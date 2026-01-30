quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέα S-Class: Αποκάλυψη για το πιο πολυτελές μοντέλο της Mercedes-Benz

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
nea-s-class-apokalypsi-gia-to-pio-polyteles-montelo-tis-mercedes-benz-791416

Ένα τεχνολογικό ορόσημο της εποχής μας – Τεχνολογία, άνεση και ασφάλεια στο πιο εκτεταμένο facelift που έχει δεχθεί ποτέ η S-Class

Η νέα S-Class δεν αποτελεί αλλαγή φιλοσοφίας, αλλά μια βαθιά αναθεώρηση ενός ήδη καθιερωμένου προτύπου. Περισσότερα από τα μισά μηχανικά, ψηφιακά και κατασκευαστικά της μέρη έχουν επανασχεδιαστεί ή εξελιχθεί, σε μια από τις πιο εκτεταμένες ανανεώσεις που έχει δεχθεί ποτέ μοντέλο εντός της ίδιας γενιάς. Η στόχευση είναι ξεκάθαρη: διατήρηση της ηγετικής θέσης της S-Class στην κατηγορία των πολυτελών λιμουζινών, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η άνεση μετρούν όσο και οι κινητήρες.

Σχεδίαση με διακριτική διαφοροποίηση

Οπτικά, η νέα S-Class δεν επιδιώκει εντυπωσιασμούς. Οι αλλαγές είναι στοχευμένες αλλά σαφείς. Η μάσκα είναι μεγαλύτερη και πλέον φωτιζόμενη, ενώ για πρώτη φορά προσφέρεται προαιρετικά φωτιζόμενο αστέρι στο καπό. Τα νέα DIGITAL LIGHT φωτιστικά σώματα, με μικρο-LED τεχνολογία, δεν έχουν μόνο αισθητικό ρόλο, αλλά βελτιώνουν αισθητά την κάλυψη και την ακρίβεια του φωτισμού τη νύχτα. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά με τα τρία αστέρια ενισχύουν την ταυτότητα του μοντέλου χωρίς να αλλοιώνουν τον κλασικό του χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MB.OS: η ηλεκτρονική «ραχοκοκαλιά»

Το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) αποτελεί το πιο κρίσιμο τεχνολογικό βήμα. Πρόκειται για ενιαία ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, βασισμένη σε κεντρικό υπολογιστή υψηλής ισχύος, που διαχειρίζεται υποβοήθηση οδήγησης, infotainment, αμάξωμα και συστήματα άνεσης. Οι over-the-air αναβαθμίσεις δεν περιορίζονται πλέον σε multimedia λειτουργίες, αλλά επεκτείνονται και σε δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Υποβοήθηση οδήγησης με αυξημένη αυτονομία

Τα συστήματα MB.DRIVE βασίζονται σε εκτεταμένο sensor fusion: 10 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 υπερηχητικούς αισθητήρες, με δεδομένα που επεξεργάζονται από AI αλγορίθμους. Σε αγορές όπου επιτρέπεται, η S-Class υποστηρίζει υποβοηθούμενη οδήγηση από σημείο σε σημείο σε αστικό περιβάλλον, ενώ τα συστήματα στάθμευσης έχουν εξελιχθεί ώστε να αναγνωρίζουν περισσότερους τύπους χώρων και να βοηθούν ακόμη και στην έξοδο από θέση μετά από χειροκίνητο παρκάρισμα.

Νέα γενιά MBUX: υπολογιστής και βοηθός μαζί

Η τέταρτη γενιά MBUX βασίζεται σε πολλαπλά AI μοντέλα και προσφέρει πιο φυσική φωνητική αλληλεπίδραση, με δυνατότητα διαλόγου πολλών βημάτων και προσωρινής μνήμης συνομιλίας. Το στάνταρ MBUX Superscreen συνδυάζει κεντρική οθόνη 14,4 ιντσών και οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών, με ενεργή διαχείριση περιεχομένου ώστε να αποφεύγεται η απόσπαση του οδηγού.

Κινητήρες: ισχύς χωρίς θόρυβο

Η γκάμα κινητήρων της νέας S-Class εστιάζει στην εξομάλυνση και στην άμεση απόκριση. Στην κορυφή, ο V8 biturbo των 4,0 λίτρων αποδίδει 537 ίππους και 750 Nm ροπής, υποστηριζόμενος από ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Οι μηχανικές βελτιώσεις αφορούν την ταχύτερη απόκριση των turbo, την καλύτερη διαχείριση θερμοκρασίας και τη μείωση κραδασμών.

Οι εξακύλινδροι βενζινοκινητήρες φτάνουν έως και 600 Nm (και υψηλότερα στιγμιαία με overboost), ενώ οι diesel OM 656 Evo ενσωματώνουν ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη για ταχύτερη ενεργοποίηση των συστημάτων αντιρρύπανσης. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο starter-generator 17 kW, που βελτιώνει την απόκριση στις χαμηλές στροφές και καθιστά το start-stop σχεδόν ανεπαίσθητο.

Η plug-in hybrid έκδοση προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 100 χιλιόμετρα, επιτρέποντας καθημερινή χρήση χωρίς κατανάλωση καυσίμου σε αστικό περιβάλλον.

Ανάρτηση και ασφάλεια

Η αερανάρτηση AIRMATIC και το προαιρετικό E-ACTIVE BODY CONTROL διαθέτουν πλέον «προνοητική» απόσβεση, που προσαρμόζεται πριν από μεγαλύτερα σαμαράκια. Η στάνταρ τετραδιεύθυνση (4,5° ή έως 10° προαιρετικά) μειώνει αισθητά τον κύκλο στροφής και βελτιώνει τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Η νέα S-Class διαθέτει έως και 15 αερόσακους, εξελιγμένα συστήματα PRE-SAFE και ενεργή προετοιμασία επιβατών πριν από σύγκρουση. Η φιλοσοφία δεν είναι απλώς η παθητική προστασία, αλλά η πρόβλεψη και η μείωση των φορτίσεων πριν από την πρόσκρουση.

Τι κρατάμε

  • Πιο ώριμη και ουσιαστική τεχνολογικά από ποτέ

  • Κινητήρες με έμφαση στην ομαλότητα και την απόκριση, όχι στους αριθμούς

  • MB.OS ως βάση μακροχρόνιας ψηφιακής εξέλιξης

  • Ανάρτηση και τετραδιεύθυνση που βελτιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα

  • Η S-Class παραμένει τεχνολογικός δείκτης, όχι απλώς πολυτελής λιμουζίνα

Tags
#Mercedes S-Class#Mercedes-Benz
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
