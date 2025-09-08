quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
nea-mercedes-glc-ginetai-ilektriki-me-aftonomia-731-chiliometra-773878

Τα τελευταία 10 χρόνια, η Mercedes GLC είναι σταθερά ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας και τώρα, η νέα της γενιά είναι αμιγώς ηλεκτρική.

  • Λανσάρισμα: Πρώτο εξάμηνο 2026
  • Μπαταρία: 94 kWh, φόρτιση έως 303 km σε 10 λεπτά
  • Αυτονομία: Έως 713 km WLTP (GLC 400 4MATIC)
  • Εξοπλισμός: Νέο MBUX Hyperscreen 39,1’’, Vegan δέρματα, AIRMATIC ανάρτηση
  • Ικανότητα ρυμούλκησης: 2,4 τόνοι

mercedes glc

Με μια εμπρός μάσκα που δείχνει να έχει εμπνευστεί από την S600 της δεκαετίας του 1980, η νέα Mercedes GLC εντυπωσιάζει όχι μόνο με το σχεδιασμό της, αλλά με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρική, αντικαθιστώντας τη παλαιότερη EQC και «μπαίνοντας» στην οικογένεια των EQ μοντέλων της Mercedes.

mercedes glc

Νέο κεφάλαιο στη μεσαία κατηγορία

Σχεδιασμένη για να είναι ηλεκτρική, με ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική 800 Volt, υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις σε αυτονομία, αποδοτικότητα και ταχύτητα φόρτισης. Με μήκος μεταξονίου αυξημένο κατά 84 χιλιοστά, προσφέρει περισσότερους χώρους από τις θερμικές εκδόσεις, ενώ δεν παραλείπει να διατηρήσει πρακτικότητα με 570 λίτρα πορτμπαγκάζ και πρόσθετο frunk 128 λίτρων.

mercedes glc

Καμπίνα – Home Cinema

Στο εσωτερικό, το βλέμμα μαγνητίζει το MBUX Hyperscreen 39,1’’, το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα τρισδιάστατης προβολής. Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από το SKY CONTROL πανοραμικό γυάλινο οροφής, που φωτίζεται με 162 αστέρια το βράδυ, δημιουργώντας μία σχεδόν θεατρική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα για τη τεράστια οθόνη Hyperscreen πατώντας εδώ!

mercedes glc

Τεχνολογία αιχμής

Στο κέντρο όλων βρίσκεται το MB.OS, το νέο λειτουργικό σύστημα της Mercedes. Πρόκειται για έναν «ψηφιακό εγκέφαλο» με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να εκτελεί 254 τρισεκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Χειρίζεται τα πάντα – από το infotainment μέχρι την ανάρτηση – και εξελίσσεται μέσω over-the-air ενημερώσεων. Η συνεργασία με Microsoft και Google εμπλουτίζει τον ψηφιακό βοηθό, που ανταποκρίνεται φυσικά σε διάλογο και προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 40 εφαρμογές, ακόμη και σε streaming υπηρεσίες όπως Disney+.

mercedes glc

Οδήγηση και άνεση

Η ηλεκτρική καρδιά της Mercedes GLC αποδίδει έως 360 kW (489 PS) στην έκδοση 400 4MATIC, με αυτονομία μέχρι 713 km. Η ανάρτηση AIRMATIC με τετραδιεύθυνση εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και ευελιξία, ενώ η νέα One-Box πέδηση συνδυάζει ανάκτηση ενέργειας και μηχανικό φρενάρισμα με φυσική αίσθηση στο πεντάλ. Το σύστημα MB.DRIVE αξιοποιεί 10 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 υπερηχητικούς αισθητήρες, προσφέροντας προηγμένα επίπεδα υποβοήθησης, αντίστοιχα της S-Class.

mercedes glc

Χώροι και πρακτικότητα

Οι επιβάτες απολαμβάνουν έως 47 mm επιπλέον χώρο για τα πόδια πίσω και σημαντικά μεγαλύτερο ύψος οροφής. Με ρυμούλκηση έως 2,4 τόνους, η GLC είναι ιδανικό για όσους θέλουν να μεταφέρουν τροχόσπιτο ή σκάφος, ενώ το Trailer Assist και η σταθεροποίηση ESP κάνουν το έργο πιο ασφαλές.

mercedes glc

Φόρτιση και ενεργειακή αποδοτικότητα

Χάρη στο σύστημα 800 Volt, η μπαταρία 94 kWh μπορεί να φορτίσει για 303 km σε μόλις 10 λεπτά. H GLC υποστηρίζει επίσης διπλή κατεύθυνση φόρτισης (V2H/V2G), ώστε να τροφοδοτεί το σπίτι ή το δίκτυο. Το MB.CHARGE Public εισάγει τη δυνατότητα κράτησης θέσης σε φορτιστή, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στην αγορά.

mercedes glc

Εσωτερική πολυτέλεια με ηθική διάσταση

Το Vegan Package, πιστοποιημένο από το The Vegan Society, καθιστά τη Mercedes την πρώτη μάρκα με ανεξάρτητα πιστοποιημένο vegan εσωτερικό. Υλικά υψηλής ποιότητας, νέα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και πλήρες πακέτο ENERGIZING COMFORT δημιουργούν εμπειρία ευεξίας σε κάθε διαδρομή.

Τι κρατάμε;

  • Πρώτο ηλεκτρικό GLC, σχεδιασμένο από λευκό χαρτί με αρχιτεκτονική 800V
  • Υψηλή αυτονομία έως 713 km και φόρτιση 303 km σε 10 λεπτά
  • MBUX Hyperscreen 39,1’’ και MB.OS με AI για μοναδική ψηφιακή εμπειρία
  • Πρακτικότητα και πολυτέλεια με κορυφαίους χώρους, vegan επιλογές και δυνατότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων

Όλες οι ειδήσεις

Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

Απεργία στα ταξί στην Αττική: Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο;

car-prices
google-news
Tags
#Mercedes#Mercedes GLC
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

mercedes-amg-cla-45s-afti-einai-i-teleftaia-ekdosi-me-thermiko-kinitira-765861

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

02.07.2025

Mercedes-AMG CLA 45S: Αυτή είναι η τελευταία έκδοση με θερμικό κινητήρα
triti-genia-mercedes-benz-gla-polydiastati-effyia-754832

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

30.03.2025

Τρίτη γενιά Mercedes-Benz GLA: Πολυδιάστατη ευφυΐα
protes-eikones-tou-neou-ilektrikou-suv-tis-mercedes-amg-743188

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

13.12.2024

Πρώτες εικόνες του νέου ηλεκτρικού SUV της Mercedes-AMG
i-mercedes-amg-purespeed-bainei-stin-paragogi-742646

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

09.12.2024

Η Mercedes-AMG PureSpeed μπαίνει στην παραγωγή
to-proto-test-drive-tis-neas-mercedes-cla-2025-738304

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

07.11.2024

Το πρώτο test drive της νέας Mercedes CLA (2025)
nea-mercedes-amg-e-53-exakylindri-yvridiki-me-600-ippous-737352

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

01.11.2024

Νέα Mercedes-AMG E 53: Εξακύλινδρη υβριδική με 600 ίππους

Πρόσφατες Ειδήσεις