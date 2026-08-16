Monterey Car Week 2026: Όλες οι μεγάλες πρεμιέρες που έκλεψαν την παράσταση

Από ατμοσφαιρικά V12 με χειροκίνητο κιβώτιο μέχρι υβριδικά hypercars άνω των 1.000 ίππων και μοναδικές Porsche, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αποκαλύψεις του Monterey Car Week 2026.

Το Monterey Car Week αποτελεί εδώ και χρόνια κάτι πολύ περισσότερο από μια συγκέντρωση σπάνιων κλασικών αυτοκινήτων. Κατασκευαστές πολυτελών μοντέλων, μικρές εταιρείες και διάσημοι βελτιωτικοί οίκοι χρησιμοποιούν πλέον τις εκδηλώσεις της Καλιφόρνιας για να παρουσιάσουν τα πιο ακριβά, ισχυρά και περιορισμένης παραγωγής αυτοκίνητά τους. Η διοργάνωση του 2026 επιβεβαίωσε αυτή την τάση, φιλοξενώντας από τη νέα Lamborghini Revuelto SV μέχρι μια χειροκίνητη McLaren, ένα ατμοσφαιρικό hypercar της Hennessey και τη σύγχρονη εκδοχή της Porsche 935 «Moby Dick».

Lamborghini Revuelto SV

Η μεγαλύτερη πρεμιέρα της Lamborghini ήταν η νέα Revuelto SV, η πρώτη έκδοση Super Veloce στην υβριδική εποχή της μάρκας. Ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 1.065 ίππους και τη ροπή στα 1.425 Nm. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 2,4 δευτερόλεπτα, τα 0-200 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 345 km/h. Η Revuelto SV διαθέτει 80% περισσότερη κάθετη δύναμη από την απλή Revuelto, νέα χειροκίνητα ρυθμιζόμενη ανάρτηση τεχνολογίας GT3 και κεραμικά φρένα CCM-R Plus, τα οποία την ακινητοποιούν από τα 200 km/h σε 110 μέτρα. Η Lamborghini θα κατασκευάσει 1.963 αυτοκίνητα, αποτίοντας φόρο τιμής στο έτος ίδρυσής της.

Porsche 911 GT2 RS Flachbau

Η Porsche παρουσίασε μία από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες του προγράμματος Sonderwunsch. Η 911 GT2 RS Flachbau βασίζεται σε μια GT2 RS με πακέτο Weissach του 2018, η οποία μεταμορφώθηκε σε σύγχρονη εκδοχή της αγωνιστικής Porsche 935/78 «Moby Dick». Το πρόγραμμα χρειάστηκε σχεδόν τρία χρόνια εξέλιξης και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Manthey. Τα χαμηλά εμπρός φτερά, οι εξαιρετικά λεπτοί προβολείς LED και η τεράστια ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή αλλάζουν ολοκληρωτικά την εικόνα της GT2 RS. Στη ρύθμιση High Downforce, το αυτοκίνητο παράγει 554 kg κάθετης δύναμης στον πίσω άξονα στα 340 km/h, ενώ είναι κατά 31,6 kg ελαφρύτερο από την αρχική GT2 RS Weissach. Παρά τις ακραίες επεμβάσεις, παραμένει νόμιμο για τον δρόμο.

Aston Martin Valen

Η Aston Martin Valen αποτελεί την πιο ισχυρή εμπροσθομήχανη Aston Martin που έχει κατασκευαστεί. Ο twin-turbo V12 των 5,2 λίτρων αποδίδει 838 ίππους και 1.000 Nm, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-60 mph σε 3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 344 km/h. Η κίνηση μεταδίδεται πίσω μέσω αυτόματου κιβωτίου ZF οκτώ σχέσεων. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, ενώ η χρήση μαγνησίου, τιτανίου και αλουμινίου έχει μειώσει το βάρος έως και κατά 110 kg. Διαθέτει ζάντες μαγνησίου 21 ιντσών, κεραμικά φρένα και σύστημα εξαγωγής τιτανίου με τέσσερις τρισδιάστατα εκτυπωμένες απολήξεις. Η παραγωγή θα περιοριστεί στα 150 αυτοκίνητα, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

