Η Ferrari έφτιαξε τη νέα F40 – Αλλά έχει ένα πρόβλημα

Ένας πελάτης με -πολύ- βαθιά τσέπη παρήγγειλε τη σύγχρονη ερμηνεία του θρυλικού supercar του 1987

Υπάρχουν οι θαυμαστές της Ferrari, οι κάτοχοι Ferrari και υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να καλέσουν τηλεφωνικά την ιταλική εταιρεία για να δημιουργήσουν κάτι εντελώς μοναδικό, κατά παραγγελία. Ένας τέτοιος πελάτης, με ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο γούστο και ιδαίτερα μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, ζήτησε από το Μαρανέλο να μεταφέρει στο σήμερα έναν από τους πιο εμβληματικούς θρύλους της αυτοκίνησης.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται SC40, ένα one-off, αποκλειστικό αυτοκίνητο που γεννήθηκε μέσα από το πρόγραμμα Special Projects της Ferrari. Βασισμένο στην 296 GTB Berlinetta, το SC40 αποτελεί φόρο τιμής στην θρυλική F40 του 1987 – το τελευταίο μοντέλο που ενέκρινε προσωπικά ο Enzo Ferrari πριν από τον θάνατό του.

Σχεδιασμός που αναπνέει νοσταλγία

Το Ferrari Styling Centre, με επικεφαλής τον Flavio Manzoni, ανέλαβε να μεταφράσει τη μαγεία της δεκαετίας του ’80 σε μια σύγχρονη έκφραση. Το SC40 παίζει με γεωμετρικά έκδηλα σχήματα και «απαλές» καμπύλες, χαρακτηριστικά που θυμίζουν πρόσφατες δημιουργίες όπως η νέα Testarossa και η F80.

Μπροστά, ξεχωρίζει με φωτιστικά σώματα εμπνευσμένα από άλλες εποχές, που συνδέονται οπτικά με τις εισαγωγές αέρα. Οι εμβληματικοί αναδυόμενοι προβολείς της F40 έχουν εξαφανιστεί και πιο κάτω, στην «αιχμή» του ρύχγους βρίσκονται λεπτά DRL φώτα ημέρας, ώστε να πληρούνται οι σύγχρονοι κανονισμοί ασφαλείας.

Οι πλαϊνές όψεις διατηρούν πιο ισχυρούς τους σχεδιαστικούς δεσμούς με την F40, αφού οι αεραγωγοί έχουν παρόμοια εμφάνιση ενώ διακοσμητικά στοιχεία από ανθρακόνημα συμπληρώνου την εικόνα. Μια έντονη οριζόντια γραμμή διατρέχει το πίσω πλαινό μέρος, που είναι επί της ουσίας ο θόλος των τροχών, οδηγώντα οπτικά στην ουρά. Η χαρακτηριστική σταθερή αεροτομή επιστρέφει, έστω και σε ελαφρώς πιο συμπαγή μορφή. Τέλος, ένα κεντρικό «φινιστρίνι» από Lexan επιτρέπει την θέα προς το κινητήρα.

Λευκό αντί για κόκκινο

Αντί για το κλασικό κόκκινο που συνδέεται άρρηκτα με τη Ferrari, ο ιδιοκτήτης επέλεξε μια αποκλειστική απόχρωση Bianco SC40. Η λευκή βαφή συνδυάζεται με δίχρωμες ζάντες πέντε ακτίνων και έντονα κίτρινα εμβλήματα στο κέντρο τους, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση. Τα πίσω φανάρια προέρχονται από την 296 GTB, αν και κάποιοι θα έλεγαν ότι μια συστοιχία τεσσάρων στρογγυλών φαναριών θα ταίριαζε καλύτερα στις «νοσταλγικές» προθέσεις του αυτοκινήτου, συμπλέοντας με το αυτοκίνητό από το οποίο αντλήθηκε έμπνευση. Από την άλλη βέβαια, αυτοί οι «κάποιοι» δεν έβαλαβν ρεφενέ για την δημιουργία τησ SC40…

