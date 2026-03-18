Νέο DS N°7: Τι κινητήρες θα χρησιμοποιεί το πανέμορφο premium SUV;

Το DS N°7 έρχεται σε μια περίοδο όπου τα premium SUV δεν κρίνονται μόνο από την εμφάνιση ή την άνεση, αλλά κυρίως από τους κινητήρες που προσφέρουν.

Και εδώ η DS δείχνει να έχει πιάσει το νόημα, φέρνοντας ένα μοντέλο με πλήρη γκάμα επιλογών, από υβριδικά σύνολα μέχρι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Το DS N°7 αντικαθιστά το DS 7 και ουσιαστικά σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της μάρκας, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε φιλοσοφία. Η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: άνεση, τεχνολογία και εξηλεκτρισμός, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του DS N°7 είναι ότι δεν περιορίζεται σε μία μόνο λύση. Αντίθετα, προσφέρει επιλογές που καλύπτουν από τον οδηγό που θέλει απλότητα μέχρι εκείνον που θέλει το μέγιστο σε απόδοση και τεχνολογία. Η βάση της γκάμας είναι η υβριδική έκδοση 145 ίππων, η οποία συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που κινείται συχνά με ηλεκτρική ενέργεια μέσα στην πόλη, χωρίς να απαιτείται φόρτιση. Στην πράξη, μπορεί να κινηθεί έως και το 50% του χρόνου ηλεκτρικά σε αστικές συνθήκες, ενώ η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, κοντά στα 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Είναι η έκδοση που θα επιλέξει ο περισσότερος κόσμος, γιατί προσφέρει ισορροπία, οικονομία και ευκολία.

Εκεί όμως που το DS N°7 κάνει τη διαφορά είναι στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές επιλογές, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και αυτονομίας. Η βασική έκδοση αποδίδει 230 ίππους και καλύπτει άνετα τις καθημερινές ανάγκες, με αυτονομία που φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα για την κατηγορία. Πάνω από αυτήν, υπάρχει η έκδοση μεγάλης αυτονομίας με 245 ίππους, η οποία μπορεί να φτάσει έως και 740 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία, που αλλάζει τα δεδομένα στη χρήση ενός ηλεκτρικού SUV. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες και ισχύ 350 ίππων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τους 375 ίππους σε λειτουργία ενίσχυσης. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε περίπου 5,4 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να χάνεται ο βασικός χαρακτήρας του μοντέλου, που είναι η άνεση.

Η ηλεκτρική πλευρά του DS N°7 δεν περιορίζεται μόνο στην ισχύ. Η μάρκα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην καθημερινή χρήση. Η μεγάλη μπαταρία των 97,2 kWh εξασφαλίζει κορυφαία αυτονομία, ενώ η ταχεία φόρτιση επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από 20% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά. Παράλληλα, μέσα σε μόλις 10 λεπτά μπορείς να κερδίσεις έως και 190 χιλιόμετρα αυτονομίας, κάτι που κάνει τα μεγάλα ταξίδια πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας, καθώς και λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ, που ενισχύει την αποδοτικότητα μέσα στην πόλη.

Το DS N°7 δεν είναι ένα SUV που βασίζεται μόνο στους αριθμούς. Η φιλοσοφία του παραμένει ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην άνεση. Η ανάρτηση προσαρμόζεται στις συνθήκες του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, “διαβάζοντας” το οδόστρωμα και ρυθμίζοντας τη λειτουργία της για καλύτερη ποιότητα κύλισης. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που απορροφά τις ανωμαλίες και προσφέρει μια ήρεμη εμπειρία οδήγησης. Στο εσωτερικό, η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά δίνουν τον τόνο, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αίσθηση πολυτέλειας. Τα καθίσματα προσφέρουν θέρμανση, ψύξη και μασάζ, ενώ η ηχομόνωση βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Το DS N°7 δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού πηγαίνει η κατηγορία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη premium SUV, αλλά για ένα μοντέλο που προσπαθεί να συνδυάσει τα πάντα: ηλεκτροκίνηση, υβριδική τεχνολογία, άνεση και καθημερινή χρηστικότητα. Η ύπαρξη πολλών επιλογών κινητήρων είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. Από τον οδηγό που θέλει απλότητα και οικονομία, μέχρι εκείνον που αναζητά επιδόσεις και τεχνολογία, το DS N°7 έχει απάντηση. Και αυτό, τελικά, είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Δεν προσπαθεί να επιβάλει μία λύση. Προσφέρει επιλογές.

