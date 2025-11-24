Το ολοκαίνουργιο Jeep Compass έρχεται με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, περισσότερους χώρους, νέα ανάρτηση και Level 2 συστήματα ασφαλείας.

Το ολοκαίνουργιο Jeep Compass σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη και έρχεται για να ξανακαθορίσει το σημείο αναφοράς της κατηγορίας ως πιο ικανό και άνετο, με προηγμένη τεχνολογία. Η σχεδίαση παραμένει αυθεντικά Jeep με λειτουργικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αισθητήρες και τα ραντάρ που έχουν τοποθετηθεί ψηλότερα ώστε να προστατεύονται στο εκτός δρόμου, ενώ το νέο εμπρός τμήμα βελτιώνει την ψύξη και την αεροδυναμική. Το νέο Compass δείχνει πιο ώριμο, χωρίς να χάνει το περιπετειώδες DNA του.

Ανάρτηση και άνεση

Η Jeep σχεδίασε από το μηδέν την ανάρτηση για ιδανική ισορροπία μεταξύ οδικής άνεσης και ελέγχου. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 200 mm, με τις κλίσεις του αμαξώματος να έχουν μειωθεί κατά 20% για πιο σταθερή συμπεριφορά σε διαδοχικές στροφές και κακοτράχαλα οδοστρώματα. Η κρεμαγιέρα έχει νέα βαθμονόμηση, ώστε να συνδυάζει ακρίβεια στο γρήγορο ρυθμό με ομαλότητα στην πόλη. Παράλληλα, ηχομονωτικά υλικά (όπως το 11% παχύτερο πίσω κρύσταλλο) κάνουν την καμπίνα αισθητά πιο ήσυχη στα ταξίδια.

Χώροι και εργονομία για οικογένεια

Γενικότερα το εσωτερικό έχει επανασχεδιαστεί με έμφαση στην πρακτικότητα. Οι πίσω επιβάτες κερδίζουν +20 mm για τα γόνατα, το πορτμπαγκάζ φτάνει πλέον έως 550 λίτρα (+45 λίτρα), ενώ τα μπροστινά ντουλαπάκια και θήκες συγκεντρώνουν 34 λίτρα ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου. Στο κεντρικό τούνελ, ο περιστροφικός επιλογέας κιβωτίου, το ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο διακόπτης του Selec-Terrain είναι τοποθετημένα ψηλά και κοντά στο χέρι, για εύκολη χρήση ακόμη και σε αναταράξεις.

Το ταμπλό φιλοξενεί έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25″ και μία κεντρική οθόνη infotainment 16″, ενώ υπάρχει και Head-Up Display για τα κρίσιμα δεδομένα στην ευθεία του βλέμματος. Η αρχική οθόνη συγκεντρώνει media, πλοήγηση, τηλέφωνο και κλιματισμό σε μια καθαρή σελίδα, ενώ τα χειριστήρια στο τιμόνι έχουν απλοποιηθεί για πιο άμεσο έλεγχο του adaptive cruise control, ορίων ταχύτητας, αποστάσεων, σελίδων cluster, επανεκκίνησης/ακύρωσης ADAS και πολυμέσων.

Κάπου εδώ να πούμε ότι η Level 2 ημιαυτόνομη οδήγηση σε όλες τις εκδόσεις είναι στάνταρ, με Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC) που προσαρμόζει ταχύτητα βάσει τοπογραφίας, ορίων ταχύτητας, στροφών/κυκλικών κόμβων, επιβραδύνοντας πριν τη στροφή και επιταχύνοντας ομαλά μετά. Το Semi-automated Lane Change (70–180 km/h) βοηθά στην αλλαγή λωρίδας με ήπιες επεμβάσεις στο τιμόνι για ασφαλή επανατοποθέτηση. Το πλήρες πακέτο ενεργητικής ασφάλειας συνεργάζεται στενά με το Selec-Terrain για συνεπή, προβλέψιμη συμπεριφορά σε κάθε περίσταση.

