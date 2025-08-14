Η Opel φέρνει το αυτοκίνητο που κανείς δεν περίμενε

Η Opel αποκαλύπτει νέο concept car για το IAA Mobility 2025, με σχεδίαση Opel Compass, στοιχεία GSE και έμφαση στις ηλεκτρικές επιδόσεις.

Η Opel αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες ενός νέου, εντυπωσιακού concept car που θα παρουσιαστεί στο IAA Mobility 2025 στο Μόναχο.

Συνδέεται άμεσα με τη σπορ υπομάρκα GSE και εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Opel Compass.

Διαθέτει αγωνιστικό τιμόνι, ελαφρύ κάθισμα οδηγού, roll cage και ζάντες με αεροδυναμικά στοιχεία εμπνευσμένα από την ιστορία της Opel στο motorsport.

Στόχος: να προαναγγείλει μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Η Opel προκάλεσε αίσθηση δημοσιεύοντας τις πρώτες εικόνες του νέου της concept car, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (8–14 Σεπτεμβρίου 2025). Αν και η ονομασία παραμένει μυστικό, τα πρώτα teasers δείχνουν ξεκάθαρη σύνδεση με τη σπορ υπομάρκα GSE και αφήνουν να εννοηθεί η επόμενη γενιά της σχεδίασης Opel Compass.

Νέο design – Εξέλιξη του Opel Compass

Το Opel Compass, με τις ακριβείς οριζόντιες και κάθετες γραμμές, εξελίσσεται περαιτέρω στο concept. Στο κέντρο δεσπόζει ο φωτιζόμενος λογότυπος Opel, πλαισιωμένος από λεπτά φωτιστικά στοιχεία που ενισχύουν τη μοντέρνα αισθητική.

Δυναμικές σπορ λεπτομέρειες GSE

Το νέο λογότυπο GSE στο αγωνιστικό, slim τιμόνι υποδηλώνει ότι η Opel στοχεύει στην κορυφή των ηλεκτρικών επιδόσεων. Οι ζάντες με αεροδυναμικό σχεδιασμό και κομμένα τριγωνικά μοτίβα θυμίζουν εμβληματικά αγωνιστικά όπως το Opel Manta 400.

Εμπνευσμένο από την πίστα

Το cockpit διαθέτει ελαφρύ κάθισμα οδηγού, μίνιμαλ σχεδίαση και ορατό roll cage, δείχνοντας ότι το concept είναι έτοιμο για την πίστα αλλά και για μια ασφαλή και συναρπαστική εμπειρία στο δρόμο.

Ηλεκτρικές υψηλές επιδόσεις

Η κίνηση της Opel προς τα battery-electric performance cars ξεκίνησε ήδη με το Mokka GSE, το οποίο θα είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό σπορ μοντέλο παραγωγής της μάρκας. Το νέο concept έρχεται να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η μάρκα στις ηλεκτρικές επιδόσεις.

Τι κρατάμε;

Η Opel ετοιμάζει ένα concept που παντρεύει τη σχεδίαση Opel Compass με την αγωνιστική κληρονομιά GSE .

Εστιάζει στις ηλεκτρικές επιδόσεις , φέρνοντας στοιχεία από την πίστα στην καθημερινή οδήγηση.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει 8–14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μόναχο.

Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τιμή 26.880 ευρώ