Η Gunther Werks πήρε μια Porsche Slantnose και την μετέτρεψε σε «μαχητικό» δρόμου

Ακόμα ένα εντυπωσιακό restomod από την Gunther Werks, που πήρε μια Porsche Slantnose και της έδωσε δύναμη που θα ζήλευαν και hypercars.

Ένα υπέροχο restomod που βασίζεται στην Porsche 911 Slantnose δημιούργησε η Gunther Werks

Πρόκειται για την πιο ακραία αερόψυκτη Porsche που έχουμε δει

Βασισμένη στα θρυλικά αγωνιστικά του ’80 και διαθέτει ισχύ 1.000 ίππων

Άλλον έναν θρύλο του παρελθόντος αναβιώνει η Gunther Werks, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα restomods και στο να μας κάνει να αναπολούμε τις παλιές αυθεντικές εποχές του αυτοκινήτου. Αυτή τη φορά «πειραματόζωο» ήταν μια Porsche 911 Slantnose, ένα cult icon μεταξύ των φανατικών της Porsche χάρη στην μοναδική σχεδίαση του εμπρός της μέρους.

Ένα «Μαχητικό» δρόμου στο Monterey Car Week

Αντλώντας έμπνευση από τις θρυλικές 911 και 936 Slantnose του ’80, η Gunther Werks δημιούργησε ένα αυτοκίνητο που ονομάζει “Project F-26”. Κι αν το εν λόγω όνομα θυμίζει μαχητικά αεροπλάνα, αυτό μόνο σύμπτωση δεν είναι, αφού οι αυστηρές του γραμμές θυμίζουν σε πολλά αυτές των Jet που «σχίζουν» καθημερινά τους ουρανούς.

Η όλη μαγεία της υπόθεσης είναι πως η εταιρεία το κατάφερε αυτό διατηρώντας παράλληλα το διαχρονικό look μιας Porsche 911, ενώ το πήγε και ένα βήμα παραπέρα στον τομέα της ισχύς, δίνοντας στην F-26 αρκετή δύναμη για να τα βάζει ακόμα και με hypercars.

Κινητήρας από το χθες, με ισχύ για το σήμερα (και το αύριο)

Στην καρδιά της ιδιαίτερης αυτής Porsche χτυπάει ένας αερόψυκτος twin-turbo εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 4,0 λίτρων που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Rothsport Racing, ο οποίος αποδίδει 1.000 ίππους και 1.017 Nm ροπής. Αυτός διαθέτει ένα σύστημα ψύξης αγωνιστικών προδιαγραφών που λέγεται πως παράγει περισσότερο από δύο φορές την ψύξη από έναν τυπικό.

Υπάρχει επίσης ένα φιλτροκούτι από ανθρακονήματα, ένας επανασχεδιασμένος θάλαμος intercooler και βαλβίδες εκκένωσης ενσωματωμένες στο σύστημα εισαγωγής.

Όπως το συνηθίζει, η Gunther Werks δεν φτιάχνει απλά αυτοκίνητα για τα νούμερα, αλλά οι δημιουργίες της έχουν ως αποστολή να προσφέρουν οδηγική απόλαυση σε όσους έχουν την τύχη να τα οδηγούν. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Porsche Slantnose F-26 προσφέρεται μόνο με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης βοηθά στο να φτάσει ή ισχύς των 1.000 ίππων στον δρόμο μέσω των πίσω τροχών.

Η εν λόγω αποστολή γίνεται πιο εύκολη χάρη και στα τεράστια ελαστικά των 335 χλστ. πίσω, ενώ η εταιρεία πρόσθεσε μια νέα ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπροστά, ρυθμιζόμενα αμορτισέρ JRZ, ένα προηγμένο σύστημα traction control και αύξησε το μεταξόνιο κατά 30 χλστ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα υπέροχο restomod με κορυφαία αεροδυναμική, ακραία ισχύ και looks από την ρομαντική εποχή των ’80s, σε ένα πακέτο που ζυγίζει μόλις 1.224 κιλά.

