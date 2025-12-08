Νέα Mercedes-Benz GLB: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το compact 7-θέσιο SUV

Νέα GLB με 5 ή 7 θέσεις, πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις 250+ & 350 4MATIC (έως 631 km), MBUX 4ης γενιάς & MB.OS. Όλα τα βασικά σε ένα άρθρο.

Η νέα γενιά της Mercedes-Benz GLB συνεχίζει την πορεία του οικογενειακού C-SUV που έγινε συνώνυμο της πρακτικότητας, πλέον με ξεκάθαρα πιο premium ταυτότητα, περισσότερο χώρο και κορυφαία ψηφιακή εμπειρία. Διατίθεται σε 5θέσια ή 7θέσια διάταξη και –στην πρώτη φάση– λανσάρει την ηλεκτρική της εποχή, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την EQB σε φιλοσοφία και ρόλο, με υβριδικές εκδόσεις να ακολουθούν στη συνέχεια.

Σχεδίαση & καμπίνα: πιο εκφραστική, πολύ πιο ψηφιακή

Οι αναλογίες παραπέμπουν «καθαρόαιμο» SUV (κάθετο εμπρός μέρος, κοντοί πρόβολοι, φαρδιά μετατρόχια), με νέα μάσκα και φωτιστική υπογραφή που ακολουθεί τη λογική της νέας CLA. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις ξεχωρίζει το μοτίβο με LED αστέρες στη μάσκα και το φωτιζόμενο έμβλημα, ενώ η πανοραμική οροφή SKY CONTROL αλλάζει διαφάνεια στιγμιαία.

Στο εσωτερικό, το MBUX Superscreen δεσπόζει ως μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Οθόνη 10,25’’ για τον οδηγό και δύο 14’’ για το infotainment και τον συνοδηγό. Η κεντρική κονσόλα είναι ψηλά τοποθετημένη για εργονομία και επιπλέον αποθήκευση, η ποιότητα υλικών έχει ανέβει αισθητά, ενώ έχουν επιστρέψει οι φυσικοί διακόπτες (διακόπτης limiter/DISTRONIC, roller έντασης), δείχνοντας ότι η μάρκα άκουσε τους χρήστες. Τα 11 ambient themes «δένουν» χρωματικά τις οθόνες με τον κρυφό φωτισμό για ολοκληρωμένη ατμόσφαιρα.

MB.OS & MBUX 4ης γενιάς: αυτοκίνητο-λογισμικό

Η νέα GLB τρέχει το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), με όλη τη νοημοσύνη στο cloud, OTA αναβαθμίσεις και αρχιτεκτονική που μένει σύγχρονη για χρόνια. Το MBUX Gen4 κάνει άλμα όσον αφορά την AI τεχνολογία και τη διαδραστικότητα. Η Zero Layer προβάλλει ό,τι χρειάζεσαι χωρίς να χρειάζεται ψάξιμο στο μενού, οι εφαρμογές οργανώνονται όπως σε smartphone και τα γραφικά αποδίδονται με Unity Game Engine για ομαλές μεταβάσεις και ρεαλιστικά 3D εφέ.

Έξυπνος ψηφιακός βοηθός

Το MBUX Virtual Assistant συνδυάζει AI (ChatGPT-4o) με οικοσύστημα Microsoft Bing και Google Gemini για φυσικό διάλογο με μνήμη περιεχομένου και προτάσεις βάσει τοποθεσίας. Δεν είναι «φωνητική εντολή», είναι συνομιλία που καταλαβαίνει πλαίσιο και προθέσεις.

Ψυχαγωγία για όλους

Ο συνοδηγός έχει δική του οθόνη 14’’ με video streaming και cloud gaming (π.χ. Disney+, Sony RIDEVU, Boosteroid, υποστήριξη Bluetooth χειριστηρίων). Σε στάση, το σύστημα μετατρέπεται σε media hub. Το Burmester 3D με Dolby Atmos προσθέτει πολυδιάστατο ήχο και έξυπνη εστίαση αναλόγως των επιβατών.

Ηλεκτρικές εκδόσεις

Η νέα GLB λανσάρει δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με μπαταρία NMC 85 kWh και αρχιτεκτονική 800V:

GLB 250+ : 272 PS , κίνηση πίσω, 0–100 km/h σε 7,4’’ , έως 631 km WLTP .

