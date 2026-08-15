Η Porsche αποκάλυψε τη μοναδική 911 Flachbau των 340 km/h

Η Porsche μετέτρεψε κατόπιν παραγγελίας μια 911 GT2 RS σε ένα εργοστασιακό one-off με αμάξωμα Flachbau, ακραία αεροδυναμική και έγκριση για τον δρόμο.

Ένας ιδιαίτερα απαιτητικός φίλος της Porsche ζήτησε κάτι που ακόμη και για τα δεδομένα του Sonderwunsch έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο: περισσότερη απόδοση, εμπρός μέρος τύπου Flachbau και πίσω αεροτομή εμπνευσμένη από την αγωνιστική 911 GT3 R Rennsport. Το αποτέλεσμα είναι η Porsche 911 GT2 RS Flachbau, ένα μοναδικό εργοστασιακό αυτοκίνητο που βασίζεται σε μια σχεδόν καινούργια 911 GT2 RS με πακέτο Weissach του 2018. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια εξέλιξης, η συνεργασία της Porsche με τη Manthey και η κατασκευή τριών ξεχωριστών πρωτοτύπων δοκιμών. Το σημαντικότερο είναι ότι, παρά τις εκτεταμένες αλλαγές, το αυτοκίνητο παραμένει απολύτως νόμιμο για κυκλοφορία στον δρόμο.

Η σχεδίαση της one-off Porsche αντλεί έμπνευση από τη θρυλική Porsche 935/78, η οποία έμεινε στην ιστορία με το παρατσούκλι «Moby Dick» λόγω του μακρόστενου και ιδιαίτερα χαμηλού αμαξώματός της. Η σύνδεση ανάμεσα στο στιλ Flachbau, ή αλλιώς «slantnose», και στα ειδικά προγράμματα εξατομίκευσης της Porsche ξεκινά από τη δεκαετία του 1980. Τότε, η γερμανική εταιρεία προσέφερε μια εντυπωσιακή έκδοση της 911 Turbo, με ανασχεδιασμένα εμπρός φτερά και αναδιπλούμενους προβολείς. Η εμφάνισή της βασιζόταν στην αγωνιστική 935, με την Porsche να κατασκευάζει μόλις 948 αυτοκίνητα μεταξύ 1982 και 1989. Ακόμη και σήμερα, οι αυθεντικές Flachbau συγκαταλέγονται στις σπανιότερες και ακριβότερες εκδόσεις της 911. Το ενδιαφέρον γύρω από ένα πιθανό νέο μοντέλο είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2025, όταν η Porsche κατοχύρωσε τις ονομασίες «Flachbau» και «Flachbau RS» στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τελικά, η κατοχύρωση δεν αφορούσε κάποια νέα έκδοση παραγωγής, αλλά αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο.

Για την εξέλιξη του αυτοκινήτου συνεργάστηκαν μηχανικοί από τα τμήματα Sonderwunsch, Style Porsche, Weissach και Porsche Motorsport, καθώς και ειδικοί της Manthey. Υπεύθυνος για τη σχεδίαση ήταν ο Grant Larson, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σύγχρονη Porsche 935 που παρουσιάστηκε το 2018. Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας δημιουργίας είναι τα πολύ χαμηλότερα εμπρός φτερά, τα οποία αλλάζουν ολοκληρωτικά το γνώριμο πρόσωπο της 911. Τα φτερά διαθέτουν μεγάλα ανοίγματα εξαερισμού, τα οποία απομακρύνουν τον αέρα από τους θόλους και μειώνουν την πίεση γύρω από τους εμπρός τροχούς. Λόγω του νέου σχήματός τους, χρειάστηκε να τροποποιηθούν ακόμη και η τάπα καυσίμου και ο μηχανισμός που βρίσκεται πίσω από αυτή. Πλήρως ανασχεδιασμένος είναι και ο εμπρός προφυλακτήρας, ενώ τα πρόσθετα αεροδυναμικά πτερύγια προέρχονται από τη Manthey.

Οι χαρακτηριστικοί στρογγυλοί προβολείς της 911 έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα φωτισμού με τρεις εξαιρετικά λεπτές μονάδες LED, τοποθετημένες η μία πάνω από την άλλη. Οι μονάδες για τη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα έχουν ύψος μικρότερο από τέσσερα εκατοστά, ενώ τα φώτα ημέρας είναι ακόμη λεπτότερα, με ύψος κάτω από δύο εκατοστά. Το αυτοκίνητο είναι βαμμένο σε Grand Prix White, μια ιστορική απόχρωση της Porsche που πρωτοεμφανίστηκε στην 911 το 1974. Για να αναπαραχθεί με απόλυτη ακρίβεια, οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ως σημείο αναφοράς μια παλαιότερη 911 από τη συλλογή της εταιρείας. Οι μαύρες επιφάνειες και τα εμφανή ανθρακονήματα δημιουργούν έντονη αντίθεση, ενώ το γραφικό σε σχήμα «U» στο καπό παραπέμπει ευθέως στη 935/78 με τα αγωνιστικά χρώματα της Martini. Οι λωρίδες στο καπό και την οροφή είναι ανεστραμμένες σε σχέση με εκείνες της κανονικής GT2 RS.

Η μεγάλη πίσω αεροτομή στηρίζεται σε βάσεις σχήματος «S» και αντλεί έμπνευση από την 911 GT3 R Rennsport. Στη Flachbau RS είναι τοποθετημένη περίπου πέντε εκατοστά ψηλότερα και μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Ανάλογα με τη ρύθμιση, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικό επίπεδο κάθετης δύναμης για κάθε πίστα. Στη θέση High Downforce και με ταχύτητα 340 km/h, η αεροτομή συμβάλλει ώστε να παράγονται ακριβώς 554 κιλά κάθετης δύναμης στον πίσω άξονα. Ο εμπρός splitter συνεργάζεται με το πάτωμα και τον πίσω διαχύτη του Manthey Kit, ενώ οι πίσω τροχοί διαθέτουν αεροδυναμικά καλύμματα από ανθρακονήματα. Τα συγκεκριμένα aerodiscs μειώνουν την αντίσταση του αέρα και είναι βαμμένα στο ίδιο Grand Prix White με το αμάξωμα. Παρά τις σημαντικές επεμβάσεις στην αεροδυναμική, το σύστημα κίνησης της GT2 RS παρέμεινε αμετάβλητο. Η βάση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον διπλά υπερτροφοδοτούμενο επίπεδο εξακύλινδρο κινητήρα των 3,8 λίτρων, με απόδοση 700 ίππων.

Η Porsche κατάφερε να μειώσει το βάρος του αυτοκινήτου κατά 31,6 kg, παρότι η GT2 RS με το πακέτο Weissach ήταν ήδη μια από τις πιο ακραίες και ελαφριές εκδόσεις της 911. Μπροστά, το εσωτερικό διατηρεί τον συνδυασμό κόκκινης Alcantara, μαύρου δέρματος και εμφανών ανθρακονημάτων. Πίσω από τα καθίσματα, όμως, η καμπίνα έχει απογυμνωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Το σύστημα πολυμέσων Porsche Communication Management αντικαταστάθηκε από μια δερμάτινη θήκη, ενώ αφαιρέθηκαν το ηχοσύστημα, μεγάλο μέρος των ηχομονωτικών υλικών και οι επενδύσεις του χώρου αποσκευών. Ακόμη και η καλωδίωση τροποποιήθηκε, ώστε να αφαιρεθούν τα καλώδια που δεν ήταν πλέον απαραίτητα. Αρκετές μεταλλικές επιφάνειες παραμένουν εκτεθειμένες και βαμμένες σε Grand Prix White, θυμίζοντας αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στα προσκέφαλα των ανθρακονημάτινων bucket καθισμάτων έχει κεντηθεί η ονομασία Flachbau RS, μαζί με το περίγραμμα του Nürburgring Nordschleife. Στην πλευρά του συνοδηγού υπάρχει ειδική χρυσή πλακέτα με την ένδειξη «Sonderwunsch – Factory One-Off 2026 – Flachbau RS».

Παρότι επρόκειτο για ένα αυτοκίνητο που θα κατασκευαζόταν μόνο μία φορά, η Porsche ακολούθησε διαδικασία εξέλιξης αντίστοιχη ενός κανονικού μοντέλου παραγωγής. Πραγματοποιήθηκαν ψηφιακές δοκιμές πρόσκρουσης, έλεγχοι λειτουργίας των αερόσακων, στατικές αναλύσεις του αμαξώματος και αεροδυναμικές προσομοιώσεις CFD. Η πίσω αεροτομή υποβλήθηκε σε ακραίες δονήσεις πάνω σε ειδική υδραυλική πλατφόρμα, ενώ η αντοχή της ελέγχθηκε ακόμη και με την τοποθέτηση σάκων άμμου. Συνολικά κατασκευάστηκαν τρία δοκιμαστικά αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αεροδυναμική σήραγγα, εγκαταστάσεις ελέγχου φωτισμού και πραγματικές δοκιμές στον δρόμο. Η εξέλιξη περιλάμβανε δοκιμές στο αεροδρόμιο του Mendig, 50 γύρους στο Nürburgring Nordschleife και προγράμματα αντοχής στο Weissach. Μόνο οι δοκιμές της πίσω αεροτομής προσομοίωσαν καταπόνηση αντίστοιχη με περίπου 150.000 km πραγματικής χρήσης. Έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο ιδιαίτερες 911 που έχουν κατασκευαστεί ποτέ: μια σύγχρονη, απολύτως λειτουργική και νόμιμη για τον δρόμο Moby Dick, δημιουργημένη αποκλειστικά για έναν πελάτη.