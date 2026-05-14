Νέο Jeep Avenger: Τι αλλάζει στο best-seller B-SUV;

Το Jeep Avenger ήταν από την πρώτη στιγμή ένα αυτοκίνητο που πέτυχε κάτι αρκετά δύσκολο στη σημερινή αγορά. Να δείχνει αυθεντικά Jeep, να έχει χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργεί σωστά ως ευρωπαϊκό B-SUV καθημερινής χρήσης.

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, έφτασε τις 270.000 παραγγελίες στην Ευρώπη, εξελισσόμενο σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της μάρκας. Τώρα, η Jeep παρουσιάζει το ανανεωμένο Avenger και, αντί να αλλάξει δραστικά τη συνταγή, προτίμησε να βελτιώσει σχεδόν κάθε επιμέρους στοιχείο. Από τη σχεδίαση και την τεχνολογία, μέχρι την ποιότητα της καμπίνας και τη γκάμα κινητήρων, το νέο μοντέλο δείχνει πιο ώριμο, πιο premium και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.

Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις βλέποντας το νέο Avenger είναι ότι η Jeep προσπάθησε να το φέρει πιο κοντά στη σχεδιαστική ταυτότητα των μεγαλύτερων SUV της μάρκας. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά γρίλιες παραμένει φυσικά στη θέση της, όμως πλέον αποκτά και LED φωτιζόμενο περίγραμμα, κάτι που το κάνει αμέσως αναγνωρίσιμο τη νύχτα και δημιουργεί μια πιο hi-tech εικόνα. Παράλληλα, έχουν επανασχεδιαστεί οι προφυλακτήρες, ενώ οι προστατευτικές επιφάνειες γύρω από το αμάξωμα συνεχίζουν να αποτελούν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του μοντέλου. Δεν προσπαθεί απλώς να μοιάζει “περιπετειώδες”. Είναι φτιαγμένο ώστε να αντέχει πραγματικά την καθημερινότητα της πόλης, τα στενά parking, τα πεζοδρόμια και τις μικρές επαφές που συνήθως σε άλλα B-SUV σημαίνουν… βαφή. Νέες είναι επίσης οι ζάντες 17 και 18 ιντσών, αλλά και τα δύο νέα χρώματα της παλέτας, τα Forest και Bamboo, που ταιριάζουν αρκετά στον outdoor χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Προαιρετικά υπάρχει και μαύρη οροφή, για όσους θέλουν λίγο πιο premium ή πιο “urban” αισθητική.

Η μεγαλύτερη διαφορά του νέου Avenger ίσως βρίσκεται τελικά στο εσωτερικό. Η Jeep φαίνεται πως άκουσε αρκετά προσεκτικά την κριτική που δεχόταν το μοντέλο σχετικά με ορισμένα σκληρά πλαστικά και τη συνολική αίσθηση ποιότητας, με αποτέλεσμα το facelift να φέρνει ουσιαστική αναβάθμιση σε αυτό το κομμάτι. Οι πόρτες αποκτούν πιο μαλακές επενδύσεις, το κάτω μέρος του ταμπλό διαθέτει πλέον padded επιφάνειες, ενώ οι εκδόσεις Altitude και Summit φέρνουν νέες υφασμάτινες/vinyl επενδύσεις που δείχνουν πιο προσεγμένες. Στην περίπτωση του 4xe μάλιστα, η Jeep χρησιμοποιεί νέα υλικά που πλένονται εύκολα και είναι πιο ανθεκτικά στη χρήση εκτός δρόμου. Παραμένει βέβαια η πολύ πρακτική λογική της καμπίνας. Οι αποθηκευτικοί χώροι φτάνουν συνολικά τα 34 λίτρα, ενώ το πορτμπαγκάζ των 380 λίτρων συνεχίζει να είναι από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου, ειδικά χάρη στο τετραγωνισμένο του σχήμα και στο μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης.