GLB 350 4MATIC: 353 PS, διπλό μοτέρ & τετρακίνηση, 0–100 km/h σε 5,5’’ με έως 615 km αυτονομίας σε WLTP.

Η DC φόρτιση έως 320 kW προσθέτει μέχρι 260 km σε 10 λεπτά (ιδανικές συνθήκες). Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 2 τόνους, ενώ υπάρχουν TERRAIN MODE και το εικονικό Transparent Bonnet που «βλέπει» κάτω από το αυτοκίνητο στην οθόνη για δύσβατες διαδρομές. Ένα πιο προσιτό entry-level ηλεκτρικό θα ακολουθήσει, όπως και υβριδικά.

Θερμικές/υβριδικές εκδόσεις

Οι επόμενες εκδόσεις θα καλύψουν πλήρως τη γκάμα με 48V υβριδικά και νέους βενζινοκινητήρες, με αιχμή τον 1.5 turbo M252 με τρία επίπεδα ισχύος, FWD ή 4MATIC. Το 8άρι eDCT (διπλού συμπλέκτη) ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα για ομαλές αλλαγές, electric sailing έως 100 km/h και ανάκτηση έως 25 kW. Στόχος είναι η χαμηλή κατανάλωση, η ήρεμη κύλιση και η ραφιναρισμένη λειτουργία.

Υποβοήθηση & πλοήγηση

Το πακέτο MB.DRIVE συνδυάζει 8 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 υπερήχους με ισχυρή υπολογιστική μονάδα. Το DISTRONIC είναι στάνταρ Ευρώπης, ενώ οι δυνατότητες αναβαθμίζονται μέσω OTA. Το MBUX Surround Navigation «δένει» τη 3D απεικόνιση του περιβάλλοντος με τα ADAS, εμφανίζοντας σε πραγματικό χρόνο οχήματα/πεζούς/ποδηλάτες και τις αντιδράσεις του ίδιου του αυτοκινήτου. Η πλοήγηση βασίζεται σε Google Maps με Electric Intelligence (ταχύτερη διαδρομή + βέλτιστες στάσεις φόρτισης) και θα ενσωματώνει μελλοντικά άνεμο και υψομετρικές. Για πρώτη φορά, μέσω MB.CHARGE Public μπορείς να κλείσεις θέση σε σταθμό φόρτισης Mercedes-Benz ώστε να σε περιμένει.

Χώροι & πρακτικότητα

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων μετακινείται εμπρός/πίσω, ισορροπώντας χώρο ποδιών και χώρο αποσκευών. Οι δύο πρώτες σειρές έχουν πολύ καλό headroom, ενώ έχει βελτιωθεί η στήριξη μηρών και η ηχομόνωση. Στις ηλεκτρικές, εκτός από μεγάλο πορτμπαγκάζ, υπάρχει και frunk για «έξυπνη» καθημερινή χρήση. Η 7θέσια διάταξη παραμένει το διαβατήριο της GLB στη μικρομεσαία οικογενειακή κατηγορία.

Διαθεσιμότητα & τιμές

Οι πρώτες τιμές άρχισαν να ανακοινώνονται σε βασικές αγορές της Ευρώπης για τις ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ για την ελληνική αγορά αναμένουμε αναλυτικό τιμοκατάλογο και χρονοδιάγραμμα άφιξης/παραδόσεων με το επίσημο λανσάρισμα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στη Γερμανία το νέο SUV στην έκδοση 250+ with EQ Technology των 272 PS ξεκινάει από 56.095 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη έκδοση GLB 350 4MATIC with EQ Technology των 353 PS, κοστολογείται από 62.177 ευρώ.

Τι κρατάμε;

Δύο ηλεκτρικές εκδόσεις : GLB 250+ (RWD, έως 631 km WLTP ) & GLB 350 4MATIC (AWD, 5,5’’ 0-100 ).

Μπαταρία 85 kWh & 800V , DC έως 320 kW (περίπου 260 km σε 10’ φόρτιση).

MBUX Gen4 & MB.OS : Zero Layer, AI βοηθός , Unity γραφικά, πλήρεις OTA .

Πραγματική οικογενειακή πρακτικότητα : 5 ή 7 θέσεις , μεγάλοι χώροι, ρυμούλκηση 2 τόνων .

Υβριδικές εκδόσεις 48V και entry-level EV έρχονται σύντομα για πλήρη κάλυψη γκάμας.

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 19.000 ευρώ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών