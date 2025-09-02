Μάντεψε ποιος επιστρέφει… σε μέγεθος τσέπης!

Ο θρύλος της A κατηγορίας ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τις ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά δεν θα πατήσει σε αμερικανικό έδαφος… λόγω ονόματος που παραπέμπει άλλου

Η Smart, η εταιρεία που κάποτε επανακαθόρισε την έννοια του «ελάχιστου» αστικού αυτοκινήτου, ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή στις ρίζες της. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί σε μεγαλύτερα και βαρύτερα οχήματα, όπως το Smart #5, τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών, με την αναβίωση του εμβληματικού Fortwo — αυτή τη φορά με νέο όνομα: Smart #2.

Το 2019, η Mercedes συνεργάστηκε με την κινεζική Geely, δημιουργώντας μια κοινή επιχείρηση για τη διαχείριση της Smart. Η παραγωγή μεταφέρθηκε στην Κίνα, ενώ το εργοστάσιο στο Hambach της Γαλλίας, κατασκεύαζε πλέον οχήματα off-road για την Ineos. Τα νέα μοντέλα της Smart έγιναν μεγαλύτερα και βαρύτερα, με το #5 να φτάνει τα 2.450 κιλά και μήκος 4,7 μέτρα.

Το νέο Smart #2 θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026 και σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας στην κατηγορία A. Θα βασίζεται σε νέα πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για υπερ-συμπαγή οχήματα και θα έχει σχεδιασμό από τη Mercedes. Θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, με στόχο να ξεπεράσει την περιορισμένη αυτονομία του παλιού EQ Fortwo (120–135 χλμ. WLTP). Παρά το μικρό του μέγεθος, αναμένεται να προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα χάρη στη νέα αρχιτεκτονική και την έξυπνη τοποθέτησης των τροχών στις άκρες του αμαξώματος.

Η κυκλοφορία του #2 θα περιοριστεί σε Κίνα, Ευρώπη και επιλεγμένες αγορές αλλά όχι στις ΗΠΑ, όχι τουλάχιστον αν δεν αλλάξει όνομα. Βλέπετε στις ΗΠΑ, το Νο 2 ή και #2 (όπως και αν εκφραστεί) παραπέμπει στο «χοντρό» που γίνεται εκεί που και ο βασιλιάς πάει μόνος του. Φανταστείτε λοιπόν ένα αυτοκίνητο που ονομάζεται «Έξυπνο Νο 2»…

Στην Ευρώπη, που δεν έχουμε τέτοια θέματα, η κατάσταση έχει ως εξής: η κατηγορία A έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά όπως όλα δείχνουν προετοιμάζεται μια «επανεκκίνηση» με μοντέλα όπως το ID.1 της VW, ενώ και η Renault σχεδιάζει την επιστροφή του Twingo ως ηλεκτρικό μοντέλο κάτω από τα €20.000.

Αν το Smart #2 κοστίζει σημαντικά περισσότερο από ανταγωνιστικά μοντέλα όπως το VW ID.1 ή το νέο Twingo, η γοητεία του ίσως να μην αρκεί για να κερδίσει τους αγοραστές. Όμως για όσους νοσταλγούν την εποχή των μικρών, ευέλικτων αυτοκινήτων πόλης, η επιστροφή του Smart σε compact διαστάσεις είναι μια ευχάριστη έκπληξη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Smart έχει ετοιμάσει μια σειρά από –ομολογουμένως- έξυπνες teaser φωτογραφίες που προαναγγέλλουν την επιστροφή του αυτοκινήτου, επικοινωνώντας αυτό που και αρχικά ήταν το δυνατό του σημείο: το μικρό του μέγεθος.

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025