Νέα Porsche 911 Turbo S: Η ισχυρότερη στην ιστορία – Δες την εξωφρενική τιμή στην Ελλάδα

Η νέα Porsche 911 Turbo S με 711 PS είναι η ισχυρότερη όλων των εποχών. Κάνει 0-100 km/h σε 2,5’’ και γύρο στο Nürburgring 14’’ ταχύτερα από πριν. Δες την τιμή στην Ελλάδα.

711 PS με το νέο T-Hybrid σύστημα – η πιο δυνατή 911 παραγωγής.

0-100 km/h σε 2,5 δευτ. , 0-200 km/h σε 8,4 δευτ. , τελική 322 km/h .

14’’ ταχύτερη στο Nürburgring σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Νέα φρένα, ελαστικά, αεροδυναμική και πλαίσιο με ηλεκτροϋδραυλικό PDCC .

Τιμές στην Ελλάδα: Coupé από 343.150 €, Cabriolet από 360.940 €.

Το πιο ολοκληρωμένο σπορ αυτοκίνητο

Η Porsche παρουσίασε στο IAA Mobility 2025 τη νέα 911 Turbo S, το κορυφαίο μοντέλο της σειράς 911 και την πιο ισχυρή έκδοση που έχει βγει ποτέ στην παραγωγή. Διαθέσιμη ως coupe και cabriolet, η νέα γενιά ξεχωρίζει για την υβριδική τεχνολογία T-Hybrid, την αυξημένη ισχύ, τις βελτιώσεις στην αεροδυναμική και τον εξοπλισμό, αλλά και για την ακόμη πιο πολυτελή αίσθηση στο εσωτερικό.

Όπως τόνισε ο Frank Moser, επικεφαλής της σειράς 911 και 718: «Η 911 Turbo S είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή οδήγησης μιας Porsche. Είτε στη δουλειά, είτε σε ταξίδι, είτε σε πίστα, η νέα γενιά είναι πιο άνετη, πιο μοναδική και πολύ ταχύτερη από τον προκάτοχό της».

Υβριδικό T-Hybrid σύστημα – 711 PS

Στην καρδιά της νέας Turbo S βρίσκεται το διπλά υπερτροφοδοτούμενο T-Hybrid σύστημα, που αποδίδει 523 kW (711 PS) και 800 Nm ροπή.

Ο 6κύλινδρος κινητήρας των 3,6 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικά eTurbos , σχεδιασμένα ειδικά για το μοντέλο.

Το ηλεκτρικό μοτέρ ενσωματώνεται στο 8άρι PDK κιβώτιο και μεταφέρει ισχύ σε όλους τους τροχούς μέσω του Porsche Traction Management.

Η μπαταρία 1,9 kWh / 400V είναι compact και ελαφριά, εξασφαλίζοντας χαμηλό βάρος.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

0-100 km/h : 2,5 δευτ. (0,2’’ ταχύτερα από τον προκάτοχο).

0-200 km/h : 8,4 δευτ. (0,5’’ βελτίωση).

Τελική ταχύτητα: 322 km/h.

Ρεκόρ στο Nürburgring

Παρά την αύξηση βάρους κατά 85 κιλά λόγω του υβριδικού συστήματος, η νέο Turbo S αποδείχθηκε πολύ ταχύτερη. Στις δοκιμές εξέλιξης το 2024, σημείωσε χρόνο 7:03.92 λεπτά στη Nordschleife – 14 δευτερόλεπτα γρηγορότερο από την προηγούμενη γενιά.

Ο πρεσβευτής της μάρκας Jörg Bergmeister σχολίασε: «Δεν νιώθεις το βάρος. Αντίθετα, το αυτοκίνητο είναι πιο ευέλικτο, έχει περισσότερο κράτημα και είναι ταχύτερο σε όλα τα τμήματα της πίστας».

Αναβαθμισμένα φρένα, ελαστικά και πλαίσιο

Η Porsche εφάρμοσε εκτεταμένες βελτιώσεις σε όλα τα συστήματα:

Φρένα PCCB με δίσκους 420 mm μπροστά και 410 mm πίσω, τα μεγαλύτερα που έχουν τοποθετηθεί σε 911.

Νέα ελαστικά με βελτιωμένο κράτημα στο στεγνό και διαστάσεις 325/30 ZR21 στον πίσω άξονα.

Ενεργή αεροδυναμική με ρυθμιζόμενα πτερύγια, διαχύτη και πίσω αεροτομή , που μειώνουν την αντίσταση κατά 10% και βελτιώνουν την ψύξη.

Στάνταρ το νέο Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC), που ελέγχει την κλίση αμαξώματος με ηλεκτροϋδραυλική τεχνολογία.

Σχεδίαση με Turbonite υπογραφή

Η νέα Turbo S λανσάρει τη νέα σχεδιαστική στρατηγική «Turbo» με αποκλειστικά στοιχεία Turbonite (σήματα, λογότυπα, λεπτομέρειες καμπίνας). Το αμάξωμα είναι φαρδύτερο, με μεγάλες εισαγωγές αέρα και ανασχεδιασμένο πίσω μέρος.

Στον εξοπλισμό συναντάμε:

Adaptive Sport Seats Plus με ειδικό embossing.

HD Matrix LED φώτα στον στάνταρ εξοπλισμό.

Νέο τιμόνι, carbon διακοσμητικά, headliner από microfibre και προαιρετικά bucket seats από GT3.

Sport Chrono Package , PASM ανάρτηση , σπορ εξάτμιση τιτανίου (-6,8 kg).

Προαιρετικά: Exclusive Manufaktur επιλογές, >100 εξωτερικά χρώματα, carbon εξαρτήματα και ακόμα και καρμπονένιους υαλοκαθαριστήρες (50% ελαφρύτεροι).

Ένα ρολόι για το χέρι

Η Porsche Design παρουσίασε και το Chronograph 911 Turbo S, με κάσα τιτανίου, λουράκι από γνήσιο δέρμα Porsche και αυτόματο μηχανισμό WERK 01.200 με πιστοποίηση COSC. Ο πελάτης μπορεί να το παραμετροποιήσει με χρώματα και σχέδια ζαντών που ταιριάζουν με το δικό του Turbo S.

Η τιμή στην Ελλάδα

Η νέα Porsche 911 Turbo S είναι διαθέσιμη και στη χώρα μας με τις ακόλουθες τιμές:

911 Turbo S Coupé : από 343.150 €

911 Turbo S Cabriolet: από 360.940 €

Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές που έχουν ανακοινωθεί ποτέ για 911 στην ελληνική αγορά, αποδεικνύοντας τον απόλυτα εξωφρενικό premium χαρακτήρα της.

Τι κρατάμε;