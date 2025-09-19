KGM Musso EV: Το αγροτικό που έγινε ηλεκτρικό με 420 km αυτονομίας – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Το KGM Musso EV φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα pick-up με αυτονομία 420 km, ισχύ 207 PS και δυνατότητα φόρτισης 300 kW. Στην Ελλάδα το 2026.

Νέο KGM Musso EV : ηλεκτρικό pick-up με SUV άνεση και off-road χαρακτήρα.

Αυτονομία έως 420 km με μπαταρία 80,6 kWh και φόρτιση 20–80% σε 31 λεπτά.

Ισχύς 207 PS , 339 Nm ροπής, τετρακίνηση και ικανότητα ρυμούλκησης 1,8 τόνων.

Πλούσιος εξοπλισμός : ADAS, 8 αερόσακοι, premium εσωτερικό με διπλή οθόνη 12,3″.

Διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Ένα pick-up με ηλεκτρική καρδιά

Η KGM παρουσιάζει το Musso EV, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να φέρει τα pick-up στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Συνδυάζει τη στιβαρότητα ενός αγροτικού με την κομψότητα SUV και την οικονομία ενός ηλεκτρικού, αποτελώντας μια πρόταση για όσους θέλουν χρηστικότητα χωρίς εκπομπές ρύπων.

Η ονομασία «Musso» παραπέμπει στον ρινόκερο – σύμβολο δύναμης και αντοχής. Από το πρώτο Musso Sports του 2002 έως τα σημερινά Musso και Musso Grand, η KGM έχει μακρά εμπειρία στην κατηγορία, και τώρα κάνει το επόμενο βήμα με την ηλεκτροκίνηση.

Διαβάστε ακόμη: Δοκιμή KGM Musso Grand 2.2D Auto: Το «επαγγελματικό» με τη μεγαλύτερη καρότσα

Δυναμικός σχεδιασμός

Το εξωτερικό ακολουθεί τη φιλοσοφία “Powered by Toughness”, με επιβλητική μάσκα, LED φωτιστικά σώματα και έντονες γραμμές που συνδυάζουν off-road χαρακτήρα και μινιμαλισμό EV. Οι ζάντες 17 ιντσών και τα προστατευτικά στοιχεία ενισχύουν τη χρηστικότητα, ενώ τα πίσω φώτα LED και ο χώρος φόρτωσης με πλαϊνά σκαλοπάτια δείχνουν τον πρακτικό προσανατολισμό του.

Το εσωτερικό ξεχωρίζει με δύο οθόνες 12,3 ιντσών (πίνακας οργάνων και infotainment), την πλατφόρμα Athena 2.0, ατμοσφαιρικό φωτισμό 32 χρωμάτων και premium υλικά. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν χώρους SUV, ενώ ο χώρος φόρτωσης δέχεται φορτίο έως 500 κιλά.

Μπαταρία και επιδόσεις

Το Musso EV εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 80,6 kWh, με αυτονομία έως 419,6 km (2WD) ή 379 km (4WD). Χάρη στη φόρτιση 300 kW, το 20–80% γίνεται σε μόλις 31 λεπτά.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 207 PS και 339 Nm, με κίνηση εμπρός ή και στους 4 τροχούς. Το pick-up μπορεί να ρυμουλκήσει 1,8 τόνους, ενώ εκτός δρόμου διαθέτει γωνία προσέγγισης 20,2°, αναχώρησης 24,3° και απόσταση από το έδαφος 181 mm.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Η KGM εξοπλίζει το Musso EV με πλήρες πακέτο ADAS, 8 αερόσακους και αμάξωμα με 78% χάλυβα υψηλής αντοχής. Περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, AEB, προειδοποίηση τυφλού σημείου και 3D κάμερες περιμετρικής θέασης.

Στο infotainment υπάρχει πλήρης συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η άνεση ενισχύεται με θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Πότε έρχεται Ελλάδα;

Η διάθεση του KGM Musso EV στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για το 2026, με στόχο να τοποθετηθεί ως το πρώτο ηλεκτρικό pick-up της κατηγορίας.

Τι κρατάμε;

Το πρώτο ηλεκτρικό pick-up της KGM με αυτονομία έως 420 km.

Δύναμη 207 PS και 339 Nm , με δυνατότητα ρυμούλκησης 1,8 τόνων.

Φόρτιση 300 kW : 20–80% σε 31 λεπτά.

Εσωτερικό SUV με premium εξοπλισμό και τεχνολογίες.

Στην Ελλάδα το 2026, ως νέα πρόταση για επαγγελματίες και λάτρεις της υπαίθρου.

