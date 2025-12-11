Maxus T60 MAX: Νέο κεφάλαιο στα Ελληνικά pick-up, με 215 ίππους και προσιτή τιμή

Το Maxus T60 MAX σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη κινεζική μάρκα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας ισχύ, τεχνολογία και πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες σε ένα σύγχρονο πακέτο που απευθύνεται εξίσου σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

Η ελληνική του πρεμιέρα και η πρώτη μας επαφή με το αυτοκίνητο αποκαλύπτει ένα pick-up με ευρωπαϊκή ποιότητα κύλισης, προηγμένο εξοπλισμό και εντυπωσιακή παρουσία.

Η Maxus είναι θυγατρική της SAIC Motor, του μεγαλύτερου ομίλου αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα και ενός εκ των δέκα κορυφαίων στον κόσμο. Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 90 χώρες και εξειδίκευση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, η εταιρεία εισέρχεται στην ελληνική αγορά μέσω του Ομίλου Σαρακάκη και της Automotive Solutions, φέρνοντας μαζί της μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και θερμικών LCV. Το T60 MAX αποτελεί το πρώτο δείγμα αυτής της νέας εποχής και έρχεται να ταράξει τα νερά της κατηγορίας.

Το T60 MAX ξεχωρίζει για την Energy Matrix εμπρόσθια μάσκα, τα split LED φώτα εμπνευσμένα από τον αστερισμό Beidou και το στιβαρό προφίλ που αποπνέει αυτοπεποίθηση. Οι μυώδεις γραμμές και η ψηλή απόσταση από το έδαφος αποδίδουν έναν χαρακτήρα αμιγώς off-road, ενώ η μαύρη sport bar, τα πλαϊνά σκαλοπάτια και η αντιολισθητική καρότσα με υποβοήθηση ανύψωσης τονίζουν τη χρηστικότητα. Με μήκος 5,39 m και φορτίο 1.050 kg, το T60 MAX καλύπτει τις ανάγκες επαγγελματιών αλλά και δραστήριων ιδιωτών. Επιπλέον, η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg το καθιστά ένα ολοκληρωμένο «εργαλείο» για κάθε περίσταση.

Στο εσωτερικό, η εικόνα απέχει πολύ από τα τυπικά επαγγελματικά δεδομένα. Η διπλή οθόνη 12,3’’ (πίνακας οργάνων και infotainment) συνθέτει ένα ενιαίο ψηφιακό cockpit, ενώ η συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, η ασύρματη φόρτιση 50W και οι πολλαπλές θύρες USB εξασφαλίζουν άνεση και συνδεσιμότητα. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα θερμαινόμενα καθίσματα, ο αυτόματος κλιματισμός και η προσεγμένη ηχομόνωση δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο SUV παρά εργαλείο εργασίας. Η απόσταση 965 mm εμπρός-πίσω εξασφαλίζει ευρυχωρία για επιβάτες κάθε ύψους, ενώ η ποιότητα υλικών είναι συγκρίσιμη με μεγαλύτερα μοντέλα επιβατικών της αγοράς.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2.0 Bi-Turbo Diesel κινητήρας των 215 ίππων και 500 Nm, ο ισχυρότερος της κατηγορίας του. Το αυτόματο κιβώτιο ZF 8 σχέσεων προσφέρει άμεσες αλλαγές και ομαλή απόδοση, ενισχύοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και την κατανάλωση (9,1 lt/100 km WLTP). Το σύστημα Bosch common rail 2.000 bar και το διπλό κύκλωμα EGR βελτιώνουν την καύση και μειώνουν τους ρύπους, ενώ το σύνολο προσφέρει εξαιρετική ελκτική ικανότητα ακόμη και υπό φορτίο. Με τελική ταχύτητα 170 km/h και ανάρτηση διπλών ψαλιδιών εμπρός, η συμπεριφορά του είναι σταθερή και πολιτισμένη σε κάθε επιφάνεια.

Στο δρόμο, το T60 MAX δείχνει από την πρώτη στιγμή τη στιβαρότητα της κατασκευής του. Το πλαίσιο δεν τρίζει, το τιμόνι είναι ακριβές και η αίσθηση θυμίζει περισσότερο επιβατικό SUV παρά παραδοσιακό pick-up. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες χωρίς να μεταφέρει κραδασμούς στην καμπίνα, ενώ η ηχομόνωση περιορίζει σημαντικά τους θορύβους από κινητήρα και δρόμο. Στις εθνικές οδούς ταξιδεύει σταθερά, με ήρεμη λειτουργία και πολύ καλή ποιότητα κύλισης, αποδεικνύοντας ότι η Maxus έχει δώσει προτεραιότητα στην άνεση χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργικότητα.

Το Intelligent Torque-On-Demand σύστημα τετρακίνησης της BorgWarner κατανέμει τη ροπή αυτόματα ανάλογα με το τερέν. Οι λειτουργίες 2H, AUTO, 4H και 4L προσαρμόζουν τη μετάδοση από την άσφαλτο έως τη λάσπη, ενώ το μπλοκέ πίσω διαφορικό προσφέρει πρόσφυση όταν το έδαφος δυσκολεύει. Με γωνίες προσέγγισης/αναχώρησης 29°/26° και απόσταση από το έδαφος έως 230 mm, το T60 MAX κινείται με σιγουριά σε κάθε διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς ένα pick-up για επίδειξη.

Η Maxus εξόπλισε το T60 MAX με πλήρη σουίτα ADAS. Το σύστημα περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, καθώς και TPMS για έλεγχο πίεσης ελαστικών. Προστίθενται έξι αερόσακοι, 360° κάμερα, αισθητήρες εμπρός και πίσω και ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, στοιχεία που σπάνια συναντάς σε επαγγελματικό όχημα. Το επίπεδο ασφάλειας είναι συγκρίσιμο με επιβατικά SUV της ανώτερης κατηγορίας.

Το T60 MAX συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 160.000 km και είναι πλήρως συμβατό με τα βιώσιμα καύσιμα HVO/XTL, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Η τιμή λιανικής διαμορφώνεται στα 44.800 ευρώ, χάρη στην προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος με όφελος 1.690 ευρώ, κάνοντάς το ακόμη πιο ανταγωνιστικό απέναντι στα καταξιωμένα ιαπωνικά και ευρωπαϊκά pick-up.

Τι κρατάμε

Ισχυρός κινητήρας 215 PS / 500 Nm με αυτόματο ZF 8 σχέσεων

με αυτόματο ZF 8 σχέσεων Πραγματικές off-road δυνατότητες με BorgWarner 4WD και μπλοκέ διαφορικό

με BorgWarner 4WD και μπλοκέ διαφορικό Premium καμπίνα με διπλή οθόνη 12,3’’ και πληρέστατο εξοπλισμό

με διπλή οθόνη 12,3’’ και πληρέστατο εξοπλισμό Προωθητική ενέργεια -1.690 € με τελική τιμή 44.800 ευρώ

