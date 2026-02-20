Η Audi τρελάθηκε: Το νέο RS 5 είναι  plug-in υβριδικό με 639 ίππους

Η Audi δεν εγκαταλείπει τον V6 αλλά τον «εξηλεκτρίζει», δημιουργώντας το ισχυρότερο και πιο ολοκληρωμένο RS 5 στην ιστορία

Το νέο RS 5 σηματοδοτεί μια στρατηγική καμπή για την Audi Sport. Δεν πρόκειται για «υποχώρηση» απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, αλλά για προσαρμογή με διατήρηση της «RennSport» ταυτότητας. Ο V6 παραμένει στο επίκεντρο, όμως ενισχύεται από την ηλεκτρική τεχνολογία ώστε να προσφέρει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Πρόκειται για το πρώτο plug-in hybrid υψηλών επιδόσεων στην ιστορία της Audi Sport, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει «RS» στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Στην καρδιά του βρίσκεται ο γνώριμος 2.9 V6 biturbo των 510 ίππων (375 kW), πλαισιωμένος από ηλεκτροκινητήρα 130 kW, σε ένα σύνολο που δεν υπόσχεται μόνο ωμή ισχύ αλλά και ακρίβεια.

Επιβλητική παρουσία, ξεκάθαρη ταυτότητα RS

Το νέo RS 5 δεν συγχέεται σε καμία περίπτωση με το «απλό» A5. Με μήκος που φτάνει τα 4,90 μέτρα και πλάτος που αγγίζει τα 2,10 μέτρα (με τους καθρέφτες), προβάλλει μια σαφώς πιο μυώδη και επιθετική εικόνα.

Τα φαρδύτερα φτερά, η μεγαλύτερη μάσκα Singleframe και ο έντονα διαμορφωμένος πίσω διαχύτης, που ενσωματώνει τις δύο κεντρικές οβάλ απολήξεις εξάτμισης –σήμα κατατεθέν των RS– επιβεβαιώνουν τον σπορ προσανατολισμό του.

Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο έκδοση Sedan όσο και Avant. Η δεύτερη, παρά τον οικογενειακό της χαρακτήρα, παραμένει καθαρόαιμη RS. Ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται στα 361 λίτρα, αριθμός που επηρεάζεται από τη μεγάλη μπαταρία τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο φόρτωσης.

V6 biturbo και ηλεκτροκίνηση: 639 ίπποι

Κάτω από το καπό παραμένει ο γνώριμος 2.9 TFSI V6 biturbo, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους. Στην plug-in υβριδική αυτή εφαρμογή πλαισιώνεται από ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων, δημιουργώντας ένα συνδυαστικό σύνολο 639 ίππων και 825 Nm ροπής.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 25,9 kWh (22 kWh καθαρής χωρητικότητας), με αρχιτεκτονική 400V. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα «γεμάτο» σύστημα για τα δεδομένα της κατηγορίας, που δεν στοχεύει μόνο στις επιδόσεις αλλά και στην καθημερινή χρηστικότητα.

Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 285 km/h. Πρόκειται για νούμερα που τοποθετούν το νέο RS 5 στην κορυφή της κατηγορίας των σπορ μεσαίων premium μοντέλων.

Η πιο «λογική» πλευρά του

Παρά την εκρηκτική ισχύ, η plug-in τεχνολογία δίνει και μια πιο «ορθολογική» διάσταση στο μοντέλο. Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, το RS 5 μπορεί να καλύψει πάνω από 80 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι σε καθημερινές μετακινήσεις –αστικές ή περιαστικές– μπορεί να λειτουργεί ως ηλεκτρικό μοντέλο μηδενικών ρύπων, χωρίς να θυσιάζει τον σπορ χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει τα μοντέλα RS.

Η μετάβαση χωρίς συμβιβασμούς

Το τεχνικό πακέτο συμπληρώνεται από ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση RS και ένα ολοκαίνουργιο σύστημα quattro με Dynamic Torque Control. Για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi Sport, εφαρμόζεται ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα, ενώ το νέο κεντρικό διαφορικό παραμένει μερικώς «κλειδωμένο» ώστε να διαχειρίζεται δυναμικά τη ροπή κατά μήκος και εγκάρσια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται εντυπωσιακό εύρος δυνατοτήτων: από αθόρυβη ηλεκτρική κίνηση στην πόλη μέχρι απόλυτη σταθερότητα και χειρουργική ακρίβεια σε απαιτητικές διαδρομές.