McLaren McL 6GT

Η McLaren McL 6GT επαναφέρει τη βρετανική εταιρεία στις αναλογικές ρίζες της. Αποτελεί τη σύγχρονη ερμηνεία της M6GT, του αυτοκινήτου δρόμου που οραματιζόταν να δημιουργήσει ο Bruce McLaren με βάση το αγωνιστικό M6A. Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί ανθρακονημάτινο monocoque, κινητήρα V8 και κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Η μεγάλη είδηση είναι το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, το πρώτο σε McLaren δρόμου μετά την εμβληματική F1. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, φυσικοί διακόπτες και εμφανής μηχανισμός επιλογής ταχυτήτων ενισχύουν τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Η McLaren δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ισχύ, αριθμό παραγωγής ή τιμή, επιβεβαίωσε όμως ότι η έκδοση παραγωγής θα ακολουθήσει το 2028.

Gordon Murray Special Vehicles S1

Ο Gordon Murray αποκάλυψε την GMSV S1, μια πιο φιλική για τον δρόμο και τα μεγάλα ταξίδια εκδοχή της ακραίας S1 LM. Παρά την κοινή αρχιτεκτονική, όλα σχεδόν τα εξωτερικά πάνελ είναι διαφορετικά, με τη μεγάλη σταθερή αεροτομή και τα ακραία αεροδυναμικά βοηθήματα της LM να έχουν αντικατασταθεί από ενεργά συστήματα. Ο ατμοσφαιρικός Cosworth V12 των 4,2 λίτρων αποδίδει 690 ίππους και περιστρέφεται έως τις 12.100 σ.α.λ., ενώ συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η S1 διατηρεί τη διάταξη τριών θέσεων με τον οδηγό στο κέντρο, αλλά διαθέτει περισσότερη ηχομόνωση, μαλακότερη ανάρτηση και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Θα κατασκευαστούν μόλις 64 μονάδες, οι οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί.

Hennessey Blackbird

Αντί να επιχειρήσει να ξεπεράσει ξανά τα όρια της Venom F5, η Hennessey επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Η νέα Blackbird χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V8 6,2 λίτρων που εξελίχθηκε μαζί με την Ilmor Engineering, με στόχο ισχύ μεταξύ 800 και 850 ίππων και όριο περιστροφής άνω των 9.000 σ.α.λ. Το μοτέρ συνεργάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και μεταδίδει την κίνηση πίσω. Το αμάξωμα και το monocoque κατασκευάζονται από ανθρακονήματα, με το επιδιωκόμενο βάρος να βρίσκεται κάτω από τα 1.360 kg. Η Hennessey ανακοινώνει 0-60 mph σε 2,5 δευτερόλεπτα και τελική 354 km/h. Θα παραχθούν 71 μονάδες, με τιμή από 2,5 εκατ. δολάρια.

Ferrari CZ26

Η Ferrari CZ26 είναι ένα ακόμη μοναδικό αυτοκίνητο του προγράμματος Special Projects, κατασκευασμένο κατόπιν παραγγελίας για πελάτη στις ΗΠΑ. Βασίζεται μηχανικά στην SF90 Stradale και διατηρεί το υβριδικό σύστημα των 1.000 ίππων, αλλά δεν μοιράζεται σχεδόν κανένα εμφανές τμήμα του αμαξώματός της με το μοντέλο παραγωγής. Η σχεδίαση δίνει έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, με επίπεδο εμπρός μέρος, εξαιρετικά λεπτά φωτιστικά σώματα και κοντή, σχεδόν κάθετη ουρά. Η Ferrari ανασχεδίασε επίσης τα συστήματα ψύξης, το πάτωμα και τα αεροδυναμικά βοηθήματα, αυξάνοντας την κάθετη δύναμη στον εμπρός άξονα. Η ασημί απόχρωση Argento Veloce δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Bugatti Destrier

Η Bugatti Destrier αποτελεί το τρίτο one-off μοντέλο του προγράμματος Solitaire και βασίζεται στην ακραία Bolide. Σε αντίθεση με εκείνη, όμως, έχει σχεδιαστεί για τον δρόμο, με λιγότερο επιθετικά αεροδυναμικά βοηθήματα και ένα πιο καθαρό, γλυπτικό αμάξωμα. Το ύψος της περιορίζεται περίπου στο ένα μέτρο, καθιστώντας την τη χαμηλότερη Bugatti που έχει δημιουργηθεί. Πίσω από την καμπίνα βρίσκεται ο γνώριμος τετρατούρμπινος W16 των 8,0 λίτρων, με απόδοση 1.578 ίππων. Η Destrier δεν αποτελεί προπομπό κάποιου κανονικού μοντέλου παραγωγής, αλλά μια μοναδική δημιουργία για έναν ιδιαίτερα εύπορο πελάτη.

