στην Ευρώπη το μοντέλο αυτό θα παραμείνει πιθανότατα ένα ελκυστικό αλλά απρόσιτο SUV, σχεδιασμένο αποκλειστικά για άλλες αγορές.

Τι κρατάμε

  • Το Renault Bridger είναι ένα νέο μικρό off-road SUV κάτω από 4 μέτρα μήκος

  • Θυμίζει σχεδιαστικά το Suzuki Jimny με τετραγωνισμένη αισθητική

  • Προορίζεται για Ινδία, Αφρική και Μέση Ανατολή

  • Θα χρησιμοποιεί κινητήρες βενζίνης και υβριδικά συστήματα

  • Η πλήρης αποκάλυψη του concept θα γίνει την επόμενη εβδομάδα

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις