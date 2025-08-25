Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Audi Q3 Sportback παρουσιάστηκε με νέα τεχνολογία φωτισμού και κορυφαίο εσωτερικό. Δες την τιμή και πότε έρχεται στη χώρα μας.

Το νέο Audi Q3 Sportback έρχεται στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2025 .

Πρώτη τιμή στη Γερμανία : από 46.450 ευρώ για την έκδοση 1.5 TFSI.

Διαθέσιμο και ως plug-in hybrid με 272 PS και 118 km ηλεκτρικής αυτονομίας .

Προσφέρει νέα ανάρτηση, βελτιωμένα συστήματα ασφαλείας και ψηφιακό εσωτερικό με τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα Audi.

Σχεδίαση πιο δυναμική και κουπέ, με OLED πίσω φώτα και Matrix LED με micro-LED στο μπροστινό μέρος.

Σχεδίαση: SUV με κουπέ χαρακτήρα

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 παρουσιάζεται με ακόμα πιο δυναμικές γραμμές. Η έκδοση Sportback ξεχωρίζει με τη χαμηλότερη οροφή (29 χιλιοστά χαμηλότερα από το SUV), προσφέροντας πιο σπορ σιλουέτα και χαρακτηριστικά κουπέ-SUV.

Στο μπροστινό μέρος, η νέα Singleframe μάσκα και τα Matrix LED φώτα με micro-LED τεχνολογία φέρνουν κορυφαίο φωτισμό και περισσότερες επιλογές φωτεινών υπογραφών. Στο πίσω μέρος, τα OLED φώτα με συνεχόμενη λωρίδα LED και τα φωτιζόμενα δαχτυλίδια ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Το εσωτερικό του νέου Q3 Sportback μεταφέρει την ψηφιακή εμπειρία της μεγάλης κατηγορίας στη compact.

12,8” MMI οθόνη αφής και 11,9” ψηφιακός πίνακας συνθέτουν το νέο «ψηφιακό stage».

Νέα εργονομία με μοχλούς στο τιμόνι αντί για κλασικό λεβιέ ταχυτήτων, ελευθερώνοντας χώρο στην κονσόλα.

Προηγμένο ηχοσύστημα SONOS με 12 ηχεία και 420 W.

Νέος φωτισμός καμπίνας με 30 χρώματα, ακόμα και φωτιζόμενα πάνελ στις πόρτες.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.289 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα, ενώ η ρυθμιζόμενη πίσω σειρά προσφέρει έξτρα πόντους πρακτικότητα.

Κινητήρες και plug-in hybrid

Η γκάμα ξεκινά από τον 1.5 TFSI 150 PS με ήπια υβριδική τεχνολογία, ενώ διαθέσιμα είναι:

2.0 TFSI με 204 PS και τετρακίνηση quattro.

2.0 TFSI με 265 PS .

2.0 TDI diesel με 150 PS.

Η μεγάλη είδηση είναι η νέα plug-in hybrid έκδοση Q3 Sportback e-hybrid:

Συνδυαστική ισχύς 272 PS και 400 Nm .

Μπαταρία 25,7 kWh (19,7 kWh net) .

Ηλεκτρική αυτονομία 118 km (WLTP) .

Ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW, με επαναφόρτιση 10–80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια

Το νέο Q3 διαθέτει αναρτήσεις με διπλή ρύθμιση απόσβεσης και επιλογή ανάμεσα σε comfort, sport και balanced mode. Επίσης επωφελείται και από μεταβλητή κρεμαγιέρα για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αίσθηση.

Στα συστήματα υποβοήθησης συναντάμε:

Adaptive driving assistant plus με υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας.

Emergency assist που μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα αν ο οδηγός δεν αντιδρά.

Εσωτερική κάμερα παρακολούθησης κούρασης .

Αυτόματη μνήμη παρκαρίσματος με έως 5 αποθηκευμένες κινήσεις.

Πότε έρχεται και τιμή

Το νέο Audi Q3 λανσάρεται τον Οκτώβριο στην Ευρώπη, ενώ το Q3 Sportback θα φτάσει στην αγορά τον Νοέμβριο 2025.

Audi Q3 Sportback 1.5 TFSI : από 46.450 ευρώ (Γερμανία).

Q3 Sportback e-hybrid 272 PS: από 51.150 ευρώ.

Για την ελληνική αγορά, οι τιμές αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, με την εισαγωγή να ξεκινά τέλη 2025.

Τι κρατάμε;

Το νέο Audi Q3 Sportback φέρνει σχεδίαση κουπέ-SUV με κορυφαία premium χαρακτηριστικά.

Η plug-in hybrid έκδοση ξεχωρίζει με 118 km ηλεκτρικής αυτονομίας , από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία φωτισμού, τα υλικά και το infotainment τοποθετούν το Q3 στην κορυφή της κατηγορίας.

Η τιμή από 46.450 ευρώ το τοποθετεί απέναντι σε premium ανταγωνιστές όπως BMW X2 και Mercedes GLA.

