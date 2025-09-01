Νέο KIA Stonic: Με τι κινητήρες θα έρχεται;

Το ανανεωμένο Kia Stonic αποκτά φρέσκια σχεδίαση, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και υψηλό τεχνολογικο προφίλ, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις πιο compact προτάσεις στα B-SUV

Το Kia Stonic υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, με πιο αιχμηρές γραμμές.

Το μικρό SUV αποκτά σύγχρονες τεχνολογίες και νέες ανέσεις στο εσωτερικό.

Διατίθεται με τον υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα 1.0 λίτρου, σε βενζινοκίνητη και ήπια υβριδική εκδοχή.

Το ανανεωμένο Kia Stonic υιοθετεί τη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με πιο αιχμηρές γραμμές και πιο δυναμική εμφάνιση. Το μικρό SUV αποκτά σύγχρονες τεχνολογίες και νέες ανέσεις στην καμπίνα. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας 1.0 λίτρου, διαθέσιμος τόσο σε απλή βενζινοκίνητη έκδοση όσο και σε ήπια υβριδική.

Παρόν στην αγορά από το 2017, το Kia Stonic θεωρείται πλέον «βετεράνος» στην κατηγορία των μικρών SUV. Για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στον ανταγωνισμό, η κορεατική φίρμα προχώρησε σε νέο facelift με σημαντικές αλλαγές στην αισθητική και πλήρη ανανέωση του εσωτερικού.

Το 2020 είχε ήδη δεχτεί ένα πρώτο, πιο περιορισμένο φρεσκάρισμα. Όμως η αναβάθμιση του 2025 φέρνει το μοντέλο σε επίπεδο ανάλογο με τα πιο πρόσφατα KIA – ακόμη και με τα ηλεκτρικά της γκάμας. Μπροστά ξεχωρίζουν τα νέα LED φωτιστικά σώματα που πλαισιώνουν μια λεπτότερη γρίλια, καθώς και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας. Στην έκδοση GT-Line, η μάσκα διαφοροποιείται με πιο σπορ εισαγωγές και ποδιά που παραπέμπει σε υφή αλουμίνιου.

Η πλαϊνή όψη έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί, με την προσθήκη νέων σχεδίων για τις ζάντες 16 και 17 ιντσών. Παράλληλα, η χρωματική παλέτα εμπλουτίστηκε με τις αποχρώσεις Adventurous Green και Yacht Blue. Στο πίσω μέρος συναντάμε νέα φώτα LED σε σχήμα «C» που εκτείνονται στο πιο μινιμαλιστικό από πλευράς σχεδίασης πορτμπαγκάζ, καθώς και ανανεωμένο προφυλακτήρα.

Οι νέοι προφυλακτήρες αύξησαν το συνολικό μήκος κατά 65 χιλιοστά, ωστόσο το Kia Stonic εξακολουθεί να είναι από τα πιο κόμπακτ μοντέλα της κατηγορίας B-SUV, με μήκος 4.165 χλστ.

Στο εσωτερικό η εικόνα έχει αλλάξει δραστικά: ο νέος πίνακας οργάνων περιλαμβάνει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, το ταμπλό έχει ανασχεδιαστεί και οι φυσικοί διακόπτες του κλιματισμού αντικαταστάθηκαν από χειρισμό μέσω αφής. Επιπλέον, προστέθηκαν νέο τιμόνι, ambient φωτισμός, ασύρματη φόρτιση και θύρες USB-C. Ο χώρος αποσκευών παραμένει στα 352 λίτρα.

Η τεχνολογική αναβάθμιση περιλαμβάνει αυξημένα επίπεδα διασυνδεσιμότητας και πιο πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού: από το Smart Cruise Control με βάση την πλοήγηση και το Highway Driving Assist, μέχρι το Blind-spot Collision Avoidance Assist με Safe Exit Warning.

Παρά το facelift, το Kia Stonic εξακολουθεί να βασίζεται στην πλατφόρμα του πλέον καταργημένου Rio. Προσφέρεται αποκλειστικά με τον τρικύλινδρο τούρμπο 1.0 T-GDI βενζινοκινητήρα, σε δύο εκδόσεις ισχύος: 99 ίππων (74 kW/100 PS) και 113 ίππων (85 kW/115 PS). Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ή επτατάχυτου αυτόματου διπλού συμπλέκτη (DCT).

Η Kia αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το λανσάρισμα του ανανεωμένου Stonic στην Ευρώπη, την Αυστραλία και άλλες διεθνείς αγορές.

Τι κρατάμε

Διαθέτει ψηφιακό πίνακα με δύο οθόνες 12,3’’ και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η γκάμα περιλαμβάνει τον 1.0 T-GDI τρικύλινδρο, με 99 ή 113 ίππους, σε βενζίνη και mild-hybrid

Παραμένει από τα πιο κόμπακτ SUV της κατηγορίας B-SUV με μήκος 4,165 μ.

Η διάθεση στις διεθνείς αγορές θα ανακοινωθεί σύντομα από την KIA

