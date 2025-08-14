quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέο ηλεκτρικό Jaecoo 5: Ο ανταγωνιστής του Peugeot e-2008 έρχεται με 400 km αυτονομία

ΠΕΜΠΤΗ | 14.08.2025
Στέλιος Παππάς
neo-ilektriko-jaecoo-5-o-antagonistis-tou-peugeot-e-2008-erchetai-me-400-km-aftonomia-771338

Το νέο ηλεκτρικό Jaecoo 5 φτάνει Ευρώπη με 400 km αυτονομία, 204 PS και προηγμένο εξοπλισμό, στοχεύοντας κατευθείαν το Peugeot e-2008.

  • Νέο ηλεκτρικό SUV από την Κίνα με αυτονομία 400 km και τιμή εκκίνησης περίπου 32.400 ευρώ στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

  • 61,1 kWh μπαταρία με φόρτιση DC έως 80 kW (30–80% σε 27 λεπτά) και τεχνολογία V2L.

  • Ισχύς 204 PS, ροπή 287 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα.

  • Δύο εκδόσεις: Pure και Luxury, με προηγμένο εξοπλισμό και εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km.

Η κινεζική Jaecoo επιβεβαίωσε την άφιξη του νέου 5 στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο 2025. Το νέο SUV τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως το Peugeot e-2008, το Hyundai Kona Electric και το Kia EV3, συνδυάζοντας προσιτή τιμή, αξιοπρεπή αυτονομία και σύγχρονο εξοπλισμό.

Επιδόσεις και μπαταρία

Το Jaecoo E5 (όπως το ονομάζουν στη βρετανική αγορά) διαθέτει μοτέρ 204 PS  με 287 Nm στον εμπρός άξονα, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία LFP 61,1 kWh προσφέρει αυτονομία έως 400 km (248 μίλια), ενώ η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC 80 kW γεμίζει από 30% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά. Η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Η ηλεκτρική έκδοση διαφοροποιείται από το θερμικό Jaecoo 5 με την αφαίρεση σχεδόν όλων των εμπρός εισαγωγών, αντικαθιστώντας τες με επίπεδα πάνελ που βελτιώνουν την αεροδυναμική.
Στο εσωτερικό, δεσπόζει η κάθετη οθόνη αφής 13,2’’ με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η καμπίνα φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 480 λίτρα, επεκτεινόμενος σε 1.180 λίτρα με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα.

Διαβάστε επίσης: JAECOO 7 SHS: Το SUV που διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό

Εκδόσεις και εξοπλισμός

  • Pure (περίπου 32.400 €): Η βασική έκδοση, με ηχοσύστημα Sony 6 ηχείων και χειροκίνητα ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα.

  • Luxury (περίπου 35.900 €): Προσθέτει ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, πανοραμική οροφή, καθώς και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα.

Το Jaecoo E5 καλύπτεται από 7ετή ή 160.000 km εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας σημαντική ασφάλεια στους αγοραστές.

Οι μάρκες  OMODA και JAECOO, μέλη του αυτοκινητιστικού κολοσσού Chery Automobile Co. Ltd έχουν ξεκινήσει δυναμικά την πορεία τους στην Ελληνική αγορά, με την υπογραφή της σύμβασης αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής τους από την O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς και μέλος του Emil Frey Group στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή OMODA 5 EV: Απρόσμενα ολοκληρωμένη επιλογή

Τι κρατάμε;

  • Η Jaecoo εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV, με ισχυρό ανταγωνιστικό πακέτο.

  • Αυτονομία 400 km και γρήγορη φόρτιση 80 kW το καθιστούν ελκυστική πρόταση.

  • Ο εξοπλισμός στις εκδόσεις Luxury είναι αντίστοιχος premium μοντέλων, σε χαμηλότερη τιμή.

Όλες οι ειδήσεις

Η Opel φέρνει το αυτοκίνητο που κανείς δεν περίμενε

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τιμή 26.880 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#JAECOO#Jaecoo 5#SUV
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-opel-fernei-to-aftokinito-pou-kaneis-den-perimene-771289

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

14.08.2025

Η Opel φέρνει το αυτοκίνητο που κανείς δεν περίμενε
opel-afto-einai-to-koryfaio-ilektriko-oikogeneiako-suv-tis-simera-771077

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

12.08.2025

Opel: Αυτό είναι το κορυφαίο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της σήμερα
to-plug-in-hybrid-suv-pou-apodidei-1-381-ps-kai-borei-na-kanei-300-km-mono-ilektrika-771003

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

12.08.2025

Το plug-in hybrid SUV που αποδίδει 1.381 PS και μπορεί να κάνει 300 km μόνο ηλεκτρικά
volvo-ex60-afti-tha-einai-i-schediasi-kai-ta-charaktiristika-tou-neou-suv-769093

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

29.07.2025

Volvo EX60: Αυτή θα είναι η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά του νέου SUV
ta-ilektrika-montela-tis-ford-sas-voithoun-na-antimetopisete-ton-kafsona-deite-pos-768857

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

27.07.2025

Τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα – Δείτε πως
to-neo-mikrotero-7-thesio-tis-renault-xekina-apo-6-200-evro-768783

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

26.07.2025

Το νέο μικρότερο 7-θέσιο της Renault ξεκινά από 6.200 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις