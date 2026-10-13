Hyundai Bayon: Ανανεώθηκε πλήρως το μικρό SUV που κατασκευάζεται στην Τουρκία

Το νέο Hyundai Bayon αλλάζει σχεδίαση και εσωτερικό, αποκτά δύο οθόνες 12,3”, περισσότερους χώρους και νέα υβριδική έκδοση 138 PS.

Η Hyundai αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το ολοκαίνουργιο Bayon, προχωρώντας σε πολύ περισσότερα από ένα συνηθισμένο facelift. Το μικρό SUV αποκτά νέα σχεδίαση, μεγαλύτερους χώρους, σημαντικά αναβαθμισμένη τεχνολογία και εξοπλισμό που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Πιο SUV από ποτέ

Η Hyundai ήθελε να απομακρύνει το Bayon ακόμη περισσότερο από τη λογική ενός υπερυψωμένου hatchback και να του δώσει πιο καθαρή SUV ταυτότητα. Για αυτό το αμάξωμα αποκτά πιο όρθια στάση, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και πιο έντονα διαμορφωμένους θόλους τροχών. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, που η Hyundai ονομάζει Art of Steel, χρησιμοποιεί πιο έντονες ακμές, καθαρές επιφάνειες και μεγαλύτερους όγκους.

Μπροστά ξεχωρίζει το sculpted καπό, η οριζόντια φωτεινή υπογραφή που εκτείνεται σε όλο το πλάτος και η μεγάλη προστατευτική ποδιά χαμηλά στον προφυλακτήρα. Οι κύριοι προβολείς είναι LED και διαθέτουν λειτουργία Static Bending Lights, ενώ στο πλάι συναντάμε μαύρα προστατευτικά, έντονους θόλους και μαύρες κολόνες Α και D. Πίσω, η νέα φωτεινή υπογραφή ακολουθεί τη λογική του εμπρός μέρους, δίνοντας περισσότερο οπτικό πλάτος στο αυτοκίνητο.

Μεγάλωσε και προσφέρει περισσότερο χώρο

Το νέο Bayon διατηρεί συμπαγείς διαστάσεις, όμως έχει μεγαλώσει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Το μήκος του φτάνει τα 4.245 mm, το πλάτος τα 1.810 mm, ενώ το μεταξόνιο βρίσκεται στα 2.600 mm. Η Hyundai αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μεταξόνιο προσφέρει κορυφαίο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών στην κατηγορία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον διαθέσιμο χώρο για κεφάλι και ώμους.

Αναβάθμιση υπάρχει και στον χώρο αποσκευών. Οι συμβατικές βενζινοκίνητες εκδόσεις προσφέρουν 440 λίτρα, ενώ η μελλοντική υβριδική έκδοση θα διαθέτει 397 λίτρα, λόγω της διαφορετικής διάταξης του συστήματος κίνησης. Υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο, ενώ το κάλυμμα του πορτμπαγκάζ μπορεί να αποθηκευτεί όταν δεν χρησιμοποιείται.

Δύο οθόνες 12,3 ιντσών

Ανάλογα με την έκδοση, το νέο Bayon διαθέτει στην καμπίνα δύο οθόνες 12,3 ιντσών σε ενιαία κυρτή διάταξη. Η μία λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και η δεύτερη αναλαμβάνει το infotainment. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχει και Hyundai Digital Key 2, μέσω του οποίου συμβατό smartphone ή smartwatch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Μέσω του προαιρετικού Entertainment Package παρέχεται ακόμη και πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming όπως το YouTube από την κεντρική οθόνη.

Στον εξοπλισμό μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται:

ασύρματη φόρτιση smartphone

δύο εμπρός και μία πίσω θύρα USB-C

Bose Premium Sound System με 8 ηχεία

διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

διπλός ατμοσφαιρικός φωτισμός

Η Hyundai δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην άνεση, επιχειρώντας να μεταφέρει στοιχεία από μεγαλύτερες κατηγορίες στο B-SUV της. Τα εμπρός καθίσματα μπορούν πλέον να διαθέτουν θέρμανση και αερισμό, ενώ για τον οδηγό προσφέρεται ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης.

Οι πίσω επιβάτες αποκτούν περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανακλινόμενες πλάτες καθισμάτων και κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες. Ανάλογα με την έκδοση μπορούν επίσης να έχουν θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και ξεχωριστούς αεραγωγούς. Την εικόνα συμπληρώνει η ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή, που αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο το οποίο δεν θεωρείται αυτονόητο σε αυτή την κατηγορία.

Νέα έκδοση N Line με πιο σπορ εμφάνιση

Το νέο Bayon θα συνεχίσει να προσφέρεται και ως N Line, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι πρόκειται για καθαρόαιμο μοντέλο N. Η έκδοση διαφοροποιείται μέσω πιο επιθετικών προφυλακτήρων, ειδικών αεροδυναμικών στοιχείων, μαύρων γυαλιστερών προστατευτικών και αποκλειστικών ζαντών 18 ιντσών.

Πίσω υπάρχει diffuser με ενσωματωμένες διπλές απολήξεις εξάτμισης, ενώ στο εσωτερικό συναντάμε ειδικές επενδύσεις καθισμάτων με ύφασμα και textile suede. Οι διαθέσιμες ζάντες στη συνολική γκάμα φτάνουν έως τις 18 ίντσες, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα μαύρης οροφής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στις ματ αποχρώσεις Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte και Fierce Red Matte, με τη Hyundai να υποστηρίζει ότι το Bayon είναι το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που προσφέρει τέτοιες επιλογές βαφής.

Κινητήρες βενζίνης 90 και 115 PS

Κατά το λανσάρισμα, η γκάμα θα βασίζεται στον γνωστό 1.0 T-GDI βενζινοκινητήρα, σε δύο επίπεδα ισχύος. Η βασική έκδοση αποδίδει 90 PS, ενώ η ισχυρότερη φτάνει τους 115 PS. Και οι δύο μπορούν να συνδυαστούν είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT.

Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Οι τελικές ταχύτητες, ανάλογα με την έκδοση, κινούνται μεταξύ 167 και 180 km/h, ενώ το 0-100 km/h κυμαίνεται από 10,8 έως 14,1 sec.

Η σημαντικότερη μηχανική προσθήκη θα ακολουθήσει λίγο αργότερα. Μέσα στο 2027, η Hyundai σχεδιάζει να προσθέσει στη γκάμα του Bayon ένα νέο υβριδικό σύστημα. Θα συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων GDI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 138 PS. Η μετάδοση θα γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, ενώ η κίνηση θα παραμένει στους εμπρός τροχούς.

Το υβριδικό Bayon θα διαθέτει επίσης προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας, η οποία θα μεταβάλλει τον βαθμό επιβράδυνσης ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης. Μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός θα μπορεί να επιλέγει και χειροκίνητα το επίπεδο ανάκτησης που επιθυμεί.

Πληρέστερο πακέτο συστημάτων ασφαλείας

Σημαντικό βήμα μπροστά γίνεται και στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Το νέο Bayon μπορεί να εξοπλιστεί με το προηγμένο Highway Driving Assist 2, το οποίο συνδυάζει λειτουργίες προσαρμοζόμενου cruise control και υποβοήθησης διατήρησης θέσης στη λωρίδα.

Ανάλογα με την έκδοση διατίθενται επίσης:

Surround View Monitor

Blind-Spot View Monitor

Forward Collision-Avoidance Assist 2

Smart Cruise Control

Lane Following Assist 2

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist

Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse

Κατασκευάζεται πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις

Παρότι η Hyundai είναι κορεατική εταιρεία, το νέο Bayon που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά θα συνεχίσει να κατασκευάζεται πιο κοντά στους πελάτες του. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai Motor Türkiye, ενισχύοντας τον σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό του μοντέλου.

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