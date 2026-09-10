Νέα Volvo XC40, ΕΧ40 και EC40: Δες την ανανεωμένη compact SUV γκάμα

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται με νέο design, Google Gemini, αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας και έως 584 km αυτονομίας.

Η Volvo ανανεώνει ουσιαστικά τη σειρά 40, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στα XC40, EX40 και EC40 σε σχεδίαση, τεχνολογία, infotainment και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Οι τρεις compact προτάσεις της μάρκας αποκτούν πιο σύγχρονη εμφάνιση, μεγαλύτερη κεντρική οθόνη 11,2 ιντσών, νέα πλατφόρμα αισθητήρων και λογισμικού, καθώς και περισσότερες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά EX40 και EC40, η αυτονομία φτάνει πλέον έως τα 575 και 584 km αντίστοιχα, ενώ οι παραγγελίες για την ανανεωμένη σειρά έχουν ήδη ανοίξει σε επιλεγμένες αγορές.

Νέα εμφάνιση για όλη τη σειρά 40

Οι εξωτερικές αλλαγές είναι εμφανείς κυρίως στο εμπρός μέρος, όπου η Volvo έχει επανασχεδιάσει ουσιαστικά την εικόνα των τριών μοντέλων. Τα νέα Matrix LED φωτιστικά σώματα Thor’s Hammer αποκτούν διαφορετική γραφική υπογραφή, ενώ αλλαγές υπάρχουν στη μάσκα, στον εμπρός προφυλακτήρα, στο καπό και στα εμπρός φτερά. Στόχος είναι μια πιο σύγχρονη εκδοχή της γνώριμης σκανδιναβικής σχεδιαστικής ταυτότητας της Volvo, χωρίς να αλλάξει δραστικά ο χαρακτήρας των μοντέλων.

Στο πίσω μέρος, τα XC40 και EX40 αποκτούν νέα LED φωτιστικά σώματα, ανασχεδιασμένη πόρτα χώρου αποσκευών και διαφορετικό προφυλακτήρα. Το EC40, αντίθετα, διατηρεί τη χαρακτηριστική σχεδίαση του πίσω μέρους του. Για το XC40 προστίθενται επίσης νέες ζάντες diamond cut σε διαστάσεις 18, 19 και 20 ιντσών.

Νέα οθόνη 11,2 ιντσών και Google Gemini

Οι αλλαγές συνεχίζονται στο εσωτερικό, με μία από τις σημαντικότερες να αφορά το σύστημα infotainment. Η νέα σειρά 40 αποκτά κεντρική οθόνη 11,2 ιντσών, μεγαλύτερη και υψηλότερης ευκρίνειας από πριν, η οποία χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά του user interface της Volvo. Η εταιρεία αναφέρει ότι η νέα διάταξη απαιτεί λιγότερα βήματα για την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, με στόχο την απλούστερη χρήση κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, ενσωματώνεται το Google Gemini, ο νέας γενιάς AI assistant της Google. Μέσω φυσικής ομιλίας, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει βοήθεια για τον προγραμματισμό διαδρομών, την εύρεση σημείων ενδιαφέροντος ή τη διαχείριση μηνυμάτων κατά την κίνηση. Αναβαθμισμένος είναι και ο ασύρματος φορτιστής smartphone, ενώ η Volvo διατηρεί την έμφαση στην πρακτικότητα με αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα.

Νέα υλικά και περισσότερες επιλογές στο εσωτερικό

Η ανανέωση συνοδεύεται και από νέες επιλογές επενδύσεων και διακοσμητικών. Για πρώτη φορά, οι πελάτες του XC40 μπορούν να επιλέξουν δερμάτινη επένδυση Arianne Cardamom, η οποία συνδυάζεται με διακοσμητικά στοιχεία Brown Ash.

Διαθέσιμες είναι επίσης επιλογές Black Ash ή αλουμινίου, ενώ αναβαθμισμένος είναι και ο φωτισμός της καμπίνας. Οι αλλαγές αυτές έχουν περισσότερο χαρακτήρα αισθητικής ανανέωσης παρά πλήρους επανασχεδιασμού, διατηρώντας γνώριμη τη βασική αρχιτεκτονική των τριών μοντέλων.

Μεγάλη αναβάθμιση στους αισθητήρες ασφαλείας

Πολύ πιο ουσιαστικές είναι οι αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας και των συστημάτων υποβοήθησης. Η Volvo εισάγει μια νέα πλατφόρμα λογισμικού και αισθητήρων, η οποία προσφέρει στα αυτοκίνητα πληρέστερη εικόνα του περιβάλλοντός τους.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει:

νέα εμπρός και γωνιακά ραντάρ

νέα εμπρός κάμερα

νέα πίσω γωνιακά ραντάρ

12 νέους αισθητήρες υπερήχων

νέες κάμερες στάθμευσης

Με βάση τα δεδομένα αυτών των αισθητήρων, τα συστήματα μπορούν να προειδοποιούν τον οδηγό ή να επεμβαίνουν όταν εντοπίζεται κίνδυνος σύγκρουσης, μέσω αυτόματου φρεναρίσματος ή υποβοήθησης διεύθυνσης.

Door Opening Alert και αναβαθμισμένο Pilot Assist

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την προσθήκη και αναβάθμιση αρκετών λειτουργιών υποβοήθησης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Door Opening Alert, το οποίο προειδοποιεί τους επιβάτες πριν ανοίξουν την πόρτα όταν πλησιάζει ποδήλατο ή άλλο όχημα από πίσω.

Το προαιρετικό Pilot Assist αποκτά δυνατότητα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, ενώ έχει δεχθεί και νέα ρύθμιση ώστε να ακολουθεί πιο ομαλά την πορεία του δρόμου. Παράλληλα, η προαιρετική κάμερα 360 μοιρών αναβαθμίζεται με τρισδιάστατη απεικόνιση, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες και το παρκάρισμα.

Έως 584 km αυτονομίας για τα ηλεκτρικά

Στην ανανεωμένη compact γκάμα της Volvo συνεχίζουν να συνυπάρχουν το XC40 και οι δύο αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, EX40 και EC40. Το Volvo EX40 προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 575 km, ενώ το πιο αεροδυναμικό EC40 φτάνει έως τα 584 km με μία φόρτιση.

Η Volvo τονίζει επίσης τη δυνατότητα τακτικών over-the-air updates, μέσω των οποίων μπορούν να προστίθενται νέες λειτουργίες και αναβαθμίσεις λογισμικού ακόμη και μετά την αγορά του αυτοκινήτου.

Πότε ξεκινά η διάθεση

Οι παραγγελίες για τη νέα σειρά 40, συμπεριλαμβανομένων και των Black Edition, έχουν ήδη ανοίξει σε επιλεγμένες αγορές. Η παραγωγή των ανανεωμένων μοντέλων θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο.

Τι κρατάμε;