Η Jeep ενισχύει αισθητά και το τεχνολογικό προφίλ του Avenger. Για πρώτη φορά το μοντέλο αποκτά LED Matrix φωτιστικά σώματα, κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια συναντούσαμε κυρίως σε αρκετά ακριβότερες κατηγορίες. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τη δέσμη φωτισμού ανάλογα με την κίνηση και την ταχύτητα, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα τη νύχτα και πιο ξεκούραστη οδήγηση. Εξίσου σημαντική είναι και η νέα εμπρός κάμερα που συνεργάζεται με το σύστημα 360° προβολής. Στην πράξη, το Avenger μπορεί να εμφανίζει ψηφιακά το αυτοκίνητο και τον περιβάλλοντα χώρο στην οθόνη, βοηθώντας σημαντικά στο parking ή σε στενά σημεία όπου δύσκολα υπολογίζεις αποστάσεις. Στον βασικό εξοπλισμό βρίσκουμε πλέον full LED φώτα, αυτόματα μεγάλα φώτα, αυτόματο κλιματισμό, cruise control, keyless start και το infotainment των 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχει επίσης δυνατότητα over-the-air αναβαθμίσεων, αλλά και απομακρυσμένου ελέγχου του αυτοκινήτου μέσω smartphone εφαρμογής.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Avenger παραμένει η τεράστια ποικιλία κινητήριων συνόλων. Η Jeep ουσιαστικά δίνει στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει ό,τι του ταιριάζει περισσότερο, χωρίς να τον “σπρώχνει” αποκλειστικά προς κάποια μορφή εξηλεκτρισμού.

Η νέα βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον καινούργιο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με 101 ίππους και 205 Nm ροπής, σε συνδυασμό με 6άρι μηχανικό κιβώτιο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Jeep δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοπιστία και στη μειωμένη συντήρηση, καθώς ο κινητήρας χρησιμοποιεί καδένα χρονισμού και διαθέτει νέο πρόγραμμα service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα.

Για όσους θέλουν πιο άνετη καθημερινότητα, υπάρχει η e-Hybrid έκδοση των 110 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και 48V υβριδικό σύστημα. Σε χαμηλές ταχύτητες μπορεί να κινηθεί ακόμη και αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη, κάτι που βοηθά τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αίσθηση ποιότητας κύλισης.

Από εκεί και πέρα, το Avenger συνεχίζει να προσφέρει κάτι σχεδόν μοναδικό στην κατηγορία: τετρακίνηση. Η έκδοση 4xe των 145 ίππων διαθέτει ηλεκτρικό πίσω άξονα και μπορεί να στείλει έως και 1.900 Nm ροπής στους πίσω τροχούς. Η Jeep αναφέρει ότι το μοντέλο μπορεί να κινηθεί σε κλίσεις έως 40% σε χαλίκι, ενώ οι off-road γωνίες και η απόσταση από το έδαφος παραμένουν κορυφαίες για την κατηγορία.

Φυσικά, στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με 156 ίππους, μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 400 km WLTP. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως 100 kW DC και παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες ηλεκτρικές προτάσεις στα B-SUV.

Μαζί με το facelift, η Jeep παρουσιάζει και μια ειδική επετειακή έκδοση για τα 85 χρόνια της μάρκας. Το νέο Avenger 85th Anniversary ξεχωρίζει από τις χρυσές λεπτομέρειες, τις ειδικές 18άρες ζάντες, τα ιδιαίτερα λογότυπα και τα tartan στοιχεία, θυμίζοντας αρκετά παλιότερα Jeep με πιο lifestyle χαρακτήρα. Πέρα όμως από το αισθητικό κομμάτι, η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει στάνταρ Matrix LED, LED fog lights και το σύστημα κάμερας 360°, αποτελώντας ουσιαστικά μία από τις πιο πλήρεις επιλογές της γκάμας.

Τι κρατάμε;