Νέο Dacia Spring: Το προσιτό ηλεκτρικό τώρα με έκδοση έως 102 ίππους – Πρώτες τιμές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.10.2025
Στέλιος Παππάς
neo-dacia-spring-to-prosito-ilektriko-tora-me-ekdosi-eos-102-ippous-protes-times-778113

Νέο Dacia Spring με αναβαθμισμένη πλατφόρμα, νέους κινητήρες 71 & 102 PS, μπαταρία LFP 24,3 kWh και αυτονομία έως 225 km.

Η Dacia εξελίσσει εκ νέου το Spring, κρατώντας τον πυρήνα του μοντέλου (προσιτή τιμή, απλότητα, χαμηλό κόστος χρήσης) και ανεβάζοντας αισθητά όμως την συνολική ποιότητα που προσφέρει. Με αναβαθμισμένη πλατφόρμα, δύο νέους ηλεκτροκινητήρες και νέα μπαταρία LFP 24,3 kWh, το μικρό EV στοχεύει σε καλύτερη οδική συμπεριφορά, καλύτερες ρεπρίζ και πιο αποδοτική κατανάλωση, παραμένοντας το πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς.

Πλατφόρμα & οδική συμπεριφορά: πιο δεμένο, πιο σταθερό

Οι τεχνικές αλλαγές δεν είναι επιφανειακές. Η δομή της πλατφόρμας ενισχύεται και η νέα μπαταρία τοποθετείται κεντρικά για καλύτερη κατανομή βάρους. Το Spring αποκτά για πρώτη φορά αντιστρεπτικές ράβδους σε όλες τις εκδόσεις, ενώ έχουν γίνει νέες ρυθμίσεις σε αμορτισέρ/ελατήρια. Το τιμόνι (ηλεκτρικής υποβοήθησης) έχει σεταριστεί εκ νέου για μεγαλύτερη ακρίβεια και αίσθηση, και από την έκδοση expression και πάνω τοποθετούνται ζάντες 15”.

Βελτιωμένη είναι και η αεροδυναμική με διάφορα στοιχεία περιμετρικά, αλλά και η αεροτομή να μειώνουν τους στροβιλισμούς.

Νέες εκδόσεις: 71 PS & 102 PS, με σαφώς καλύτερες ρεπρίζ

Οι παλαιότερες εκδόσεις Electric 45/65 αντικαθίστανται από τις:

Spring 70: 52 kW (71 PS)

Spring 100: 75 kW (102 PS)

Η ουσία βρίσκεται στις μεσαίες ταχύτητες με την επιτάχυνση 80–120 km/h να βελτιώνεται θεαματικά:

Spring 100: 6,9 sec

Spring 70: 10,3 sec

(Παλιά Spring 65: 14,0 sec, Spring 45: 26,2 sec)

Το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο άνετη κίνηση σε περιαστικές/εθνικές συνθήκες και πιο εύκολη ένταξη στη ροή της κίνησης.

Μπαταρία LFP 24,3 kWh & φόρτιση

Για πρώτη φορά στον όμιλο Renault, το Spring χρησιμοποιεί μπαταρία LFP (Lithium Iron Phosphate), η οποία προσφέρει αυξημένη θερμική ασφάλεια, μακροζωία και κρατά το κόστος υπό έλεγχο.

Η φόρτιση αναβαθμίζεται με προαιρετικό DC 40 kW (ανά χώρα/έκδοση: expression & extreme), που φέρνει τη μπαταρία από 20% σε 80% σε 29’. Σε AC η ισχύς φτάνει τα 7 kW σε όλες τις εκδόσεις κάνοντας το 20–100% σε 3 ώρες και 20’ ή 10 ώρες και 11’ σε οικιακή πρίζα.

Αυτονομία & κατανάλωση

Με τη βελτιωμένη αεροδυναμική και το χαμηλό βάρος (παραμένει γύρω στον 1 τόνο), το Spring δηλώνει 225 km WLTP. Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 12,4 kWh/100 km. Με δεδομένο ότι το τυπικό καθημερινό προφίλ χρήσης των πελατών είναι ~34 km/ημέρα (σε ~4 διαδρομές, μ.ο. 34 km/h), το Spring καλύπτει μια εργάσιμη εβδομάδα με μία φόρτιση.

Εκδόσεις & εξοπλισμός

Η γκάμα παραμένει σαφής και απλή:

essential (Spring 70): ψηφιακός πίνακας 7”, power steering, Media Control (Bluetooth/χειριστήρια στο τιμόνι), limiter/cruise, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, θύρα USB, πρίζα 12V κ.ά.

expression (Spring 70): όπως η essential συν χειροκίνητος κλιματισμός και 15” τροχοί.

extreme (Spring 100): όπως η expression συν χαλκόχρωμες λεπτομέρειες, ηλεκτρικοί καθρέπτες/πίσω παράθυρα, Media Display με κεντρική οθόνη 10,1”, 2x USB, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto. Διαθέσιμο και Media Nav Live (8 χρόνια συνδεδεμένη πλοήγηση) με City Pack (μπροστινοί αισθητήρες στάθμευσης).

Στάνταρ είναι ο  ψηφιακός πίνακας 7”, το σύστημα YouClip με τρία σημεία στήριξης (ταμπλό + κεντρική κονσόλα), ενώ προαιρετικά διατίθεται V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Το πορτμπαγκάζ παραμένει κορυφαίο για την κατηγορία: 308 L και έως 1.004 L με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα· τα εσωτερικά ντουλαπάκια/θήκες προσθέτουν >32 L πρακτικών αποθηκευτικών χώρων.

Τιμή & τοποθέτηση

Η Dacia επιμένει στην προσιτότητα: εκκίνηση από 16.900 € στην Ευρώπη, με όλη τη γκάμα κάτω από 20.000 (τιμές κατασκευαστή για Ε.Ε., ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα/φόρους/εξοπλισμό). Για Ελλάδα, η επίσημη τιμολόγηση θα καθοριστεί από τον εισαγωγέα.

Τι κρατάμε;

  • Πιο ώριμο στήσιμο: ενισχυμένη δομή, αντιστρεπτική, νέες ρυθμίσεις ανάρτησης, καλύτερο SCx.
  • Νέοι κινητήρες: Spring 70 (≈71 PS) και Spring 100 (≈102 PS), με 6,9 sec στα 80–120 km/h για το ισχυρότερο.
  • Μπαταρία LFP 24,3 kWh: ασφάλεια/αντοχή, DC 40 kW (20–80% σε 29’), AC 7 kW (20–100% σε 3h20’).
  • Αυτονομία 225 km WLTP και 12,4 kWh/100 km κατανάλωση· βάρος ~1 τόνος.
  • Κορυφαία πρακτικότητα για Α-segment: 308–1.004 L και >32 L θήκες, V2L και YouClip.

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Νέα τιμή για το φθηνότερο Audi A3 στην Ελλάδα – Αναλυτικά τι προσφέρει

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
