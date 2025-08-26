Νέα Peugeot 308 και 308 SW: Πιο εντυπωσιακά και αποδοτικά – Δες πότε έρχονται Ελλάδα

Η Peugeot παρουσίασε τα νέα 308 και 308 SW με ηλεκτρικές, plug-in hybrid και υβριδικές εκδόσεις. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και πότε έρχονται στην Ελλάδα.

Η Peugeot παρουσίασε τα ανανεωμένα 308 και 308 SW , με νέα σχεδίαση, φωτιζόμενο έμβλημα και εξελιγμένα φωτιστικά σώματα.

Διατίθενται με τρία κινητήρια σύνολα : αμιγώς ηλεκτρικό E-308 (έως 450 km αυτονομία) , plug-in hybrid 195 PS και υβριδικό 145 PS .

Νέες εκδόσεις Style, Allure και GT , πλούσιος εξοπλισμός και τεχνολογία συνδεσιμότητας (i-Connect, Plug & Charge, V2L).

Το SW προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα με χώρο αποσκευών έως 1.487 lt .

Διαθέσιμα στην Ελλάδα από τα τέλη του 2025.

Ένα εμβληματικό μοντέλο στην καλύτερη του μορφή

Η Peugeot έχει γράψει ιστορία στην κατηγορία των μικρομεσαίων με το 308, ένα μοντέλο που συνδυάζει γαλλικό στιλ, οδηγική απόλαυση και τεχνολογία. Στη νέα του γενιά, μαζί με το πρακτικότερο 308 SW κάνουν τολμηρό βήμα μπροστά, με ακόμα πιο έντονη σχεδίαση, εξηλεκτρισμένες εκδόσεις και κορυφαία επίπεδα άνεσης.

Με πάνω από δύο δεκαετίες επιτυχημένης πορείας και κορυφαίες θέσεις πωλήσεων σε πολλές αγορές, το νέο 308 έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Peugeot απέναντι σε ανταγωνιστές όπως το Volkswagen Golf και το Opel Astra.

Νέα σχεδίαση με φωτιζόμενο λιοντάρι

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τη μάσκα, όπου για πρώτη φορά σε Peugeot το έμβλημα φωτίζεται. Το νέο εμπρός μέρος συνοδεύεται από πιο δυναμικούς προφυλακτήρες, λεπτές LED τριπλές «νυχιές», καθώς και αναβαθμισμένα Matrix LED φώτα στις εκδόσεις GT.

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή υπογραφή εξελίσσεται, με τρεις LED (καλά μαντέψατε… νυχιές) σε κάθε πλευρά που ενσωματώνονται σε μαύρη γυαλιστερή λωρίδα. Η σιλουέτα παραμένει κομψή και αεροδυναμική (Cd 0,27), βελτιώνοντας την κατανάλωση και την ηλεκτρική αυτονομία.

Εσωτερικό: premium αύρα και high-tech

Το Peugeot i-Cockpit παραμένει στο κέντρο της εμπειρίας, με 3D ψηφιακό πίνακα οργάνων (11,9’’), οθόνη αφής 10’’, αλλά και τα νέα i-Toggles που επιτρέπουν γρήγορες συντομεύσεις σε βασικές λειτουργίες.

Ο εσωτερικός διάκοσμος συνδυάζει αλουμίνιο, Alcantara και premium υλικά, ενώ οι εκδόσεις GT διαθέτουν προαιρετικά καθίσματα AGR με μασάζ και θέρμανση. Η καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί με ατμοσφαιρικό φωτισμό 8 χρωμάτων.

Στο SW, τα πίσω καθίσματα διαιρούνται 40/20/40 και ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 598 lt – 1.487 lt με αναδιπλωμένα καθίσματα.

Κινητήρες: τρεις δρόμοι εξηλεκτρισμού

E-308 / E-308 SW Ηλεκτροκινητήρας 156 PS, ροπή 270 Nm Μπαταρία 55,4 kWh καθαρή, αυτονομία 450 km WLTP Ταχυφόρτιση DC 100 kW: 20–80% σε 32 λεπτά Υποστηρίζει Plug & Charge και V2L



Plug-in Hybrid 195 PS 1.6 turbo βενζίνης + ηλεκτροκινητήρας 125 PS Μπαταρία 17,2 kWh, ηλεκτρική αυτονομία 85 km WLTP Νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS7

Hybrid 145 PS Αυτόνομη φόρτιση μπαταρίας Αυτόματο e-DCS6 Κατανάλωση 4,7–5 l/100 km Έως 50% αστική οδήγηση μόνο με ηλεκτρική λειτουργία



Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Τα νέα 308 διαθέτουν το i-Connect (στις εκδόσεις Style & Allure) και το i-Connect Advanced με TomTom στις GT. Προσφέρεται πλήρης συνδεσιμότητα με wireless Apple CarPlay και Android Auto, ενώ μέσω της εφαρμογής MyPeugeot ο οδηγός μπορεί να ελέγχει:

Την κατάσταση φόρτισης

Τον προγραμματισμό κλιματισμού

Τον γεωεντοπισμό οχήματος

Την απομακρυσμένη κλειδαριά/ξεκλείδωμα

Το Trip Planner στο E-308 σχεδιάζει βέλτιστα ταξίδια με βάση αυτονομία και σταθμούς φόρτισης.

Οδηγική εμπειρία

Με βελτιωμένη ανάρτηση, χαμηλό κέντρο βάρους και το χαρακτηριστικό Peugeot i-Cockpit, το νέο 308 υπόσχεται ακόμα πιο δυναμική οδική συμπεριφορά. Το τιμόνι παραμένει μικρό, ενισχύοντας την αίσθηση άμεσης απόκρισης.

Βιωσιμότητα και παραγωγή

Τα νέα 308 ενσωματώνουν έως 31% ανακυκλωμένα υλικά, με ειδικές πολυμερικές συνθέσεις και χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Mulhouse στη Γαλλία, διατηρώντας το «Made in France» DNA.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Τα Peugeot 308 και 308 SW θα φτάσουν στη χώρα μας στα τέλη του 2025, σε εκδόσεις Style, Allure και GT.

Τι κρατάμε;

Το νέο Peugeot 308 και η πρακτική εκδοχή 308 SW φέρνουν φρέσκια σχεδίαση και high-tech εσωτερικό.

Διατίθενται με ηλεκτρικό, plug-in hybrid και υβριδικό κινητήριο σύνολο.

Το E-308 υπόσχεται 450 km αυτονομία WLTP , κορυφαία στην κατηγορία.

Το SW προσφέρει κορυφαία ευρυχωρία (έως 1.487 lt).

Άφιξη στην Ελλάδα: τέλη 2025.

