Η Lamborghini αποκάλυψε το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της – Έχει ελληνικό όνομα

Η Lamborghini δεν έδωσε αυτή τη φορά όνομα ταύρου στο νέο της μοντέλο, αλλά προτίμησε ένα ελληνικό.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη Lamborghini Revuelto αλλά είναι ακόμα πιο ακραίο

Αριθμοί που ζαλίζουν και αποτελούν ρεκόρ για μοντέλο παραγωγής της ιταλικής μάρκας

Μια Lamborghini «φαινόμενο»… όνομα και πράμα!

Η Lamborghini σπάει τους κανόνες που έχει θέσει η ίδια με το νέο της μοντέλο παραγωγής, δίνοντάς του ένα ελληνικό όνομα που του αρμόζει και όχι το όνομα κάποιου ταύρου – μαχητή, όπως συνηθίζει. Το πιο ισχυρό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της ιταλικής μάρκας ονομάζεται “Fenomeno” και το όνομα του ταιριάζει γάντι βάσει των εντυπωσιακών του αριθμών.

Μια Revuelto με… στεροειδή

Η νέα Lamborghini Fenomeno βασίζεται στη Revuelto και από αυτή κληρονομεί τον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων, μια “λεπτομέρεια” που έχει κάνει ήδη ανάρπαστο το πρώτο υβριδικό μοντέλο στην ιστορία της. Σε αυτή του την έκδοση, ο V12 διαθέτει ισχύ 823 ίππων και 724 Nm ροπής και συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες με ισχύ 147 ίππων και 350 Nm ροπής έκαστος, τοποθετημένους στον μπροστά άξονα.

Παράλληλα, ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας έχει εγκατασταθεί στο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, ανεβάζοντας τη συνδυαστική ισχύς της Lamborghini Fenomeno στους 1.065 ίππους – αριθμό ρεκόρ για μοντέλο παραγωγής της ιταλικής μάρκας.

Ένα πραγματικό φαινόμενο

Εκτός από τον κινητήρα, η Lamborghini Fenomeno έχει κληρονομήσει και το carbon μονοκόκ πλαίσιο από τη Revuelto, ενώ το αμάξωμά της είναι επίσης κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Οι εντυπωσιακές γραμμές του αμαξώματος «φωνάζουν» Lamborghini, ενώ οι σχεδιαστές δεν ξέχασαν να προσθέσουν και αρκετές πινελιές σε σχήμα “Υ”, όπως για παράδειγμα στα πίσω φώτα, κάτι που πρωτοείδαμε στο ηλεκτρικό πρωτότυπο “Terzo Millennio” το 2017.

«Με τη Fenomeno, χαράσσουμε μια νέα, αυθεντική και θαρραλέα πορεία για τη σχεδιαστική μας γλώσσα που είναι προσανατολισμένη στο μέλλον», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής σχεδιασμού της Lamborghini, Mitja Borkert. «Δημιουργήσαμε ένα υπερκομψό σχέδιο που είναι τόσο εκλεπτυσμένο όσο και δυναμικό. Είναι ένα απροσδόκητα κομψό αμάξωμα, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά μας».

Τα νέα αεροδυναμικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση της ισχύος, επιτρέπουν στη νέα Lamborghini Fenomeno να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα.

«Με τη Fenomeno, η Lamborghini παρουσιάζει για άλλη μια φορά ένα ασύγκριτο σούπερ σπορ αυτοκίνητο σε περιορισμένη έκδοση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Stephan Winkelmann. «Ο συνδυασμός του πιο ισχυρού V-12 στην ιστορία μας, του εκπληκτικού σχεδιασμού, της ανώτερης αεροδυναμικής και των τεχνολογιών αιχμής, όπως η εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή, καθιστά τη Fenomeno το πιο εξαιρετικό σούπερ σπορ αυτοκίνητο της εποχής μας».

Η εταιρεία λέει πως θα κατασκευάσει μονάχα 29 Fenomeno, ενώ δεν υπάρχει ακόμα κάποια αναφορά στο κόστος. Αυτό αναμένεται να είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν θα μας σόκαρε αν το νέο μοντέλο της Lamborghini έχει ήδη εξαντληθεί.

Τι κρατάμε:

Νέα Lamborghini Fenomeno με ελληνικό όνομα, DNA Revuelto κι ακόμα πιο εντυπωσιακές επιδόσεις

1.065 ίπποι από έναν ατμοσφαιρικό V12 και τρεις ηλεκτροκινητήρες

0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα

Τιμή σε επταψήφια νούμερα και μόλις 29 κομμάτια που όλα τους πιθανότατα έχουν ήδη κάνει… φτερά

