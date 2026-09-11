Mercedes-AMG CLE 646: Το V8 κτήνος που όλοι περιμέναμε

Η Mercedes-AMG CLE 646 φέρνει V8 646 PS, 850 Nm, πίσω κίνηση, 170 kg λιγότερα και 310 km/h τελική. Μόλις 30 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν.

Η Mercedes-AMG πήρε την CLE και έκανε ακριβώς αυτό που οι πιο σκληροπυρηνικοί φίλοι της μάρκας θα ήθελαν να δουν. V8 biturbo 4,0 λίτρων, 646 PS, κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, δραστική μείωση βάρους και αεροδυναμική που έχει εξελιχθεί με το βλέμμα στην πίστα.

Η νέα Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition δεν είναι απλώς μία ισχυρότερη έκδοση της CLE. Η AMG την περιγράφει ως ένα ουσιαστικά νέο σύνολο, το οποίο κατασκευάζεται στο χέρι στο Affalterbach και έχει εξελιχθεί γύρω από έναν και μόνο στόχο, τη μέγιστη δυνατή οδηγική απόλαυση.

Θα κατασκευαστούν μόλις 30 αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της εξαιρετικά περιορισμένης σειράς Mythos. Και παρά το γεγονός ότι η επίσημη πρεμιέρα μόλις πραγματοποιήθηκε, ολόκληρη η παραγωγή έχει ήδη πουληθεί.

V8 4,0 λίτρων με 646 PS και 850 Nm

Στην καρδιά της CLE 646 βρίσκεται μία εξελιγμένη εκδοχή του γνωστού AMG M177 EVO V8 biturbo των 3.982 κ.εκ. Η ισχύς φτάνει τους 646 PS στις 6.000-6.250 rpm, τιμή που δίνει και το όνομά της στην ειδική έκδοση, ενώ η μέγιστη ροπή των 850 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 2.500 και 4.500 rpm.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση flat-plane στροφαλοφόρου, ο οποίος περιορίζει τις περιστρεφόμενες μάζες και επιτρέπει στον κινητήρα να ανεβάζει στροφές ταχύτερα, με πιο άμεση απόκριση.

Το σύστημα συνοδεύεται από ήπια υβριδική τεχνολογία 48V ισχύος 23 PS, ενώ η AMG έχει ενισχύσει σημαντικά την ψύξη για χρήση σε υψηλό φορτίο. Υπάρχουν τρία ξεχωριστά κυκλώματα, ένα υψηλής θερμοκρασίας για τον V8 και δύο χαμηλής θερμοκρασίας για την υπερπλήρωση, το κιβώτιο και τα εξαρτήματα του συστήματος 48V. Ανάλογη προσοχή δόθηκε και στον ήχο. Η ειδική εξάτμιση υψηλής ροής χρησιμοποιεί τιτάνιο, με το τελικό της τμήμα να έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Akrapovič.

Πίσω κίνηση, όπως παλιά

Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή να βρίσκεται πίσω από τα 646 PS. Η AMG αφαίρεσε πλήρως το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC+ και στέλνει όλη την ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή που μειώνει το βάρος, αλλά κυρίως αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα αναλαμβάνει να κατανείμει τη ροπή μεταξύ των δύο τροχών, βελτιώνοντας την πρόσφυση και επιτρέποντας παράλληλα ελεγχόμενη υπερστροφή όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το κιβώτιο παραμένει το AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, με εννέα σχέσεις και ειδικά προσαρμοσμένο launch control για την πισωκίνητη διάταξη. Το αποτέλεσμα είναι 0-100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα, 0-200 km/h σε 11,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 310 km/h.

170 kg ελαφρύτερη

Η δημιουργία της CLE 646 δεν περιορίστηκε στην αντικατάσταση κινητήρα και μετάδοσης. Η AMG κατάφερε να αφαιρέσει περίπου 170 kg σε σχέση με το μοντέλο στο οποίο βασίστηκε, περιορίζοντας το βάρος DIN στα 1.895 kg.

Για να το πετύχει, χρησιμοποίησε ανθρακονήματα σε μεγάλο μέρος του αμαξώματος. Από carbon είναι μεταξύ άλλων τα φαρδύτερα φτερά, το καπό, η οροφή, τμήματα των προφυλακτήρων, ο diffuser, το πορτμπαγκάζ και η χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή.

Τα πίσω πλαϊνά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ είναι κατασκευασμένα από polycarbonate, ενώ έχει τοποθετηθεί και ελαφρύτερη μπαταρία 12V.

Οι επεμβάσεις συνεχίζονται στο εσωτερικό. Τα πίσω καθίσματα έχουν αφαιρεθεί, όπως και μέρος της ηχομόνωσης, ενώ περιορίστηκαν συστήματα άνεσης, ηχοσύστημα και βοηθήματα οδήγησης.

Widebody με 60 mm φαρδύτερο μετατρόχιο

Η CLE 646 έχει ελάχιστη σχέση σε εμφάνιση με μία συμβατική CLE. Το αμάξωμα έχει ενισχυθεί και διευρυνθεί ώστε το μετατρόχιο να αυξηθεί κατά 60 mm τόσο εμπρός όσο και πίσω.

Κάτω από τα τεράστια carbon φτερά βρίσκονται σφυρήλατοι τροχοί AMG Performance 20 ιντσών, με πλάτος 11 ίντσες εμπρός και 12 πίσω. Τα ελαστικά έχουν διαστάσεις 305/30 ZR20 εμπρός και 335/30 ZR20 πίσω, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει εξελιχθεί περαιτέρω από εκείνη της AMG ONE.

