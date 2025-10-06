Νέο Dacia Sandero: Με νέους κινητήρες και αυτονομία έως 1.590 km – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Ανανέωση για Sandero, Stepway, Jogger και Logan με νέο design, οθόνη 10”, Eco-G 120 με αυτόματο DCT, νέες υβριδικές 155 PS και αυτονομία έως 1.590 km.

Ακολουθώντας την επιτυχημένη ολοκληρωτική αλλαγή της νέας γενιάς του Duster, τώρα ήρθε η ώρα και για τα μικρότερα μοντέλα της Dacia να αλλάξουν και αυτά σελίδα. Με φρέσκια σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες και νέες επιλογές κινητήρων. Η ελληνική αγορά γνωρίζει πολύ καλά τη δυναμική του Sandero, του Best Seller της μάρκας, το οποίο έχει κατακτήσει την κορυφή στις λιανικές πωλήσεις χάρη στον συνδυασμό πρακτικότητας, τιμής και αξιοπιστίας. Σήμερα, η νέα γενιά έρχεται να ενισχύσει αυτή την επιτυχία, με περισσότερες δυνατότητες και ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό.

Ανανεωμένη σχεδίαση και εξοπλισμός

Τα Sandero Stepway και Jogger υιοθετούν LED υπογραφή με αντεστραμμένο “Τ” εμπρός και πίσω, η οποία συνδέεται οπτικά με τη νέα μάσκα μέσω λεπτής λευκής «ψηφιδωτής» γραμμής. Ο νέος προφυλακτήρας ενσωματώνεται αρμονικά, δίνοντας την αίσθηση ενιαίου κομματιού.

Στο Stepway ο outdoor χαρακτήρας τονίζεται με προστατευτικά σε Starkle (υλικό με 20% ανακυκλωμένο πλαστικό, με «στίγματα» στην όψη) στους θόλους των τροχών και τα χαμηλά τμήματα. Αντίστοιχες προστασίες φέρει και το Jogger. Διαθέσιμες είναι νέες ζάντες/τάσια και κεραία shark fin (από έκδοση Expression), ενώ κάνουν πρεμιέρα νέα χρώματα όπως Amber Yellow και Sandstone (ανάλογα με μοντέλο).

Η καμπίνα αναβαθμίζεται με νέα υφάσματα (πιο ανθεκτικά), νέο τιμόνι και αεραγωγούς σε σχήμα “Τ” που «δένουν» αισθητικά με τη φωτιστική υπογραφή. Κομβική αλλαγή το νέο πολυμέσο με οθόνη 10” και connected navigation (στις κατάλληλες εκδόσεις), σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με ανανεωμένο interface. Προσφέρεται ασύρματος φορτιστής και πλήρης ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto (όπου υποστηρίζεται). Το έξυπνο σύστημα YouClip επεκτείνεται με επιπλέον σημεία στήριξης ανά μοντέλο (ταμπλό, κεντρική κονσόλα, πορτμπαγκάζ/πόρτα), ενώ προστίθενται νέα αξεσουάρ όπως θήκη για γυαλιά και shopping bag.

Βαθμίδες infotainment (σύνοψη)

Media Control (Essential) : βασικές λειτουργίες μέσω εφαρμογής στο κινητό, Bluetooth, USB-C, 4 ηχεία, ενσωματωμένη βάση τηλεφώνου.

: βασικές λειτουργίες μέσω εφαρμογής στο κινητό, Bluetooth, USB-C, 4 ηχεία, ενσωματωμένη βάση τηλεφώνου. Media Display (Expression/Extreme/Journey): 10” HD οθόνη, ασύρματο CarPlay/Android Auto.

10” HD οθόνη, ασύρματο CarPlay/Android Auto. Media Nav Live (Jogger Journey στάνταρ, προαιρετικά αλλού): πλοήγηση με ζωντανά δεδομένα, ενημέρωση χαρτών για 8 χρόνια, Arkamys 6-speaker 3D Sound.

Ασφάλεια & άνεση: περισσότερα ADAS και «Driving Pack»

Στον βασικό εξοπλισμό περνούν νέα συστήματα υποβοήθησης συμβατά με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα: AEB (πόλη/εθνική, με ανίχνευση οχήματος, πεζού, ποδηλάτη, μοτοσικλέτας) και Driver Attention Alert.

Επιπλέον, διατίθεται πακέτο Driving Pack (στάνταρ σε Jogger Journey, προαιρετικό σε Journey/Extreme):

Αυτόματα φώτα (High Beam Assist),

(High Beam Assist), Περιμετρικές κάμερες (Multi-view) για ευκολότερους χειρισμούς/παρκάρισμα,

(Multi-view) για ευκολότερους χειρισμούς/παρκάρισμα, Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες. Χρήσιμο και το πλήκτρο “My Safety” για γρήγορη πρόσβαση στις προτιμώμενες ρυθμίσεις ADAS.

