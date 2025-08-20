quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η BMW σταματά την παραγωγή του πιο εντυπωσιακού coupe της – Αυτή είναι η τελευταία έκδοση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-bmw-stamata-tin-paragogi-tou-pio-entyposiakou-coupe-tis-afti-einai-i-teleftaia-ekdosi-771741

Κάθε φορά που η BMW αποφασίζει να κλείσει έναν κύκλο, φροντίζει να το κάνει με τον πιο θεαματικό τρόπο.

  • Η BMW αποχαιρετά τη Σειρά 8 Gran Coupe με μια συλλεκτική έκδοση.
  • Ονομάζεται M850i Edition M Heritage και θα παραχθεί σε μόλις 500 αντίτυπα.
  • Ξεχωρίζει για τα ιστορικά χρώματα και τα αποκλειστικά M χαρακτηριστικά.
  • Παραγωγή από Νοέμβριο 2025, παραδόσεις στις αρχές του 2026.

Μια εποχή φτάνει στο τέλος

Όταν ένα μεγάλο coupe φτάνει στο τέλος της πορείας του, η αποχώρηση δεν μπορεί να είναι σιωπηλή. Έτσι ακριβώς το σκέφτηκε και η BMW, ετοιμάζοντας μια τελευταία, ξεχωριστή έκδοση για να αποχαιρετήσει το πολυτελές της Gran Coupe.

Η BMW M850i Edition M Heritage είναι ο επίλογος της Σειράς 8, ενός μοντέλου που εμφανίστηκε για να συνδυάσει σπορ χαρακτήρα και κομψότητα, αλλά πλέον παραχωρεί τη θέση του σε μια νέα εποχή για την εταιρεία.

bmw

Εμπνευσμένη από το παρελθόν

Η Edition M Heritage δεν είναι απλώς μια ειδική έκδοση· είναι μια αναδρομή στην πρώτη Σειρά 8 (E31) της δεκαετίας του ’90. Αυτό αποτυπώνεται στα πέντε χρώματα που θα είναι διαθέσιμα: Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green και Daytona Violet. Χρώματα που σημάδεψαν την εικόνα της BMW εκείνης της περιόδου και επιστρέφουν για να δώσουν ταυτότητα στο κύκνειο άσμα του σημερινού μοντέλου.

Η οροφή από ανθρακόνημα με τις χαρακτηριστικές λωρίδες στα χρώματα της Μ, οι ζάντες 20 ιντσών σε Orbit Grey και το πακέτο M Sport Professional με σκούρες λεπτομέρειες, ολοκληρώνουν μια εμφάνιση που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά.

bmw

Εσωτερικό υψηλής αισθητικής

Στο εσωτερικό, η BMW έχει δώσει όλο το βάρος στη λεπτομέρεια. Τα καθίσματα M Sport είναι επενδυμένα με μαύρο δέρμα Merino και Alcantara, με διακοσμητικές ραφές σε τριχρωμία. Alcantara συναντάμε και στην οροφή, στις πόρτες και στο ταμπλό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο χειροποίητο κομμάτι παρά μαζική παραγωγή.

Η κονσόλα διαθέτει μοναδικά carbon στοιχεία, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων είναι κατασκευασμένος από γυαλί. Το σήμα “Edition M Heritage” και η αρίθμηση 1/500 υπενθυμίζουν σε κάθε επιβάτη ότι βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο πραγματικά συλλεκτικό.

bmw

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάτω από το καπό δεν υπάρχουν αλλαγές – και αυτό μόνο ως θετικό μπορεί να θεωρηθεί. Ο γνωστός V8 twin-turbo των 4,4 λίτρων αποδίδει 523 ίππους και 750 Nm ροπής, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και την τετρακίνηση xDrive.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h έρχεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h. Πρόκειται δηλαδή για ένα καθαρόαιμο GT που συνδυάζει δύναμη και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

bmw

Εξοπλισμός χωρίς παραχωρήσεις

Η BMW δεν άφησε κανένα περιθώριο επιλογής στους πελάτες πέρα από το χρώμα. Όλα τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται στάνταρ: ηχοσύστημα Bowers & Wilkins Diamond, πακέτο Driving Assistance Professional με όλα τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης, καθώς και κάθε στοιχείο πολυτέλειας που διαθέτει η Σειρά 8.

Ουσιαστικά, ο αγοραστής παίρνει την κορυφαία δυνατή έκδοση, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει τίποτα επιπλέον.

bmw

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η παραγωγή της M850i Edition M Heritage ξεκινά τον Νοέμβριο του 2025, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τις αρχές του 2026.

bmw

Τι κρατάμε;

  • Το τέλος της Σειράς 8 Gran Coupe έρχεται με μια μοναδική συλλεκτική έκδοση.
  • Η M850i Edition M Heritage θα παραχθεί σε μόλις 500 μονάδες.
  • Ξεχωρίζει για τα ιστορικά χρώματα και τις αποκλειστικές λεπτομέρειες M.
  • Ο V8 των 523 ίππων παραμένει η καρδιά ενός από τα πιο εντυπωσιακά GT της εποχής.

