Η νέα BMW iX5 με τα 7 ντεπόζιτα – Πόση αυτονομία βγάζει;

Η BMW εξελίσσει την τεχνολογία κυψελών καυσίμου με νέο σύστημα δεξαμενών, βελτιώνοντας την αυτονομία και την εκμετάλλευση χώρου

Η BMW εμμένει και προχωρά στην εξέλιξη της τεχνολογίας υδρογόνου, παρουσιάζοντας μια νέα αρχιτεκτονική αποθήκευσης για τη BMW iX5 Hydrogen. Το σύστημα, που ονομάζεται Hydrogen Flat Storage, εστιάζει κυρίως στη βελτίωση της αυτονομίας και της ενσωμάτωσης στο όχημα, χωρίς επιπτώσεις στους χώρους επιβατών.

Νέα λογική στις δεξαμενές υδρογόνου

Η βασική διαφοροποίηση του νέου συστήματος αφορά τη διάταξη των δεξαμενών. Αντί για μεμονωμένα δοχεία, η BMW χρησιμοποιεί επτά επίπεδες δεξαμενές υψηλής πίεσης (700 bar), κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ανθρακονήματα. Αυτές συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια ενιαία μονάδα, η οποία ελέγχεται κεντρικά.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει πιο αποδοτική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου στο αμάξωμα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η προστασία των δεξαμενών μέσω της δομής του οχήματος. Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 7 κιλά υδρογόνου, με χρόνο πλήρωσης κάτω από πέντε λεπτά.

Αυτονομία και πρακτικότητα

Με τη νέα διάταξη, η αυτονομία της iX5 Hydrogen μπορεί να φτάσει έως και τα 750 χιλιόμετρα, τιμή που την τοποθετεί κοντά σε αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι το σύστημα είναι συμβατό με την αρχιτεκτονική μπαταριών υψηλής τάσης Gen6, κάτι που σημαίνει ότι δεν απαιτούνται παραχωρήσεις σε χώρους καμπίνας ή αποσκευών. Παράλληλα, η BMW διατηρεί τη δυνατότητα παραγωγής διαφορετικών εκδόσεων στην ίδια γραμμή, μειώνοντας την πολυπλοκότητα.

Συνδυασμός τεχνολογιών

Η τεχνολογία αποθήκευσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος κίνησης που περιλαμβάνει κυψέλες καυσίμου και μπαταρία υψηλής τάσης. Το σύνολο πλαισιώνεται από νέα συστήματα ελέγχου, που στοχεύουν στη διατήρηση των δυναμικών οδηγικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη BMW. Η iX5 Hydrogen χρησιμοποιεί επίσης την τελευταία γενιά κυψελών καυσίμου (Gen3), η οποία υπόσχεται βελτιωμένη απόδοση και ισχύ σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές.

Η νέα αρχιτεκτονική της X5 επιτρέπει την κατασκευή πολλαπλών εκδόσεων στην ίδια πλατφόρμα: από θερμικούς κινητήρες και plug-in υβριδικά έως αμιγώς ηλεκτρικά και υδρογόνου. Η κοινή γεωμετρία εξαρτημάτων μειώνει το κόστος και διευκολύνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τον Joachim Post, η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική «τεχνολογικής ουδετερότητας» της εταιρείας, επιτρέποντας την παράλληλη εξέλιξη διαφορετικών μορφών κίνησης.

Η BMW στοχεύει στην ευρύτερη ένταξη της iX5 Hydrogen στην παραγωγή από το 2028, εφόσον το επιτρέψουν και οι υποδομές ανεφοδιασμού.

Τι κρατάμε

• Νέα τεχνολογία αποθήκευσης υδρογόνου με επίπεδες δεξαμενές 700 bar

• Αυτονομία έως 750 χλμ. και ανεφοδιασμός σε λιγότερο από 5 λεπτά

• Καμία απώλεια χώρων στην καμπίνα χάρη στη νέα αρχιτεκτονική

• Συμβατότητα με πολλαπλά συστήματα κίνησης στην ίδια γραμμή παραγωγής

• Πιθανή ευρύτερη παραγωγή της iX5 Hydrogen από το 2028