Νέος κινητήρας LPG Eco-G 120

Η σημαντικότερη είδηση για τη γκάμα αφορά την άφιξη του νέου Eco-G 120, που καθιστά το Sandero τον πρώτο εκπρόσωπο της Dacia με κινητήρα LPG και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Ο τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος 1.2 λίτρων αποδίδει 120 ίππους (από 100 προηγουμένως), προσφέροντας μεγαλύτερη ελαστικότητα και άνεση στην καθημερινή χρήση.

Η Dacia αύξησε επίσης τη χωρητικότητα της δεξαμενής LPG από τα 40 στα 49,6 λίτρα, επιτρέποντας αύξηση της αυτονομίας κατά 20%. Έτσι, το νέο Sandero Eco-G 120 φτάνει σε συνολική αυτονομία έως 1.590 km (LPG + βενζίνη), νούμερο πολύ εντυπωσιακό για την κατηγορία. Στο Stepway, η αντίστοιχη αυτονομία φτάνει τα 1.480 km.

Ο χιλιάρης 3κύλινδρος turbo ανεβαίνει στους 100 PS (από 90), με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο και καλύτερη ελαστικότητα που διευκολύνει την καθημερινή χρήση.

Το νέο υβριδικό σύνολο αντικαθιστά στο Jogger το Hybrid 140 και συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1.8 λίτρων και 109 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες (50 PS + HSG), μπαταρία 1,4 kWh / 230V και αυτόματο κιβώτιο με 4 σχέσεις για τον θερμικό και 2 για ηλεκτρική λειτουργία (χωρίς συμπλέκτη). Συνολική ισχύς 155 PS, ροπή 170 Nm, με έως 80% των αστικών μετακινήσεων να γίνονται αμιγώς ηλεκτρικά και ~10% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με το προηγούμενο Hybrid 140.

Για πρώτη φορά, το Sandero Stepway θα αποκτήσει εξηλεκτρισμένη έκδοση, με το ίδιο υβριδικό σύνολο από το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Διατηρούμενα σύνολα:

TCe 110 (βενζίνη, 6MT) για Sandero Stepway και Jogger.

για Sandero Stepway και Jogger. SCe 65 (βενζίνη, 5MT) για Sandero & Logan ως πιο προσιτή επιλογή.

Ένα best-seller στην Ευρώπη Το Sandero αποτελεί το απόλυτο success story για τη Dacia. Από το 2017 είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη, ενώ το 2024 κατάφερε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό: έγινε το ευρωπαϊκό best-seller σε όλες τις κατηγορίες πωλήσεων, με 309.392 ταξινομήσεις, σημειώνοντας άνοδο 14,5% σε σχέση με το 2023. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο μοντέλο της Dacia που ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις σε έναν χρόνο. Στο ίδιο πλαίσιο, το μεγαλύτερο αδελφό μοντέλο, το Jogger, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία C-segment (εκτός SUV) με 96.440 πωλήσεις.

Το Sandero έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πιο value for money αυτοκίνητα στην Ευρώπη και πλέον οι δύο εκδοχές του (Sandero και Sandero Stepway) γίνονται πιο σύγχρονες, πιο αποδοτικές και ακόμα πιο φιλικές στον οδηγό, διατηρώντας παράλληλα την προσιτή τιμή που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας. Η νέα εποχή του Sandero δείχνει πως η Dacia συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας περισσότερη τεχνολογία, βελτιωμένη οδηγική εμπειρία και κινητήρες που συνδυάζουν οικονομία με πρακτικότητα, πάντα με την ουσία και την απλότητα που περιμένει το κοινό της.

Τι κρατάμε;

Νέα σχεδίαση με LED “Τ” και αναβαθμισμένο εσωτερικό με οθόνη 10” και καλύτερα υλικά.

με LED “Τ” και αναβαθμισμένο εσωτερικό με οθόνη 10” και καλύτερα υλικά. Eco-G 120: LPG + αυτόματο DCT6 , μεγαλύτερες δεξαμενές και συνολική αυτονομία έως 1.590 km.

, μεγαλύτερες δεξαμενές και συνολική αυτονομία έως 1.590 km. Hybrid 155 : ήδη στο Jogger, έρχεται στο Sandero Stepway το Q4 2026· έως 80% αστική κίνηση ηλεκτρικά.

: ήδη στο Jogger, έρχεται στο Sandero Stepway το Q4 2026· έως 80% αστική κίνηση ηλεκτρικά. Νέο TCe 100 σύνολο σε Sandero/Logan , διατήρηση TCe 110 (Stepway/Jogger) και SCe 65 (Sandero/Logan).

, διατήρηση TCe 110 (Stepway/Jogger) και SCe 65 (Sandero/Logan). Περισσότερα συστήματα ADAS (AEB με ανίχνευση μοτοσικλέτας, Driver Attention), Driving Pack με πολλαπλές κάμερες και High Beam Assist.

(AEB με ανίχνευση μοτοσικλέτας, Driver Attention), Driving Pack με πολλαπλές κάμερες και High Beam Assist. YouClip με περισσότερα σημεία/αξεσουάρ και επαγωγική φόρτιση όπου προβλέπεται.

