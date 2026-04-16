ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέα γενιά Nissan X-Trail: Υβριδικό με φρέσκια εμφάνιση το κορυφαίo SUV

ΠΕΜΠΤΗ | 16.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Nissan παρουσιάζει την επόμενη γενιά του X-Trail, φέρνοντας ανανεωμένη σχεδίαση και εξελιγμένο υβριδικό σύστημα e-Power

Η Nissan αποκάλυψε το νέο Nissan X-Trail, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική κατεύθυνση τόσο του ίδιου του μοντέλου, όσο και όλης της γκάμας. Η παρουσίαση έγινε στην έδρα της εταιρείας στη Γιοκοχάμα, μαζί με το νέο ηλεκτρικό Juke, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναφοράς για τη στρατηγική της επόμενης περιόδου.

Εξέλιξη του e-Power

Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά, η παρουσία του σήματος e-Power επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο θα χρησιμοποιεί την υβριδική τεχνολογία της Nissan. Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά, εδώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας μια μπαταρία που με τη σειρά της κινεί τον ηλεκτροκινητήρα.

Η νέα γενιά αναμένεται να υιοθετήσει τη βελτιωμένη εκδοχή του συστήματος που έκανε πρόσφατα ντεμπούτο στο Nissan Qashqai, με στόχο καλύτερες επιδόσεις, χαμηλότερο θόρυβο και υψηλότερη απόδοση.

Σχεδίαση με πιο έντονο χαρακτήρα

Το νέο X-Trail διαφοροποιείται αισθητικά, υιοθετώντας πιο δυναμική και «γεωμετρική» σχεδίαση. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από μια τραπεζοειδή μάσκα και έντονες φωτιστικές υπογραφές LED, ενώ το προφίλ αποκτά πιο έντονες ακμές. Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση γίνεται πιο «τετραγωνισμένη», ενισχύοντας την παρουσία του μοντέλου στον δρόμο.

Παρά τις αλλαγές, το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα βασίζεται σε εξέλιξη της υπάρχουσας πλατφόρμας CMF-CD, πάνω στην οποία στηρίζεται και η σημερινή γενιά.

Mέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής

Η παρουσίαση του νέου X-Trail εντάσσεται στο τελικό στάδιο του πλάνου ανάκαμψης «Re:Nissan», με το οποίο η εταιρεία επιδιώκει να επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία μετά από μια περίοδο πιέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Nissan θα περιορίσει τη γκάμα της από 56 σε 45 μοντέλα, δίνοντας έμφαση σε πιο ξεκάθαρους ρόλους για κάθε προϊόν. Το νέο X-Trail εντάσσεται στην κατηγορία των «Core models», δηλαδή των μοντέλων με υψηλό όγκο πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα δομή της γκάμας περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες:


• Heartbeat (μοντέλα εικόνας και τεχνολογίας)

• Core (βασικοί όγκοι πωλήσεων)

• Growth (αναπτυσσόμενες αγορές/segments)

• Partner (μοντέλα συνεργασιών)

Πολλαπλές τεχνολογίες και συνεργασίες

Η Nissan σχεδιάζει να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία συστημάτων κίνησης, συνδυάζοντας ηλεκτρικά, e-Power, plug-in hybrid και range-extender λύσεις. Ορισμένες από αυτές θα προέλθουν από συνεργασίες, όπως με τη Renault, η οποία ήδη εξελίσσει τεχνολογία range extender για μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Παράλληλα, η εταιρεία αλλάζει τη φιλοσοφία εξέλιξης, περνώντας σε μια προσέγγιση «architecture-led», όπου οι πλατφόρμες, τα συστήματα κίνησης και το software θα αποτελούν τη βάση για ολόκληρες οικογένειες μοντέλων.

Αγορές και προοπτική

Η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Κίνα θα αποτελέσουν βασικές αγορές για τη Nissan τα επόμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη, η Ινδία και η Αφρική θα συνεχίσουν να έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη.

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί το πότε θα λανσαριστεί το νέο X-Trail στην Ευρώπη, καθώς είναι πιθανό να προηγηθεί η διάθεσή του στις ΗΠΑ ως Rogue, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Τι κρατάμε

• Νέο Nissan X-Trail με λανσάρισμα το 2027

• Εξελιγμένο σύστημα e-Power με καλύτερη απόδοση και λειτουργία

• Νέα σχεδίαση με πιο έντονο και «τετραγωνισμένο» χαρακτήρα

• Παραμένει βασικό «Core model» στη στρατηγική της Nissan

• Μείωση γκάμας και στροφή σε κοινές πλατφόρμες και συνεργασίες

#Nissan#Nissan X-Trail
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
