Leapmotor B05: Το πιο προσιτό οικογενειακό που περιμέναμε

Το νέο Leapmotor B05 κάνει πρεμιέρα στο Μόναχο ως το πιο προσιτό οικογενειακό EV της μάρκας, με σπορ χαρακτήρα και σχεδίαση Tech-Nature.

Παγκόσμια πρεμιέρα στο IAA 2025 για το νέο Leapmotor B05 .

Σπορ hatchback κατηγορίας C , με μήκος 4,43 m και χωρίς πλαίσιο πόρτες .

Σχεδιαστική γλώσσα Tech-Nature Aesthetic και ζάντες 19’’ “Swift-Wing”.

Αναμένεται τιμή από περίπου 27.000 € , κάτω από το B10.

Αντίπαλος των VW ID.3, MG4, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.

Το νέο B05: Σπορ οικογενειακό με προσιτή τιμή

Η Leapmotor, η κινεζική φίρμα που στηρίζεται από τη Stellantis, παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Μονάχου (IAA 2025) το ολοκαίνουργιο B05, το νέο σπορ hatchback της κατηγορίας C. Το μοντέλο έρχεται να τοποθετηθεί κάτω από το B10 crossover και να αποτελέσει το πιο προσιτό οικογενειακό EV της μάρκας στην Ευρώπη.

Με μήκος 4,43 m, πλάτος 1,88 m και ύψος 1,52 m, το B05 είναι το φαρδύτερο μοντέλο της κατηγορίας του, προσφέροντας δυναμικές αναλογίες και άνετους χώρους. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2,74 m, υπόσχεται λοιπόν οικογενειακή πρακτικότητα, χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα του.

Σχεδίαση Tech-Nature: Σπορ και κομψή

Η Leapmotor εφαρμόζει στο B05 τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία “Tech-Nature Aesthetic”, συνδυάζοντας δυναμισμό με κομψότητα.

Τα χαρακτηριστικά σημεία περιλαμβάνουν:

Χωρίς πλαίσιο πόρτες , που παραπέμπουν σε σπορ κουπέ.

Αεροδυναμικές ζάντες 19’’ Swift-Wing από αλουμίνιο.

Μυώδεις επιφάνειες που ενισχύουν τη δυναμική εικόνα.

Η εταιρεία το περιγράφει ως ένα αυτοκίνητο για τη “νέα γενιά των urban trendsetters”, με στόχο να γίνει ένα προσιτό όνειρο για τους νέους οδηγούς.

Εσωτερικό: Μινιμαλισμός και ψηφιακή εμπειρία

Αν και η Leapmotor δεν αποκάλυψε πλήρως το εσωτερικό του B05, αναμένεται να είναι σχεδόν ίδιο με εκείνο του B10. Δηλαδή:

Μινιμαλιστικό cockpit με έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία.

Οθόνη αφής 14,6’’ για infotainment και έλεγχο λειτουργιών.

Ψηφιακός πίνακας 8,8’’ για τον οδηγό.

Έμφαση στην ευχρηστία και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Τι να περιμένουμε σε τεχνικό επίπεδο

Αν και η Leapmotor δεν ανακοίνωσε επίσημα τα τεχνικά στοιχεία του B05, εκτιμάται ότι θα μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα Leap 3.5 με το B10. Αυτό σημαίνει:

Επιλογή μπαταριών 56,2 kWh ή 67,1 kWh .

Αυτονομία έως περίπου 420 km (WLTP) .

Ένας ηλεκτροκινητήρας 215 PS στον εμπρός άξονα.

Αυτό το τοποθετεί ως άμεσο αντίπαλο των Volkswagen ID.3, MG4 EV, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.

Αποτελεί το τέταρτο από τα έξι μοντέλα που σχεδιάζει η Leapmotor να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη έως το 2027, μαζί με τα μελλοντικά A10 crossover και A05 μικρό hatchback.

Τι κρατάμε;

Το Leapmotor B05 έκανε πρεμιέρα στο IAA Μονάχου ως το νέο οικογενειακό EV hatchback.

Ξεχωρίζει με σπορ σχεδίαση, frameless πόρτες και ζάντες 19’’ .

Αναμένεται με μπαταρίες 56–67 kWh και αυτονομία έως 420 km .

Αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Leapmotor για την ευρωπαϊκή αγορά.

Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα