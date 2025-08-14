Νέο ηλεκτρικό Jaecoo 5: Ο ανταγωνιστής του Peugeot e-2008 έρχεται με 400 km αυτονομία

Το νέο ηλεκτρικό Jaecoo 5 φτάνει Ευρώπη με 400 km αυτονομία, 204 PS και προηγμένο εξοπλισμό, στοχεύοντας κατευθείαν το Peugeot e-2008.

Νέο ηλεκτρικό SUV από την Κίνα με αυτονομία 400 km και τιμή εκκίνησης περίπου 32.400 ευρώ στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

61,1 kWh μπαταρία με φόρτιση DC έως 80 kW (30–80% σε 27 λεπτά) και τεχνολογία V2L .

Ισχύς 204 PS , ροπή 287 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Δύο εκδόσεις: Pure και Luxury, με προηγμένο εξοπλισμό και εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km.

Η κινεζική Jaecoo επιβεβαίωσε την άφιξη του νέου 5 στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο 2025. Το νέο SUV τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως το Peugeot e-2008, το Hyundai Kona Electric και το Kia EV3, συνδυάζοντας προσιτή τιμή, αξιοπρεπή αυτονομία και σύγχρονο εξοπλισμό.

Επιδόσεις και μπαταρία

Το Jaecoo E5 (όπως το ονομάζουν στη βρετανική αγορά) διαθέτει μοτέρ 204 PS με 287 Nm στον εμπρός άξονα, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία LFP 61,1 kWh προσφέρει αυτονομία έως 400 km (248 μίλια), ενώ η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC 80 kW γεμίζει από 30% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά. Η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Η ηλεκτρική έκδοση διαφοροποιείται από το θερμικό Jaecoo 5 με την αφαίρεση σχεδόν όλων των εμπρός εισαγωγών, αντικαθιστώντας τες με επίπεδα πάνελ που βελτιώνουν την αεροδυναμική.

Στο εσωτερικό, δεσπόζει η κάθετη οθόνη αφής 13,2’’ με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η καμπίνα φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 480 λίτρα, επεκτεινόμενος σε 1.180 λίτρα με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα.

Διαβάστε επίσης: JAECOO 7 SHS: Το SUV που διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Pure (περίπου 32.400 €): Η βασική έκδοση, με ηχοσύστημα Sony 6 ηχείων και χειροκίνητα ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα.

Luxury (περίπου 35.900 €): Προσθέτει ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, πανοραμική οροφή, καθώς και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα.

Το Jaecoo E5 καλύπτεται από 7ετή ή 160.000 km εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας σημαντική ασφάλεια στους αγοραστές.

Οι μάρκες OMODA και JAECOO, μέλη του αυτοκινητιστικού κολοσσού Chery Automobile Co. Ltd έχουν ξεκινήσει δυναμικά την πορεία τους στην Ελληνική αγορά, με την υπογραφή της σύμβασης αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής τους από την O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς και μέλος του Emil Frey Group στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή OMODA 5 EV: Απρόσμενα ολοκληρωμένη επιλογή

Τι κρατάμε;

Η Jaecoo εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV , με ισχυρό ανταγωνιστικό πακέτο.

Αυτονομία 400 km και γρήγορη φόρτιση 80 kW το καθιστούν ελκυστική πρόταση.

Ο εξοπλισμός στις εκδόσεις Luxury είναι αντίστοιχος premium μοντέλων, σε χαμηλότερη τιμή.