Εσωτερικό με ιδιαίτερο χαρακτήρα

Μπαίνοντας μέσα, το εσωτερικό φαίνεται οικείο μέχρι να προσέξετε τις ειδικές λεπτομέρειες. Οι χώροι για τα πόδια, η κεντρική κονσόλα, οι ενθέσεις του ταμπλό, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, το τιμόνι και το πίσω τμήμα της καμπίνας είναι κατασκευασμένα από carbon-kevlar – μια πρωτιά για μια σύγχρονη Ferrari. Τα καθίσματα bucket με την επωνυμία SC40 είναι επενδυμένα με κόκκινο τεχνικό ύφασμα Jacquard, συνδυασμένο με Alcantara σε απόχρωση Charcoal, που κυριαρχεί σε όλο το εσωτερικό.

Η σημαντική απουσία

Εδώ έρχεται το πρόβλημα που θα κάνει τους ελιτίστες και αθεράπευτα ρομαντικούς να σηκώσουν το φρύδι. Αντί για τον εμβληματικό V8 κινητήρα και το χειροκίνητο κιβώτιο που έκαναν την F40 θρύλο, η SC40 φέρει το plug-in υβριδικό σύστημα της 296 GTB. Πρόκειται για έναν twin-turbo V6 κινητήρα 2.9 λίτρων που συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 819 ίππους.

Η F40 παρουσιάστηκε το 1987 και ακολούθησε την 288 GTO, ανοίγοντας τον δρόμο για τα μοντέλα-σημαία της εταιρείας: F50, Enzo, LaFerrari και πρόσφατα την F80. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες για πιθανή αναβίωση του μοντέλου, οι οποίες πιθανότατα πυροδοτήθηκαν από την SC40 που βρισκόταν υπό ανάπτυξη.

Η Ferrari δεν αποκάλυψε το κόστος αυτού του μοναδικού δημιουργήματος, αλλά είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι το ποσό ανήκει σε μια αστρονομική κατηγορία. Το αυτοκίνητο έχει ήδη βρει τη θέση του στη συλλογή του ιδιοκτήτη του, πιθανότατα σε ένα γκαράζ πιο πολυτελές από τα δικά μας σπίτια, ενώ το πλήρους κλίμακας μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του αμαξώματός, εκτίθεται τώρα στο Μουσείο Ferrari στο Μαρανέλο.

Τι κρατάμε

Μια σύγχρονη ερμηνεία της θρυλικής F40 – Βασισμένο στην 296 GTB, h SC40 αποτίει φόρο τιμής στο τελευταίο αυτοκίνητο του Enzo Ferrari.

– Βασισμένο στην 296 GTB, h SC40 αποτίει φόρο τιμής στο τελευταίο αυτοκίνητο του Enzo Ferrari. Σχεδιασμός γεμάτος νοσταλγία – Retro γραμμές, σταθερή αεροτομή και φινιστρίνι Lexan, οι αναφορές στο πρωτότυπο του 1987.

– Retro γραμμές, σταθερή αεροτομή και φινιστρίνι Lexan, οι αναφορές στο πρωτότυπο του 1987. Πρωτοποριακό εσωτερικό – Πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη χρήση carbon-kevlar σε σύγχρονη Ferrari.

– Πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη χρήση carbon-kevlar σε σύγχρονη Ferrari. Υβριδικό σύστημα 819 ίππων αντί για V8 – Ο V6 twin-turbo με ηλεκτροκινητήρα είναι η πιο μεγάλη απόκλιση από την αυθεντική F40.

– Ο V6 twin-turbo με ηλεκτροκινητήρα είναι η πιο μεγάλη απόκλιση από την αυθεντική F40. Απόλυτη αποκλειστικότητα – Μοναδικό κομμάτι από το Special Projects με αστρονομικό κόστος.

