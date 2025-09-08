Η νέα Mercedes-Benz C-Class θα μοιάζει με την GLC που μόλις παρουσιάστηκε

Η Mercedes παρουσιάζει την ηλεκτρική εκδοχή της C-Class με αυτονομία 800 χλμ, στοχεύοντας κατευθείαν την BMW i3 sedan και τα premium EVs της κατηγορίας

Η Mercedes-Benz παρουσίασε το πρώτο επίσημο teaser της ηλεκτρικής C-Class

Το μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MB.EA με 800V τεχνολογία και μπαταρία 94 kWh

Αναμένεται αυτονομία 497 μιλίων (800 χλμ), τοποθετώντας το ανάμεσα στα κορυφαία EVs της αγοράς

Σχεδιαστική συνέχεια με ιδιαίτερη ταυτότητα

Η Mercedes-Benz έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα της επερχόμενης ηλεκτρικής C-Class, η οποία θα λανσαριστεί το 2026. Η αποκάλυψη έγινε στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου GLC EQ στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, καθώς τα δύο μοντέλα μοιράζονται κοινή πλατφόρμα και τεχνολογία.

Το σκοτεινό teaser αφήνει να διαφανεί η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία: μια μεγάλη «Iconic Grille» με τέσσερις φωτιζόμενες οριζόντιες γρίλιες – μία περισσότερη από του GLC – πλαισιωμένες από εκατοντάδες LED. Στο κέντρο δεσπόζει το αστέρι της Mercedes, επίσης φωτιζόμενο, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Τα φωτιστικά σώματα υιοθετούν τη νέα εταιρική ταυτότητα με LED ημέρας σε σχήμα τριών αστεριών, ενώ οι αναλογίες παραμένουν κοντά σε αυτές της τρέχουσας C-Class με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έτσι, η Mercedes ακολουθεί μια στρατηγική «οικογενειακής συνέχειας» που είδαμε και στο GLC, διατηρώντας το γνώριμο προφίλ αλλά με ηλεκτρική υπογραφή.

MB.EA πλατφόρμα και κορυφαία αυτονομία

Η νέα C-Class EQ στηρίζεται στην αποκλειστικά ηλεκτρική αρχιτεκτονική MB.EA, που υποστηρίζει συστήματα 800 Volt. Αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητες ταχυφόρτισης έως και 330 kW, επιτρέποντας αναπλήρωση μεγάλου μέρους της μπαταρίας σε ελάχιστα λεπτά.

Καρδιά του συστήματος είναι μια μπαταρία 94 kWh τεχνολογίας νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), ίδια με του GLC EQ. Παρόλα αυτά, χάρη στο χαμηλότερο και πιο αεροδυναμικό αμάξωμα, η ηλεκτρική C-Class αναμένεται να φτάσει σε αυτονομία 497 μιλίων (800 χλμ). Αυτό την καθιστά όχι μόνο το ηλεκτρικό μοντέλο Mercedes με τη μεγαλύτερη εμβέλεια, αλλά και έναν από τους πρωταθλητές της κατηγορίας στην Ευρώπη, κοντά στις επιδόσεις του νέου BMW iX3.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει διάφορες εκδόσεις με πίσω ή τετρακίνηση, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και πιο δυνατές εκδοχές που θα πλησιάζουν τα 483 άλογα του GLC EQ.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Αν και η Mercedes δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την καμπίνα, θεωρείται βέβαιο ότι η νέα C-Class EV θα φέρει ό,τι πιο σύγχρονο από πλευράς MBUX. Οι πιθανότητες είναι δύο: είτε η εντυπωσιακή Hyperscreen των 39,1 ιντσών που είδαμε στο GLC, είτε η νεότερη Superscreen, με τρεις ξεχωριστές οθόνες (10,25” για τα όργανα, 14” για το infotainment και άλλη μία 14” για τον συνοδηγό).

Σε κάθε περίπτωση, η συνδεσιμότητα, οι over-the-air ενημερώσεις και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης θα αποτελούν στάνταρ εξοπλισμό, δίνοντας στη C-Class EV όλα τα εφόδια για να σταθεί απέναντι στον βασικό της ανταγωνιστή: τη νέα BMW i3 sedan.

Ένα νέο κεφάλαιο στην premium μεσαία κατηγορία

Η ηλεκτρική C-Class αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Mercedes, η οποία επεκτείνει συνεχώς τη γκάμα EQ. Με την αυτονομία-ρεκόρ, την προηγμένη πλατφόρμα MB.EA και τον ξεχωριστό σχεδιασμό με το φωτιζόμενο αστέρι, το νέο σεντάν προορίζεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην premium μεσαία κατηγορία EVs.

Απέναντί της θα βρει τη BMW, που ετοιμάζει τη δική της ηλεκτρική Σειρά 3, και την Tesla, που ήδη κυριαρχεί με το Model 3. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά premium σεντάν αναμένεται πιο έντονος από ποτέ.

Τι κρατάμε

Η νέα Mercedes C-Class EV θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική MB.EA με 800V τεχνολογία

Θα χρησιμοποιεί μπαταρία 94 kWh , με αυτονομία έως 497 μίλια (800 χλμ)

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γρίλια με τέσσερις λωρίδες LED και τα φώτα ημέρας σε σχήμα αστεριού

Το εσωτερικό θα προσφέρει είτε την Hyperscreen είτε τη νέα Superscreen με πολλαπλές οθόνες

Κύριος αντίπαλος θα είναι η BMW i3 sedan, αλλά και το Tesla Model 3 στην κατηγορία

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;