Selec-Terrain: πραγματικές ρυθμίσεις για κάθε επιφάνεια

Το Selec-Terrain παραμένει βασικό όπλο του Compass. Δεν αλλάζει μόνο γραφικά στην οθόνη, αλλά εφαρμόζει μηχανικές και λογισμικές ρυθμίσεις σε μετάδοση, ευαισθησία πεντάλ, ESP/ABS και στρατηγική αλλαγών. Τα προγράμματα Auto, Sport, Snow και Sand/Mud προσαρμόζουν την απόδοση για άσφαλτο, ολισθηρά ή χαλαρά εδάφη, ενώ στις plug-in εκδόσεις προστίθεται και η λειτουργία Electric. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη πρόσφυση, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση από την καθημερινότητα έως την εκδρομή.

Ηλεκτροκίνηση με πλάτος επιλογών

Η γκάμα ανοίγει με την έκδοση e-Hybrid των 1,2 λίτρων ισχύος 145 PS, που υπόσχεται μεγάλη αυτονομία έως περίπου 970 km (κατά τον κατασκευαστή), και το BEV με 74 kWh μπαταρία, 213 PS και κίνησης εμπρός, σχεδιασμένο για όσους θέλουν αμιγώς ηλεκτρική καθημερινότητα. Σύντομα θα προστεθεί και η Plug-in Hybrid των 195 PS, ενώ θα ακολουθήσουν δύο επιπλέον ηλεκτρικές εκδόσεις. Μία πάλι με 213 PS και κίνηση μπροστά και μια κορυφαία AWD με έως 375 PS. Στις 4xe, ο νέος πίσω ηλεκτροκινητήρας των 132 kW με έως 3.100 Nm στον τροχό υπόσχεται κορυφαία ελκτική ικανότητα εκτός δρόμου. Στις BEV εκδόσεις, το One-Pedal Drive επιτρέπει έλεγχο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης σχεδόν αποκλειστικά με το δεξί πεντάλ, κάνοντας την κίνηση στην πόλη πιο ομαλή και οικονομική.

Connected εμπειρία και νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική

Η πλήρως ανανεωμένη ηλεκτρική/ηλεκτρονική αρχιτεκτονική υποστηρίζει υπηρεσίες Connect ONE (περιλαμβάνονται στην τιμή για 10 χρόνια) και Connect PLUS (δοκιμαστικά 12 μήνες). Ο ιδιοκτήτης προγραμματίζει φόρτιση, ενεργοποιεί κλιματισμό απομακρυσμένα, βελτιστοποιεί τη διαχείριση μπαταρίας, χρησιμοποιεί το κινητό σαν κλειδί, ενώ με το connected navigation προγραμματίζει διαδρομές με προτεινόμενες στάσεις φόρτισης. Η νέα εφαρμογή Jeep 2.0 επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο (φορτιστές κοντά, κλειδώματα, ειδοποιήσεις), ενώ η ενσωμάτωση ChatGPT στον infotainment βελτιώνει την αλληλεπίδραση με φυσική γλώσσα.

Έτοιμο για την ελληνική αγορά

Με πλουσιότερους χώρους, καλύτερη κύλιση, ευρεία ηλεκτροκινητική γκάμα και ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, το νέο Jeep Compass έρχεται στην Ελλάδα ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες οικογενειακές προτάσεις στα C-SUV. Για τους λάτρεις του Jeep πνεύματος, η αυθεντική ικανότητα παραμένει εδώ — μόνο που τώρα συνοδεύεται από πιο ήσυχες μετακινήσεις, προηγμένα ADAS και συνδεσιμότητα που πραγματικά προσθέτει αξία.

Σημείωση: Οι τιμές και οι ακριβείς ελληνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν με το άνοιγμα των παραγγελιών. Μείνετε συντονισμένοι για αναλυτικές εκδόσεις και κόστη εξοπλισμού μόλις δοθούν επίσημα.