Παράλληλα, το αμάξωμα έχει χαμηλώσει κατά 22 mm εμπρός και 16 mm πίσω. Η διχρωμία είναι επίσης αποκλειστική, με Mojave Silver Magno στο εμπρός μέρος και Obsidian Black Magno από την κολόνα Β και πίσω.

Ανάρτηση KW με τετραπλή ρύθμιση

Για την CLE 646 εξελίχθηκε ειδική coilover ανάρτηση με χαλύβδινα ελατήρια, σε συνεργασία με την KW automotive. Τα αμορτισέρ διαθέτουν τετραπλή ρύθμιση, με ανεξάρτητη δυνατότητα παρέμβασης σε low και high-speed compression και rebound.

Με απλά λόγια, ο οδηγός μπορεί να αλλάξει ξεχωριστά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το αυτοκίνητο στις μεταφορές βάρους κατά την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές, αλλά και στις γρήγορες κινήσεις των τροχών πάνω σε ανωμαλίες ή kerbs της πίστας.

Το αμάξωμα έχει επίσης δεχθεί πρόσθετες ενισχύσεις και ενσωματωμένο roll cage, αυξάνοντας τη στρεπτική ακαμψία.

Κεραμικά φρένα και αεροδυναμική με πάνω από 250 kg κάθετης δύναμης

Το σύστημα πέδησης είναι αντίστοιχων προδιαγραφών. Μπροστά χρησιμοποιούνται κεραμικοί δίσκοι 420 x 40 mm με εξαπίστονες σταθερές δαγκάνες, ενώ πίσω υπάρχουν δίσκοι 360 x 32 mm. Η AMG έχει εξελίξει και ειδικό σύστημα ψύξης των φρένων, με μεγάλες εισαγωγές στον προφυλακτήρα και αεραγωγούς που κατευθύνουν αέρα απευθείας προς το σύστημα πέδησης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αεροδυναμική. Το εμπρός diffuser διαθέτει δύο χειροκίνητες ρυθμίσεις, Street και Race, με τη δεύτερη να προορίζεται αποκλειστικά για πίστα. Αντίστοιχα ρυθμιζόμενο είναι και το κεντρικό τμήμα της πίσω αεροτομής.

Αεραγωγοί στα φτερά, ειδικά κανάλια δίπλα στους προβολείς, μικρά πτερύγια στον προφυλακτήρα και σχεδόν πλήρως επίπεδο κάτω μέρος συνεργάζονται για να αυξήσουν την κάθετη δύναμη. Στην τελική ταχύτητα, η CLE 646 παράγει πάνω από 250 kg downforce.

Εννέα επίπεδα traction control και σχεδόν καθόλου περιττά

Όταν το ESP απενεργοποιηθεί, το AMG Traction Control προσφέρει εννέα επίπεδα ρύθμισης της ολίσθησης των πίσω τροχών. Ο οδηγός μπορεί επομένως να προσαρμόσει το επίπεδο παρέμβασης ανάλογα με τη θερμοκρασία των ελαστικών, την πρόσφυση και το πόσο κοντά θέλει να κινηθεί στο όριο.

Η προσέγγιση της AMG ήταν τόσο ακραία ώστε αφαιρέθηκαν ακόμη και λειτουργίες που θεωρούνται δεδομένες σε ένα σύγχρονο premium αυτοκίνητο. Η CLE 646 δεν διαθέτει, για παράδειγμα, PARKTRONIC και σειρά συστημάτων άνεσης ή υποβοήθησης.

Στη θέση τους βρίσκονται ultra-light αγωνιστικά bucket καθίσματα, carbon πάνελ θυρών και τιμόνι AMG Performance με επένδυση DINAMICA. Προαιρετικά διατίθενται ζώνες έξι σημείων.

Μόλις 30 αυτοκίνητα και όλα έχουν ήδη πουληθεί

Η Mercedes-AMG CLE 646 αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της εξαιρετικά περιορισμένης σειράς Mythos, μετά την PureSpeed των 250 μονάδων. Η παραγωγή περιορίζεται αυτή τη φορά σε μόλις 30 αυτοκίνητα, όλα κατασκευασμένα στο χέρι στο Affalterbach.

Η AMG συνδέει μάλιστα το νέο αυτοκίνητο με την παράδοση μοντέλων όπως η θρυλική AMG 300 CE 6.0 “Hammer”, κάτι που εξηγεί και τη φιλοσοφία του project. Όχι απλώς περισσότερη ισχύς, αλλά μία βαθιά μετατροπή του βασικού αυτοκινήτου ώστε να προκύψει κάτι σχεδόν ανεξάρτητο.

Και η ζήτηση φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι υπήρχε κοινό για μία τέτοια AMG. Και οι 30 CLE 646 είχαν ήδη πουληθεί πριν ακόμη από την παγκόσμια πρεμιέρα τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Mercedes-AMG CLE 646 Κινητήρας 4,0 lt V8 biturbo Κυβισμός 3.982 κ.εκ. Ισχύς 646 PS Ροπή 850 Nm Κίνηση Πίσω Κιβώτιο AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Βάρος DIN 1.895 kg 0-100 km/h 3,9 δλ. 0-200 km/h 11,4 δλ. Τελική ταχύτητα 310 km/h Ελαστικά εμπρός 305/30 ZR20 Ελαστικά πίσω 335/30 ZR20 Κατανάλωση 15,8 lt/100 km CO₂ 359 g/km Παραγωγή 30 μονάδες

Τι κρατάμε;