Eccentrica V12 Roadster

Η Eccentrica αφαίρεσε την οροφή από τη δική της αναγεννημένη Lamborghini Diablo, παρουσιάζοντας την Eccentrica V12 Roadster. Περισσότερα από 3.500 εξαρτήματα είναι νέα, ενώ το αρχικό ατσάλινο πλαίσιο έχει ενισχυθεί με ανθρακονήματα ώστε να διατηρηθεί η απαραίτητη ακαμψία μετά την αφαίρεση της οροφής. Ο αναβαθμισμένος ατμοσφαιρικός V12 των 5,7 λίτρων αποδίδει 550 ίππους και 600 Nm, συνεργαζόμενος με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων με μεταλλικό οδηγό επιλογέα. Το βάρος φτάνει τα 1.540 kg, τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 3,8 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζει τα 334 km/h. Μόλις 19 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν.

Spyker C8 Preliator XXV Coupé

Η Spyker επέλεξε το Monterey για ακόμη μία επιστροφή, παρουσιάζοντας τη C8 Preliator XXV Coupé. Παρά τη γνώριμη ονομασία, η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο, με νέα χωροδικτυωτή πλατφόρμα και χειροποίητο αλουμινένιο αμάξωμα. Ο twin-turbo V8 των 4,0 λίτρων αποδίδει 800 ίππους και 1.000 Nm, ενώ συνεργάζεται με πραγματικό χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 349 km/h. Στο εσωτερικό κυριαρχούν το αλουμίνιο, το δέρμα και οι αναφορές στην αεροπορία, με μοναδική οθόνη το head-up display. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 25 μονάδες.

RUF EHRA

Η RUF EHRA μπορεί να θυμίζει Porsche 911, αλλά βασίζεται στο ιδιόκτητο ανθρακονημάτινο monocoque της γερμανικής εταιρείας. Η ονομασία παραπέμπει στην πίστα δοκιμών Ehra-Lessien, όπου η αρχική CTR Yellowbird σημείωσε μία από τις πιο διάσημες επιδόσεις υψηλής ταχύτητας της δεκαετίας του 1980. Ο twin-turbo boxer των 3,6 λίτρων αποδίδει 650 ίππους και περίπου 900 Nm, μεταφέροντας την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου επτά σχέσεων. Η EHRA διαθέτει διπλά ψαλίδια, οριζόντια τοποθετημένα ενεργά αμορτισέρ και αναπτυσσόμενη πίσω αεροτομή. Προς το παρόν, η RUF δεν έχει ανακοινώσει αριθμό παραγωγής, επιδόσεις ή τιμή.

Singer x Louis Vuitton Porsche 911

Η Singer και η Louis Vuitton παρουσίασαν δύο μοναδικές Porsche 911 γενιάς 964. Η πρώτη είναι μια 911 Reimagined by Singer Classic, με ατμοσφαιρικό, αερόψυκτο boxer 4,0 λίτρων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το αμάξωμα συνδυάζει αποχρώσεις saffron, μπλε και κίτρινου, ενώ η καμπίνα χρησιμοποιεί δέρματα, ραφές και μοτίβα εμπνευσμένα από τις αποσκευές της Louis Vuitton. Η δεύτερη δημιουργία είναι μια ανοιχτή Classic Turbo, με twin-turbo boxer 3,8 λίτρων, χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση πίσω. Ξεχωρίζει για τις ξύλινες επιφάνειες στο εσωτερικό και στο πίσω μέρος, οι οποίες παραπέμπουν σε κλασικά ταχύπλοα. Και τα δύο αυτοκίνητα διαθέτουν αποσπώμενο μηχανικό ρολόι, ειδικά σχεδιασμένες αποσκευές και μοναδικά αξεσουάρ.