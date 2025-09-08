Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα

Τα τελευταία 10 χρόνια, η Mercedes GLC είναι σταθερά ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας και τώρα, η νέα της γενιά είναι αμιγώς ηλεκτρική.

Λανσάρισμα: Πρώτο εξάμηνο 2026

Μπαταρία: 94 kWh, φόρτιση έως 303 km σε 10 λεπτά

Αυτονομία: Έως 713 km WLTP (GLC 400 4MATIC)

Εξοπλισμός: Νέο MBUX Hyperscreen 39,1’’, Vegan δέρματα, AIRMATIC ανάρτηση

Ικανότητα ρυμούλκησης: 2,4 τόνοι

Με μια εμπρός μάσκα που δείχνει να έχει εμπνευστεί από την S600 της δεκαετίας του 1980, η νέα Mercedes GLC εντυπωσιάζει όχι μόνο με το σχεδιασμό της, αλλά με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρική, αντικαθιστώντας τη παλαιότερη EQC και «μπαίνοντας» στην οικογένεια των EQ μοντέλων της Mercedes.

Νέο κεφάλαιο στη μεσαία κατηγορία

Σχεδιασμένη για να είναι ηλεκτρική, με ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική 800 Volt, υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις σε αυτονομία, αποδοτικότητα και ταχύτητα φόρτισης. Με μήκος μεταξονίου αυξημένο κατά 84 χιλιοστά, προσφέρει περισσότερους χώρους από τις θερμικές εκδόσεις, ενώ δεν παραλείπει να διατηρήσει πρακτικότητα με 570 λίτρα πορτμπαγκάζ και πρόσθετο frunk 128 λίτρων.

Καμπίνα – Home Cinema

Στο εσωτερικό, το βλέμμα μαγνητίζει το MBUX Hyperscreen 39,1’’, το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα τρισδιάστατης προβολής. Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από το SKY CONTROL πανοραμικό γυάλινο οροφής, που φωτίζεται με 162 αστέρια το βράδυ, δημιουργώντας μία σχεδόν θεατρική εμπειρία.

Τεχνολογία αιχμής

Στο κέντρο όλων βρίσκεται το MB.OS, το νέο λειτουργικό σύστημα της Mercedes. Πρόκειται για έναν «ψηφιακό εγκέφαλο» με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να εκτελεί 254 τρισεκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Χειρίζεται τα πάντα – από το infotainment μέχρι την ανάρτηση – και εξελίσσεται μέσω over-the-air ενημερώσεων. Η συνεργασία με Microsoft και Google εμπλουτίζει τον ψηφιακό βοηθό, που ανταποκρίνεται φυσικά σε διάλογο και προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 40 εφαρμογές, ακόμη και σε streaming υπηρεσίες όπως Disney+.

Οδήγηση και άνεση

Η ηλεκτρική καρδιά της Mercedes GLC αποδίδει έως 360 kW (489 PS) στην έκδοση 400 4MATIC, με αυτονομία μέχρι 713 km. Η ανάρτηση AIRMATIC με τετραδιεύθυνση εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και ευελιξία, ενώ η νέα One-Box πέδηση συνδυάζει ανάκτηση ενέργειας και μηχανικό φρενάρισμα με φυσική αίσθηση στο πεντάλ. Το σύστημα MB.DRIVE αξιοποιεί 10 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 υπερηχητικούς αισθητήρες, προσφέροντας προηγμένα επίπεδα υποβοήθησης, αντίστοιχα της S-Class.

Χώροι και πρακτικότητα

Οι επιβάτες απολαμβάνουν έως 47 mm επιπλέον χώρο για τα πόδια πίσω και σημαντικά μεγαλύτερο ύψος οροφής. Με ρυμούλκηση έως 2,4 τόνους, η GLC είναι ιδανικό για όσους θέλουν να μεταφέρουν τροχόσπιτο ή σκάφος, ενώ το Trailer Assist και η σταθεροποίηση ESP κάνουν το έργο πιο ασφαλές.

Φόρτιση και ενεργειακή αποδοτικότητα

Χάρη στο σύστημα 800 Volt, η μπαταρία 94 kWh μπορεί να φορτίσει για 303 km σε μόλις 10 λεπτά. H GLC υποστηρίζει επίσης διπλή κατεύθυνση φόρτισης (V2H/V2G), ώστε να τροφοδοτεί το σπίτι ή το δίκτυο. Το MB.CHARGE Public εισάγει τη δυνατότητα κράτησης θέσης σε φορτιστή, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στην αγορά.

Εσωτερική πολυτέλεια με ηθική διάσταση

Το Vegan Package, πιστοποιημένο από το The Vegan Society, καθιστά τη Mercedes την πρώτη μάρκα με ανεξάρτητα πιστοποιημένο vegan εσωτερικό. Υλικά υψηλής ποιότητας, νέα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και πλήρες πακέτο ENERGIZING COMFORT δημιουργούν εμπειρία ευεξίας σε κάθε διαδρομή.

Τι κρατάμε;

Πρώτο ηλεκτρικό GLC, σχεδιασμένο από λευκό χαρτί με αρχιτεκτονική 800V

Υψηλή αυτονομία έως 713 km και φόρτιση 303 km σε 10 λεπτά

MBUX Hyperscreen 39,1’’ και MB.OS με AI για μοναδική ψηφιακή εμπειρία

Πρακτικότητα και πολυτέλεια με κορυφαίους χώρους, vegan επιλογές και δυνατότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων

Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

Απεργία στα ταξί στην Αττική: Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο;