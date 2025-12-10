Kia Seltos: Τα πάντα για το μικρό αδερφάκι του Sportage

Η δεύτερη γενιά του επιτυχημένου subcompact SUV έκανε παγκόσμια πρεμιέρα με δυναμικό σχεδιασμό, τεχνολογία και άνεση

Η KIA παρουσίασε επίσημα το ολοκαίνουργιο Seltos, τη νέα γενιά του μικρού SUV που εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας γκάμας της. Με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα, προηγμένες τεχνολογίες και αυξημένη πρακτικότητα, το νέο Seltos στοχεύει σε ένα κοινό που θέλει να ζει την καθημερινότητά του… ως πρωταγωνιστής.

Το πνεύμα της παγκόσμιας πρεμιέρας με τίτλο «The Protagonist» αναδεικνύει την ελευθερία, τις φιλοδοξίες και τις προσωπικές αναζητήσεις του οδηγού, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση της KIA: κάθε κάτοχος Seltos γράφει τη δική του ιστορία.

Ένα SUV που ενισχύει τη θέση της KIA παγκοσμίως

Το νέο Seltos έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί για να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, καλύτερη εργονομία και υψηλή τεχνολογική διασύνδεση. Στόχος της KIA είναι η καθιέρωση νέων στάνταρ στην κατηγορία των subcompact SUV, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας της ευελιξίας και της οικογενειακής χρηστικότητας που έκανε την πρώτη γενιά τόσο δημοφιλή.

Σύμφωνα με τον Ho Sung Song, Πρόεδρο & CEO της Kia, το νέο μοντέλο «εμπλουτίζει την αξία και την πληρότητα του Seltos, απαντώντας στις διαφορετικές ανάγκες και τα πάθη των σύγχρονων οδηγών σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σχεδιαστική ώθηση με αυθεντικό SUV χαρακτήρα

Το νέο Seltos είναι πιο στιβαρό, με πλάτος 1.830 χλστ., μήκος 4.430 χλστ. και μεταξόνιο 2.690 χλστ., διαστάσεις που δημιουργούν έναν από τους πιο άνετους χώρους επιβατών και αποσκευών της κατηγορίας.

Η φιλοσοφία Opposites United αποτυπώνεται σε έντονες επιφάνειες, στις αεροδυναμικές λεπτομέρειες και στα φώτα star map που συνθέτουν ένα πρωτοποριακό φωτιστικό αποτύπωμα στο εμπρός μέρος.

Στο πίσω μέρος, οι κατακόρυφες LED λωρίδες ενώνονται κατά μήκος της πόρτας, ενισχύοντας την εντύπωση σταθερότητας. Διαθέτει δύο εκδοχές χαρακτήρα:

X-Line : πιο περιπετειώδης εικόνα με dark gun metal λεπτομέρειες

GT-Line: πιο δυναμική αισθητική με βελτιωμένα αεροδυναμικά στοιχεία

Η KIA παρουσιάζει επίσης νέες χρωματικές επιλογές, από το Iceberg Green έως το πιο επιβλητικό Magma Red.

Σαλόνι με premium αύρα και έξυπνες λύσεις

Η καμπίνα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως για περισσότερη άνεση, καθαρότερη εργονομία και τεχνολογική αμεσότητα. Το νέο σύστημα Shift-by-Wire απελευθερώνει χώρο στην κονσόλα, ενώ τα υλικά και η διάταξη ανεβάζουν το αίσθημα ποιότητας.

Ξεχωρίζει η πανοραμική οροφή, ο υποδειγματικός χώρος στη δεύτερη σειρά (με ανακλινόμενη πλάτη κατά 24°) και το κορυφαίο ηχοσύστημα Harman Kardon ή Bose, ανάλογα με την έκδοση.

Το σύστημα KΙΑ Connect Store φέρνει εξατομίκευση και ψηφιακές συνεργασίες — ακόμα και με Disney & NBA, για πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας.

Κινητήρες, οδική συμπεριφορά και υβριδικό μέλλον

Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα K3, το νέο Seltos γίνεται πιο ήσυχο, πιο σταθερό και πιο ικανό σε ποικιλία συνθηκών. Οι διαθέσιμοι κινητήρες περιλαμβάνουν:

1.6 T-GDI με 180 ίππους και 265 Nm , με DCT 7 σχέσεων ή χειροκίνητο 6άρι

Ισχυρή έκδοση του 1.6 T-GDI με μέχρι 193 ίππους και 8άρι αυτόματο κιβώτιο

2.0 λτ. ατμοσφαιρικός, 149 ίπποι, για μέγιστη οικονομία

Προαιρετικά προσφέρεται AWD, με multi-link πίσω ανάρτηση και Terrain Modes για Χιόνι, Λάσπη, Άμμο.

Τo 2026 θα προστεθεί υβριδική έκδοση με:

Smart Regenerative Braking 3.0

V2L λειτουργία για παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές

Η ασφάλεια στο επίκεντρο

Η δομή του Seltos ενσωματώνει πολύ υψηλό ποσοστό υπέρ-ανθεκτικού χάλυβα. Η KIA προσφέρει πλήρη πακέτο συστημάτων υποβοήθησης:

HDA2 , LFA2 , FCA2 , HUD

Κάμερες 360° και προηγμένα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης/παρκαρίσματος

Παράλληλα, οι OTA ενημερώσεις, το AI Assistant, τα διπλά 12,3’’ και το Digital Key 2 ενισχύουν την ψηφιακή άνεση και μελλοντική συμβατότητα.

Ο χώρος αποσκευών είναι 536 λίτρα (VDA), με έξυπνη διαμόρφωση και σύστημα AddGear για αποθήκευση και οργάνωση εξοπλισμού.

Ένα μοντέλο με καθαρά παγκόσμια αποστολή

Η παραγωγή ξεκινά Δεκέμβριο 2025 από την Ινδία. Ακολουθεί διάθεση σε:

Κορέα

Βόρεια Αμερική

Ευρώπη

Κίνα (έως το 2026)

Το νέο Kia Seltos δεν είναι απλώς μια ανανέωση, αλλά ένα νέο κεφάλαιο για την KIA στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της αγοράς.

Τι κρατάμε

Πιο ώριμη σχεδίαση με αυθεντικό SUV χαρακτήρα

Εσωτερικό με premium διάθεση και κορυφαία πρακτικότητα

Πλούσια τεχνολογία συνδεσιμότητας και ασφάλειας

Βελτιωμένη οδηγική ποιότητα με νέους, ισχυρούς κινητήρες

Έρχεται και υβριδική επιλογή το 2026 για μεγαλύτερη αποδοτικότητα

