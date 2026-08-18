Νέα Mercedes-Benz C-Class με βενζίνη, diesel και plug-in hybrid κινητήρες – Πρώτη τιμή

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Η νέα Mercedes-Benz C-Class ανανεώνεται εκτενώς με βενζίνη, diesel και plug-in hybrid σύνολα. Πρώτη τιμή στην Ευρώπη.

Η Mercedes-Benz C-Class περνά στη μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθμιση της ιστορίας της, παράλληλα με την άφιξη της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης της οικογένειας. Sedan και Estate διατηρούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά αποκτούν εκτενείς αλλαγές σε σχεδίαση, τεχνολογία, πλαίσιο και συστήματα υποβοήθησης. Η γκάμα περιλαμβάνει βενζινοκίνητες και diesel mild hybrid εκδόσεις, καθώς και plug-in hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km.

Οι παραγγελίες στην ευρωπαϊκή αγορά ανοίγουν σήμερα, 18 Αυγούστου 2026, με την πρώτη τιμή στη Γερμανία να διαμορφώνεται στις 48.844 ευρώ με ΦΠΑ για τη Sedan C 200. Οι τιμές για την Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Αλλάζει εμφάνιση χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της

Η Mercedes δεν προχώρησε σε πλήρη σχεδιαστική επανεκκίνηση, αλλά ανανέωσε ουσιαστικά τα σημεία που καθορίζουν την ταυτότητα της C-Class.

Στο εμπρός μέρος υπάρχει νέα μάσκα με πιο κάθετη σχεδίαση, χρωμιωμένο πλαίσιο και φωτιζόμενο περίγραμμα LED. Ανάλογα με την αγορά μπορεί να φωτίζεται και το κεντρικό αστέρι.

Νέα είναι και τα φωτιστικά σώματα, με διπλό μοτίβο αστεριού στα φώτα ημέρας, ενώ αντίστοιχη σχεδιαστική υπογραφή συναντάμε πίσω στη Sedan.

Οι προφυλακτήρες έχουν επίσης επανασχεδιαστεί, ενώ προσφέρονται νέες ζάντες από 17 έως 19 ίντσες και δύο νέα χρώματα, Lavender Silver metallic και Moody Sky Grey metallic.

Για πρώτη φορά στη C-Class προσφέρεται και AMG Line Plus, με πιο επιθετικές λεπτομέρειες, Night Package, μαύρα διακοσμητικά, σπορ καθίσματα και κόκκινες ζώνες ασφαλείας.

Βενζίνη με έως 258 PS

Η βενζινοκίνητη γκάμα βασίζεται στον εξελιγμένο τετρακύλινδρο κινητήρα M 254 EVO των 2,0 lt, ο οποίος διαθέτει πλέον και ηλεκτρικά κινούμενο βοηθητικό συμπιεστή για καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές.

Θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

Έκδοση Ισχύς θερμικού κινητήρα Ροπή C 200 177 PS 270 Nm C 250 218 PS 320 Nm C 300 258 PS 400 Nm

Όλες χρησιμοποιούν σύστημα mild hybrid 48 Volt και δεύτερης γενιάς ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια ISG 2.0.

Το ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να προσφέρει στιγμιαία έως 17 kW επιπλέον ισχύος και 205 Nm ροπής, ενώ επιτρέπει λειτουργίες όπως ανάκτηση ενέργειας και ρολάρισμα με απενεργοποιημένο τον κινητήρα.

Παραμένει και diesel

Παρά τη γενικότερη στροφή της αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση, η Mercedes-Benz διατηρεί τον diesel στη νέα C-Class. Ο αναβαθμισμένος τετρακύλινδρος OM 654 EVO θα προσφέρεται σε δύο επίπεδα ισχύος, με 163 και 200 PS.

Διαθέτει turbo μεταβλητής γεωμετρίας και σύστημα common-rail με πίεση ψεκασμού 2.200 bar, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και με καύσιμα HVO100, B10 και B20. Όπως και οι βενζινοκίνητες εκδόσεις, χρησιμοποιεί εξηλεκτρισμό 48 Volt.

Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι το σύνολο της νέας γκάμας κινητήρων έχει ήδη εξελιχθεί με στόχο να ανταποκρίνεται στις επερχόμενες απαιτήσεις του Euro 7.

