Honda Super-N: Το ηλεκτρικό hot-hatch έρχεται στην Ευρώπη με τιμή 22.900 ευρώ

Με επίσημη επιβεβαίωση για Ευρώπη και φιλοσοφία που παντρεύει τα kei cars με το fun-to-drive, η Honda επιχειρεί κάτι διαφορετικό στα αστικά EV

Η Honda ετοιμάζεται να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα από τα πιο ιδιαίτερα ηλεκτρικά των τελευταίων ετών, με το νέο Super-N να αποτελεί μια ξεκάθαρη απόπειρα επαναπροσδιορισμού του τι σημαίνει «αστικό EV». Βασισμένο σε μια φιλοσοφία που αντλεί στοιχεία από την ιαπωνική κουλτούρα των kei cars, αλλά προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, το μικρό μοντέλο φιλοδοξεί να βάλει ξανά στο επίκεντρο τον οδηγό.

Σύμφωνα με την Honda UK, το Super-N θα λανσαριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο καλοκαίρι του 2026, αποτελώντας μια «πύλη εισόδου» στην ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε αρχικά ως πρωτότυπο και έκανε την εμφάνισή του τόσο στο Japan Mobility Show όσο και στο Goodwood Festival of Speed, υπογραμμίζοντας από νωρίς τον «ενθουσιώδη» χαρακτήρα του.

Η επιστροφή της οδηγικής απόλαυσης

Η ίδια η Honda δεν κρύβει ότι το Super-N σχεδιάστηκε με στόχο να μεταφέρει την χαρά της οδήγησης στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Σε αντίθεση με πολλά μικρά EV που δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην πρακτικότητα, εδώ το βάρος πέφτει στην αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει το λεγόμενο BOOST Mode, ένα σύστημα που αλλάζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και επιχειρεί να προσομοιώσει εμπειρίες γνώριμες από θερμικά μοντέλα. Μέσω αυτού, ο οδηγός αποκτά την αίσθηση αλλαγών σχέσεων, ενώ το Active Sound Control δημιουργεί έναν τεχνητό ήχο κινητήρα, συγχρονισμένο με τη λειτουργία του συστήματος. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Honda UK, είναι μια πιο «ζωντανή» και συμμετοχική εμπειρία, κάτι που σπάνια συναντά κανείς σε αυτή την κατηγορία.

Μικρό αποτύπωμα, έντονη προσωπικότητα

Παρά τις περιορισμένες του διαστάσεις, το Super-N δεν περνά απαρατήρητο. Η σχεδίασή του, με έντονες καμπύλες, φουσκωμένα φτερά και μια σχεδόν «αγριεμένη» στάση για τα δεδομένα της κατηγορίας, δημιουργεί μια νέα κατηγορία στα μικρά ηλεκτρικά πόλης. Είναι ένα μικρό EV που θέλει να έχει προσωπικότητα, να ξεχωρίζει και να προκαλεί συναίσθημα. Στο εσωτερικό, η Honda ακολουθεί μια μινιμαλιστική αλλά ταυτόχρονα εκφραστική προσέγγιση, με καθαρές γραμμές και έντονες χρωματικές λεπτομέρειες. Ο φωτισμός και τα γραφικά αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο mode οδήγησης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «συμμετέχει» στην εμπειρία.

Από την Ιαπωνία στην Ευρώπη

Η βάση του Super-N προέρχεται από τη σειρά N της Honda, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των kei cars στην Ιαπωνία. Ωστόσο, η μετάβαση στην ευρωπαϊκή αγορά συνοδεύεται από προσαρμογές που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σε επιδόσεις και διαστάσεις, χάρη και στην ηλεκτρική πλατφόρμα. Η Honda UK τονίζει ότι το χαμηλό βάρος και οι συμπαγείς διαστάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευελιξία και την απόκριση του μοντέλου, στοιχεία που παραμένουν βασικά ζητούμενα για ένα αυτοκίνητο πόλης. Παράλληλα, όπως προκύπτει και από τις πληροφορίες, το Super-N δεν στοχεύει να εντυπωσιάσει με απόλυτα νούμερα ισχύος ή αυτονομίας. Αντίθετα, τοποθετείται ως μια πιο συναισθηματική επιλογή, που επενδύει στο fun factor και στην καθημερινή χρηστικότητα.

Τι κρατάμε;