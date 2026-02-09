H Volkswagen βγάζει van με εμφάνιση GTI

Η νέα Sportline εκδοχή του Transporter αλλάζει αισθητική και χαρακτήρα, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και σπορ ρυθμίσεις ανάρτησης

Η νέα γενιά του Volkswagen Transporter αποκτά ένα ξεκάθαρα πιο δυναμικό πρόσωπο μέσα από την επίσημη αποκάλυψη της έκδοσης Sportline. Πρόκειται για μια παραλλαγή που δεν περιορίζεται σε διακοσμητικές λεπτομέρειες, αλλά επαναπροσδιορίζει την εικόνα ενός επαγγελματικού van με στοιχεία που παραπέμπουν σε performance-inspired κατασκευές. Παράλληλα, η Volkswagen εμπλουτίζει τη γκάμα με το νέο επίπεδο εξοπλισμού Commerce Pro S, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, την παρουσία και τον επαγγελματικό χαρακτήρα.

Οι παραγγελίες για τις νέες εκδόσεις θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026.

Πιο χαμηλό και πιο επιθετικό

Το Transporter Sportline ξεχωρίζει αμέσως από το «χαμήλωμα» του, χάρη σε ελατήρια της Eibach που μειώνουν το ύψος κατά 29 χιλιοστά. Η επιλογή αυτή δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά στοχεύει και σε πιο ελεγχόμενη και άμεση οδική συμπεριφορά. Το εμπρός μέρος αποκτά πιο επιθετική όψη με νέο προφυλακτήρα τύπου “dogbone”, γυαλιστερή μαύρη μάσκα και χαρακτηριστική κόκκινη λεπτομέρεια Sportline στη γρίλια.

Οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, με αποκλειστική χάραξη στις ακτίνες, ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα, ενώ οι μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες σε καθρέφτες, πλευρικές ποδιές και αεροτομή ολοκληρώνουν μια εικόνα που απέχει αισθητά από το «χρηστικό» παρελθόν του μοντέλου.

Εσωτερικό με έμφαση στην ποιότητα και το σπορ ύφος

Στο εσωτερικό, το Sportline δίνει ξεκάθαρη έμφαση στην premium αίσθηση. Τα σπορ καθίσματα από οικολογικό δέρμα διαθέτουν κόκκινες ραφές και ανάγλυφο λογότυπο Sportline, ενώ το θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι και τα ειδικά πατάκια ενισχύουν τον χαρακτήρα της έκδοσης. Η καμπίνα επενδύεται πλήρως με μοκέτα στην έκδοση Kombi, διαθέτει φωτιζόμενα σημεία για τα πόδια και μεταλλικά προστατευτικά μαρσπιέ, στοιχεία που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία.

Η μαύρη γυαλιστερή κορνίζα της οθόνης infotainment και τα σκιάδια με φωτιζόμενους καθρέφτες συμπληρώνουν ένα σύνολο που δείχνει ξεκάθαρα ότι η έκδοση Sportline δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε οδηγούς που θέλουν το van τους να λειτουργεί και ως όχημα lifestyle.

Τεχνολογία και ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις

Η νέα γενιά Transporter δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργητική ασφάλεια και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται προηγμένα συστήματα όπως Adaptive Cruise Control και Blind Spot Assist, ενισχύοντας την ασφάλεια τόσο σε αυτοκινητόδρομο όσο και σε αστικό περιβάλλον.

Η έκδοση Sportline προσθέτει στοιχεία άνεσης όπως σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, αλλά και το σύστημα Area View, το οποίο χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες ευρείας γωνίας για τη δημιουργία πανοραμικής εικόνας 360 μοιρών γύρω από το όχημα. Πρόκειται για μια λύση που διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους και αυξάνει την επίγνωση του οδηγού σε καθημερινή χρήση.

Commerce Pro S: επαγγελματική εικόνα με σχεδιαστική ταυτότητα

Παράλληλα με τη Sportline, η Volkswagen παρουσιάζει και το νέο επίπεδο εξοπλισμού Commerce Pro S. Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε επαγγελματίες που δίνουν έμφαση στην εμφάνιση και την εταιρική εικόνα, προσφέροντας ένα πιο σχεδιαστικά προσεγμένο Transporter χωρίς να αλλοιώνει τον πρακτικό του χαρακτήρα.