Plug-in hybrid με 395 PS και 100 km ηλεκτρικά

Στην κορυφή των εξηλεκτρισμένων επιλογών βρίσκεται η νέα C 400 e 4MATIC. Το plug-in hybrid σύστημα συνδυάζει τον τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα και αποδίδει συνολικά έως 395 PS και 650 Nm. Η μπαταρία έχει αξιοποιήσιμη χωρητικότητα 19,53 kWh και προσφέρει έως 100 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας κατά WLTP.

Η φόρτιση μπορεί να γίνει:

με AC έως 11 kW

με DC ταχυφόρτιση έως 55 kW.

Η C 400 e 4MATIC θα προσφέρεται τόσο ως Sedan όσο και ως Estate, με τετρακίνηση.

Η σταθμισμένη κατανάλωση της Sedan ανακοινώνεται από 2,1 έως 2,8 lt/100 km, ενώ με αποφορτισμένη μπαταρία κυμαίνεται από 6,9 έως 7,8 lt/100 km.

Νέο MB.OS και τεχνητή νοημοσύνη στην καμπίνα

Η μεγάλη αλλαγή στο εσωτερικό δεν αφορά τόσο τη βασική διάταξη των οθονών όσο το λογισμικό πίσω από αυτές.

Η νέα C-Class περνά στο Mercedes-Benz Operating System, MB.OS, το οποίο επιτρέπει ενημερώσεις Over-the-Air και αποτελεί τη βάση για τη νέα γενιά του MBUX.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διάσταση 12,3 ίντσες και η κάθετη κεντρική οθόνη 11,9 ίντσες.

Ο νέος MBUX Virtual Assistant χρησιμοποιεί παράλληλα τεχνολογίες από ChatGPT, Microsoft Bing και Google Gemini, επιτρέποντας πιο φυσικές και σύνθετες συνομιλίες, με δυνατότητα να διατηρεί στοιχεία από προηγούμενα σημεία του διαλόγου.

Η πλοήγηση βασίζεται πλέον στο Google Maps και αξιοποιεί το Automotive AI Agent του Google Cloud για πληροφορίες σχετικά με προορισμούς, χώρους στάθμευσης και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Τετραδιεύθυνση για κύκλο στροφής 10,64 μέτρα

Αλλαγές έχουν γίνει και στο πλαίσιο, με στόχο η C-Class να αποκτήσει πιο άμεση συμπεριφορά χωρίς να χάσει την άνεση που απαιτείται σε μεγάλα ταξίδια. Η προαιρετική τετραδιεύθυνση στρίβει τους πίσω τροχούς έως 2,5 μοίρες και μειώνει τον κύκλο στροφής κατά 43 cm, στα 10,64 μέτρα.

Κάτω από τα 100 km/h, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός για μεγαλύτερη ευελιξία. Πάνω από αυτή την ταχύτητα στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση, αυξάνοντας τη σταθερότητα στις γρήγορες αλλαγές λωρίδας.

Πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Η νέα C-Class μπορεί να χρησιμοποιεί έως δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων.

Ανάλογα με το πακέτο MB.DRIVE, τα συστήματα μπορούν να υποστηρίζουν τον οδηγό σε επιτάχυνση, πέδηση, διατήρηση λωρίδας και απόστασης.

Το MB.DRIVE ASSIST PLUS υποστηρίζει ακόμη αυτόματη αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο, ενώ μπορεί να επιβραδύνει πριν από κόκκινα φανάρια και πινακίδες STOP υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.

Διαθέσιμη είναι επίσης νέα γενιά DIGITAL LIGHT με micro-LED, η οποία αυξάνει κατά περίπου 40% το πεδίο φωτισμού υψηλής ανάλυσης και μειώνει έως 50% την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.

Έως 1.510 lt χώρου στην Estate

Η πρακτικότερη C-Class Estate συνεχίζει να απευθύνεται σε όσους θέλουν περισσότερο χώρο χωρίς να περάσουν σε SUV.

Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 490 lt με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους και τα 1.510 lt όταν αναδιπλωθούν.

Η πλάτη διαιρείται σε αναλογία 40:20:40, ενώ η ηλεκτρική πόρτα EASY-PACK περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Πρώτη τιμή από 48.844 ευρώ

Η εμπορική διάθεση της ανανεωμένης C-Class ξεκινά στις 18 Αυγούστου 2026.

Στη Γερμανία, η βασική Sedan C 200 κοστίζει:

41.045 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

48.844 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή τιμή του μοντέλου. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, επομένως η παραπάνω τιμή δεν πρέπει να θεωρείται ενδεικτική της τελικής τοποθέτησης στη χώρα μας.

Τι κρατάμε;